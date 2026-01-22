【期間限定/百貨店初導入】2026年2月5日(木)より、東北を代表する老舗百貨店・藤崎百貨店に香水スプレー自動販売機が初登場

Amulette株式会社

Amulette株式会社（東京都渋谷区、代表取締役：長田寛太）は、同社が国内正規代理店として展開する香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC（パフューマティック）」を、東北を代表する老舗百貨店・藤崎百貨店（宮城県仙台市）本館1階において、2026年2月5日(木)より期間限定で2台導入することをお知らせいたします。香水を1プッシュから購入できる、新たな体験をお楽しみいただけます。

■ 導入ブランドとその背景

藤崎百貨店は、仙台の街とともに長年歩み、地域に根ざした百貨店として、上質な商品や文化を求めるお客様に支持されてきました。近年では、従来のコア層である大人世代に加え、感度の高い30代～40代や、ライフスタイルへの意識が高い若年層まで来館者の広がりが見られています。

こうした背景を踏まえ、世代や性別を問わず楽しめるブランドとして、CIRO（シロ）と100BON（ソンボン）の2種のブランドをラインナップし、2台の「PERFUMATIC」にそれぞれ5種類の香りを搭載しました。日常の延長線上で、気負わず香りと向き合える体験を通じて、その日の気分や自分らしさに静かに寄り添う“香りとの出会い”を提案します。

■ ブランドと香水の紹介

CIRO（シロ）

『CIRO（シロ）』は、 好景気に沸くキラキラとした時代の1920年代にニューヨークで産声をあげました。当時、妥協を許さない品質で主流に背を向けたアバンギャルドな香りを追及する香水ブランドとして大胆かつ妥協のないデザインで、初のニッチフレグランスとしてその名をとどろかせました。

時が培ってきた『CIRO（シロ）』らしさ、ブランドのサクセスストーリーを継承する作品が、新たな輝きをまとい復活しました。ひときわ目を引くボトルは光と影のコントラストが印象的で、エレガントな曲線美のシルエットに、ゴールドに彩られた高級感のあるキャップが存在感を主張しています。

モダンで美しいフォントとの組み合わせにより、アールデコ様式と近代的デザインが見事に融合した、個性あふれるボトルに仕上がっています。最高の原材料がもたらす高純度のエッセンスを使用した香りは、現代のパフューマーの手によって新しいアレンジを加えて生まれ変わり、そのひとつひとつが往年の名香に敬意を表し、100年の歴史を持つネーミングをそのまま冠したコレクションが揃いました。

■ 導入予定の香水一覧

FLOVERIS（フラワリーズ）魅惑のブーケ

希少な花々を束ねた、愛と創造性がきらめくフローラルブーケ。

ローズやミモザが瑞々しく開花し、ウッドとムスクが永遠の余韻を残します。

トップノート：カラブリアンベルガモット、マンダリン、ピンクペッパー

ミドルノート：ターキッシュダマスクローズ、インディアンミモザアブソリュート、ヴァイオレット、ピオニー

ベースノート：バージニアンシダーウッド、アンバー、カシミアウッド、ホワイトムスク

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

MASKEE（マスケ）仮面

仮面舞踏会の夜に漂う、甘美でセンシュアルな誘惑。

ローズとイランイラン、バニラの濃密な調べが、抗えない魅力を解き放ちます。

トップノート：イランイラン、アイリス、ブルガリアンダマスクローズ

ミドルノート：ジャスミンアブソリュート、ヘリオトロープ、トンカアブソリュート

ベースノート：ハニー、ブルボンバニラ、シダーウッド、ホワイトムスク

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

PTAH（プタハ）古代エジプトの神

言葉と思想の力を讃える、スピリチュアルで知的な香り。

インセンスとレザーが織りなす深い余韻が、自由な精神と美意識を映し出します。

トップノート：カラブリアンベルガモット、セージ、ジンジャー、エレミ

ミドルノート：インセンス、ゼラニウム、オリス

ベースノート：ベチパー、トンカ、ブルボンバニラ、レザー

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

COLUMBINE（コロンビーナ）ハーレイクインの恋人

センシュアルでありながら凛とした、唯一無二のヒロイン像。

オスマンサスとアイリス、スエードが、強さとエロスをエレガントに描きます。

トップノート：マンダリン、カラブリアンベルガモット、タバコバーボン、マンジュギク

ミドルノート：アイリス、ピンクペッパー、オスマンサスアブソリュート、ネロリ

ベースノート：バニラアブソリュート、ベンゾインアブソリュート、ベチバー、スエード、ムスク

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

CHEVALIER DE LA NUIT（シュヴァリエ ドゥ ラ ニュイ）夜の騎士

夜を生きる現代のヒーローに捧げる、スパイシーで洗練された香り。

クローブとベチバー、サンダルウッドが、闇の中で静かに情熱を燃やします。

トップノート：カラブリアンレモン、ビターオレンジ、インドネシアンパチョリ

ミドルノート：ジャスミンアブソリュート、ハワイアンベチバー、マダガスカルクローブ

ベースノート：オーストラリアンユーカリ、インディアンサンダルウッド、ホワイトムスク、ブルボンバニラ

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

※各香水の現品は、藤崎百貨店 本館2階 フレグランス売場にてお買い求めいただけます。

100BON（ソンボン）

100BONは、2017年、クリストフ・ボンバーナによってフランス・リヨンで設立されました。100BONは、「よい香りで気分もよくなる」というシンプルなアイデアから生まれた、新しいフレグランスのビジョンをもっています。フランス語で”SCENT-BON ソンボン“とは心地よく、安心感を与え、毎日の生活に馴染みやすく、自然な香りを意味します。

Natural, Accessible, Cleanをブランドのポリシーとして、誰もがライフスタイルの中で簡単に心地よい香りに包まれることを目指しています。

■ 導入予定の香水一覧

ゼスト・ドランジュ＆ウード オードパルファン インテンス

驚き、エスケープ、そして中東の魔法。

オリエンタルウードとアップサイクルオレンジのノートが織りなす、高貴でエレガントな空間に漂う、オリエンタルでエキゾチックな香り。

トップノート：アップサイクルオレンジテルペン、カルダモン、インセンス、ピンクベリーco2

ミドルノート：バージニアシダーウッド、ゼラニウム、パピルス、パチュリ

ベースノート：ベチバー、アガーウッド、シャムベンゾイン、ムスク

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

エベーヌ＆アンバー オードパルファン インテンス

ベチバー、パチュリ、シスタスのノートをクラシックな香水のようにアップサイクル。

時代を超越したユニークでモダンな香り。

トップノート：フレッシュ

ミドルノート：ドライウッド、透明感のあるフローラル、ハイチのベチバーFFL

ベースノート：ムスク、アップサイクルパチュリ、モス、エボニー

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

ムスク＆ヘリオトロープ オードパルファン

ベルガモットとバニラの力強くフレッシュで洗練された香りが、早朝に白い花々の間を散歩しているような気分にさせてくれる。

天日干しのシーツのような清潔感のある香り。

トップノート：オレンジ、ベルガモット、ヘリオトロープ、クレープミント

ミドルノート：コットンフラワー、ローズ、バイオレット、ラベンダーソルト、ゼラニウム

ベースノート：ムスク、バニラ、パチュリ、パウダー天然成分

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

ミント＆マンダリン オードパルファン

春の目覚め、太陽の光と朝露が出会うような感覚をもたらす、スイートオレンジとミントの爽やかな香り。

エレガントでエネルギーに満ちた一日のスタートに。

トップノート：レモン、ベルガモット、ブラックカラント、プチグレン

ミドルノート：イエローマンダリン、カーリーミント、スイートオレンジ

ベースノート：パチュリ、シダー、モス、アンバー

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

ボワ＆プードゥラ オードトワレ

シダー、サンダルウッド、パチュリのデリケートなアコードが、パウダリーノートのミストに包まれ、まるで森の中を歩いているような癒しの時間を演出。

トップノート：ベルガモット、アーモンド

ミドルノート：ジャスミン、オレンジブロッサム

ベースノート：シダーウッドHe、サンダルウッド、パチュリHe、ムスク

価格：1スプレー（1プッシュ）200円（税込）

※各香水の現品は、藤崎百貨店 本館2階 フレグランス売場にてお買い求めいただけます。

■ 設置・サービス概要

展開ブランド：CIRO（シロ）100BON（ソンボン）

設置台数 : 2台※それぞれ5種類の香水

決済方法：クレジットカード／QR決済／交通系電子マネー他

設置場所：藤崎百貨店 本館1F

利用可能時間：10:00～19:00

■ 香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」

1プッシュから香りを試せる、選ぶ・楽しむ体験型の香水スプレー自動販売機。 世界65カ国以上で累計3,000台超が稼働し、国際特許を取得した唯一の機器として、グローバルで高い評価を得ています。

本製品に関するプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000165229.html)

■ 国内の商業施設・百貨店を中心に全国展開

PERFUMATICは、日経トレンディ（発行：日経BP）が発表した『2026年ヒット予測』において総合3位、ならびに美容・ファッション部門で大賞を受賞するなど、高い評価を受けた次世代型フレグランスサービスです。ルクア大阪での日本初・常設導入を皮切りに今回、地方中核都市かつ百貨店業態である藤崎百貨店への導入が決定いたしました。

藤崎百貨店は、仙台・東北エリアを代表する百貨店として、地域に根ざした高い信頼と集客力を有しています。今回PERFUMATICが設置される本館1Fは、施設の顔ともいえるフロアであり、化粧品・フレグランスをはじめとするビューティー領域との親和性が高いだけでなく、来館目的を問わず多くの来場者が行き交う動線上に位置します。

これにより、香水を目的としない来館者にも自然な形で香りの体験機会を提供し、香水体験を百貨店の常設コンテンツとして日常に組み込むことが可能となります。

■ 公式LINEで、最新情報を手軽にチェック

香水スプレー自動販売機「PERFUMATIC」の導入に伴い、弊社では公式LINEアカウントを開設いたしました。公式LINEでは、香水スプレー自動販売機で取り扱う香水のラインナップをはじめ、最新情報を随時発信してまいります。また、弊社が運営する香水メディア「Amulette」とも連携し、お一人おひとりの好みやライフスタイルに寄り添った香水・香りのご提案も行ってまいります。

ぜひこの機会に、公式LINEをチェックしてみてください。

公式LINE URL : https://lin.ee/G8GLXfY

【公式LINE掲載情報 (※抜粋)】

・取り扱いの香水ラインナップ

・香水の詳細や特徴

・香りの選び方やHOW TO

・シーンや季節、香調別からのおすすめ一覧

・よくあるご質問

・限定イベント / キャンペーンの最新情報 など...

■ 代表コメント

Amulette株式会社 代表取締役 長田寛太

ルクア大阪での日本初・常設導入に続き、東北を代表する百貨店である藤崎百貨店様に導入いただけることを、大変意義深く感じています。今回の導入は、都市規模や施設業態を問わず、商業施設の常設コンテンツとして成立することを示す重要な一歩です。今後も全国の商業施設・百貨店とも連携しながら、香水をより身近で自由に楽しめる体験として、日本各地に広げていきたいと考えています。

■ 本件に関するお問い合わせ先

百貨店・商業施設への導入をご検討のご担当者様、また導入先施設への出店・設置、POPUP・展示会への設置をご希望の企業・ブランド様は、下記窓口までご連絡ください。

Amulette株式会社 PR担当窓口

お問い合わせフォーム : https://amulette.co.jp/contact/(https://amulette.co.jp/contact/?contents=%E9%A6%99%E6%B0%B4%E8%87%AA%E5%8B%95%E8%B2%A9%E5%A3%B2%E6%A9%9F%E3%80%8CPERFUMATIC%E3%80%8D)

E-mail：info@amulette.co.jp

TEL：03-6820-5465（受付時間：平日10:00～19:00）

【会社概要】

社名：Amulette株式会社

本社：東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー18階

代表者：長田寛太

事業内容：香水・フレグランス領域に特化したメディア運営・マーケティング支援

URL：https://amulette.co.jp/

◻︎各SNS一覧

Instagram : https://www.instagram.com/amulette_inc

TikTok : https://www.tiktok.com/@amulette_inc

YouTube : https://www.youtube.com/@amulette_inc

X(旧Twitter) : https://x.com/amulette_inc

