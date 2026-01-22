TVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』の描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. トレーディングアクリルスタンドなどの受注を開始！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて

株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』の商品15種の受注を開始いたします。



株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてTVスペシャルアニメ『五等分の花嫁＊』の商品の受注を1月17日 （土）より開始いたしました。



https://amnibus.com/products/title/1647?utm_source=press


「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。





中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月の描き下ろしイラストをメインにデザインしました。




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. トレーディングアクリルスタンド







お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（最大約）67×66mm　台座：（最大約）40×40mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. トレーディングアクリルカード







▽仕様



▽仕様


価格　：単品 \715(税込), BOX \7,150(税込)


種類　：全10種


サイズ：（約）70×60mm　厚み：1mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. トレーディング缶バッジ







カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽予約購入特典







当商品を1BOX、または単品にて1BOX相当数ご注文ごとに、予約購入特典として「描き下ろし 集合 ショートケーキイメージコーデver. スクエア缶バッジ AMNIBUS限定特典」を付属いたします。



▽仕様


価格　：単品 \440(税込), BOX \4,400(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（約）直径56mm　特典：（約）60×40mm


素材　：紙、ブリキ




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. 特大アクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 中野一花 ショートケーキイメージコーデver. 特大アクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,300(税込)


種類　：全5種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月）


サイズ：本体：（約）26.2×13.7cm　台座：（約）8×5cm 　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. A5アクリルパネル







※画像は「描き下ろし 中野一花 ショートケーキイメージコーデver. A5アクリルパネル」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \3,278(税込)


種類　：全6種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月、集合）


サイズ：（約）21×14.8cm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. BIGアクリルスタンド







※画像は「描き下ろし 中野一花 ショートケーキイメージコーデver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。



お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,980(税込)


種類　：全5種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月）


サイズ：本体：（約）18.7×9.7cm　台座：（約）直径6cm　厚み：3mm　※種類により異なる


素材　：アクリル




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. BIGアクリルキーホルダー







※画像は「描き下ろし 中野一花 ショートケーキイメージコーデver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。



カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \1,100(税込)


種類　：全5種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月）


サイズ：（約）99×99mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. ブロマイド5枚セット







フルカラー印刷のL判サイズのブロマイドです。
コレクションしたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\880(税込)


サイズ：（約）12.7×8.9cm


素材　：紙




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. インスタントカメラ風イラストカード5枚セット







お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\880(税込)


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし ショートケーキイメージコーデver. A3マット加工ポスター







※画像は「描き下ろし 中野一花 ショートケーキイメージコーデver. A3マット加工ポスター」を使用しております。



お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \880(税込)


種類　：全6種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月、集合）


サイズ：A3


素材　：紙




▼描き下ろし 中野一花 ショートケーキイメージコーデver. B8硬質ケース







B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。



▽仕様


価格　：各 \660(税込)


種類　：全5種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月）


サイズ：外寸：（約）10×7cm　内寸：（約）9.4×6.7cm　（B8サイズ）


素材　：硬質PVC




▼描き下ろし アロハシャツver. トレーディングアクリルスタンド







中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月の描き下ろしイラストをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：単品 \880(税込), BOX \8,800(税込)


種類　：全10種


サイズ：本体：（最大約）70×59mm　台座：（約）35×25mm　厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし アロハシャツver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー







※画像は「描き下ろし 中野一花 アロハシャツver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。



中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月の描き下ろしイラストを、2連ワイヤーアクリルキーホルダーに仕上げました。
キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：各 \990(税込)


種類　：全5種（中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月）


サイズ：（約）40×25mm （約）31×25mm 厚み：3mm


素材　：アクリル




▼描き下ろし 星空メイドver. インスタントカメラ風イラストカード5枚セット







中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月の描き下ろしイラストをインスタントカメラ風のイラストカード5枚セットに仕上げました。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\880(税込)


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




▼描き下ろし 衣装交換ver. 第2弾 インスタントカメラ風イラストカード5枚セット







中野一花、中野二乃、中野三玖、中野四葉、中野五月の描き下ろしイラストをインスタントカメラ風のイラストカード5枚セットに仕上げました。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。



▽仕様


価格　：\880(税込)


サイズ：（約）80×50mm


素材　：紙




(C)春場ねぎ・講談社／「五等分の花嫁＊」製作委員会