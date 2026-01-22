横浜で15年営んだ からあげ店が横須賀・浦賀へ移転｜神奈川県立商工高等学校と連携

うらがの森のからあげや トリゴコロ

うらがの森のからあげや トリゴコロ（神奈川県横須賀市、代表：加賀屋寿文）は、15年間営業してきた横浜市から横須賀市浦賀へ移転し、2025年12月27日に新規オープンいたしました。

移転後の新たな取り組みとして、当店では神奈川県立商工高等学校と連携し、生徒の皆さんと共に商品開発から販売までを行うコラボレーション企画を実施しています。

なお当店は、横浜での営業時代に「横浜市あげものNo.1決定戦『ガチあげ！』」で第1位を受賞し、日本唐揚協会主催「唐揚げグランプリ」でも金賞を受賞するなど、味づくりに力を入れてまいりました。

■ 高校生と共同開発した「コラボ弁当」全9種類を生徒向けに販売（1月）

高校生と共同開発し、生徒向けに販売したコラボ弁当の一部

2026年1月、神奈川県立商工高等学校の生徒と共同で企画・開発した全9種類のオリジナル弁当を、生徒向けに販売しました。メニュー構成や味の方向性、価格帯の検討までを実際の店舗運営を想定して行い、「食を仕事にする」実践的な学びの場として実施しています。

神奈川県立商工高等学校の授業内で行われた、弁当開発に関する講義の様子

また本企画では、生徒向け弁当注文アプリ『PECOFREE（https://pecofree.jp/）』を通じて、生徒が実際に注文・購入を行う形で実施しました。

■ 2月限定：高校生が関わった“コラボタレ”を使った唐揚げを店頭販売

2026年2月には、神奈川県立商工高等学校が別のタレ専門店と共同で開発したオリジナルタレを使用し、そのタレを活かしたトリゴコロ特製からあげを、1か月限定で店頭販売いたします。

高校生のアイデアを、実際の飲食店商品として提供することで、商品化から販売、そしてお客様の反応までを体験できる取り組みとなっています。

■ 横須賀から、地域と学びをつなぐ店へ

当店は「森」をコンセプトにした、からあげのテイクアウト専門店として、地域に根ざし、学校や若い世代と共に育つお店づくりを目指しています。今後も教育機関や地域との連携を通じて、実社会につながる商品開発や学びの機会を継続してまいります。

うらがの森のからあげや トリゴコロ 外観（横須賀市浦賀）

【店舗概要】

店名：うらがの森のからあげや トリゴコロ

所在地：神奈川県横須賀市浦上台4-3-1

業態：からあげテイクアウト専門店

営業時間：11:00～14:00／15:00～18:30

【お問い合わせ先】

TEL：046-876-5851

（営業時間外のご連絡：080-3098-6802）

E-Mail：house_final@yahoo.co.jp

※本企画については、取材・撮影にも対応可能です。

取材・撮影（外観／商品／授業の様子）用の写真素材はデータで提供可能です。