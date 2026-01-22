【ニトリ】ひとり暮らしのきほん まとめてそろえて はじめよう！新生活特集を店頭とニトリネットでスタート。

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）は、「ひとり暮らしのきほん まとめてそろえてはじめよう！」をテーマに、1月22日(木)より店頭で特設コーナーを開始しました。家具や大型家電、生活用品まで、迷わずラクラクお買い物。スムーズな新生活のはじまりをサポートします。【新生活特集ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/feature/newlife/(https://www.nitori-net.jp/ec/feature/newlife/)

新生活準備は、「何をそろえればいいのか分からない」「買い忘れや予算オーバーが心配」といった不安がつきもの。そこでニトリでは、「まとめてそろう」特設コーナーを店舗とニトリネットで展開。家具や大型家電をはじめ、生活用品までワンストップでお求めいただけます。



店頭ディスプレイでは、まず初めに必要な「眠る（寝具）」「家電（冷蔵庫・洗濯機）」「食べる（キッチン・ダイニング用品）」を３つのグループに分けて展示し、合計価格を明示することで、予算計画も立てやすくしました。



さらに、お買い物に便利な「新生活お買い物チェックリスト」もご用意。収納や掃除用品、洗濯用品など、うっかり買い忘れを防ぎます。せひ、新生活の準備にお役立てください。

■掲載アイテムをご紹介 ※価格はすべて税込表記

【眠る 4点で34,900円以下】

ベッドも寝具も、持ち帰りができるコンパクトパッケージ。購入したその日から使い始めることができます。

・シングルパイプベッド(バジーナ F-PW WH)

【価格】 11,990円

【サイズ（約）】幅98×奥行202×高さ60cm

・かんたん分別 圧縮 ポケットコイルマットレス(ZC001EM)

【価格】 14,990円

【サイズ（約）】幅97×奥行197×高さ21cm

・カバーなしで使える寝具4点セット シングル(CK/GY K2601)

セット内容：掛布団、トップシーツ、マルチすっぽりシーツ、枕カバー

【価格】 4,990円

・ポリエステル枕(ウォッシュNF MID)

【価格】 599円 【サイズ（約）】幅40×奥行60×高さ11cm

【家電 2点で49,900円以下】

1人暮らしにちょうどいいサイズの冷凍冷蔵庫と、最短10分で洗濯できるスピードコース付きの洗濯機を、毎日の家事の味方に。

・88L 2ドア冷凍冷蔵庫(GZ2G04 WH)

【価格】 24,900円

【サイズ（約）】幅48.7×奥行53.4×高さ84cm

・4.5kg全自動洗濯機(NT45T1WH26)

【価格】 24,900円

【サイズ（約）】幅52×奥行53×高さ83.5cm

【食べる 9点で26,900円以下】

限られたキッチンスペースにも置ける、コンパクトな調理家電や、重ねて収納できる鍋・フライパンセット。どんな料理にも使える食器セットもそろえれば、おうちごはんもラクラク。

・シンプルでちょうどいい電子レンジ 17L(BK2G02 ホワイト)

【価格】9,990円

【サイズ（約）】幅44×奥行35.6×高さ25.8cm

・マイコン炊飯ジャー 3合 (EP2S01WH)

【価格】7,990円

【サイズ（約）】幅20.2×奥行24.8×高さ20.1cm

・湯量が調節できる電気ケトル（0.8L AB2G02WH)

【価格】2,490円

【サイズ（約）】幅21.5×奥行14.5×高さ19.8cm

・【取っ手がとれる】超軽量扱いやすい鍋・フライパン4点セット(TORERU3 ブラック)

【価格】2,990円 【サイズ（約）】幅29×奥行29×高さ13cm

・オールナイロンターナー(Days BK)

【価格】199円 【サイズ（約）】幅8.3×奥行4.5×高さ31.6cm

・オールナイロンお玉(Days ブラック)

【価格】199円 【サイズ（約）】幅9.2×奥行7×高さ27.8cm

・洋風朝食3点セット

【価格】1,490円



・グラス 250mL 2Pセット (RO03)

【価格】149円 【サイズ（約）】幅8×奥行8×高さ9cm

・ステンレスカトラリーセット 8本組(CS043)

【価格】599円 【サイズ（約）】幅20×奥行1×高さ3cm

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。

また、6帖1Kのお部屋を想定した新生活コーディネート5例も、ニトリネットでご紹介しています。理想のマイルームづくりの参考に、ぜひのぞいてみてください。

新生活コーディネート ニトリネット特設ページはこちらから

https://www.nitori-net.jp/ec/feature/newlifegoods/#room