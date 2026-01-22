にじさんじ所属VTuber・葛葉主催「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」に株式会社ファインが協賛！

株式会社ファイン

健康食品および医薬品などを製造・販売する株式会社ファイン（本社：大阪市淀川区、代表取締役：佐々木 信綱）は、にじさんじ所属VTuber葛葉が主催するゲーム大会「KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6」に協賛いたします。

本協賛では、大会内でのファインプロテインダイエットの副賞としての提供に加え、ECおよびSNS連動協賛記念キャンペーンを実施いたします。

本大会を通じて、eスポーツを楽しむ全ての方々の健康と理想のカラダ作りを、当社の「ファインプロテインダイエット」でサポートしてまいります。

■KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6概要

タイトル：KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6

開催期間： 2026年1月23日(金) OPEN 17:00／START 18:00

会 場 ：パシフィコ横浜 国立大ホール

主 催 ：にじさんじ

公式サイト ：https://www.nijisanji.jp/events/kzhcup_rumble_in_streetfighter6/

■KZHCUP RUMBLE in STREET FIGHTER 6協賛記念キャンペーン

▼ファイン公式ECモール特別セール

ファイン公式ECモールにて、「ファインプロテインダイエット」シリーズを特別価格で販売いたします。

【キャンペーン内容】

・ファインプロテインダイエット全品15％OFF

【キャンペーン対象モール】

・ファインオンラインショップ(https://www.fine-kagaku.co.jp/)

・Amazon-ファイン(FINE JAPAN)(https://www.amazon.co.jp/stores/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%B3FINEJAPAN/page/46571CF7-A154-4200-81BA-D3FD8A5EDEE2?lp_asin=B09LYNSQZ6&ref_=ast_bln&store_ref=bl_ast_dp_brandLogo_sto)

・楽天市場-ファイン公式楽天市場1号店(https://www.rakuten.co.jp/fine-kagaku/)、ファイン公式楽天市場2号店(https://www.rakuten.co.jp/fine-onlineshop/)

・Yahoo！ショッピング-健康食品のファイン Yahoo!店(https://shopping.geocities.jp/fine-kagaku/)

・auPAYマーケット-健康食品のファイン公式au PAY マーケット店(https://wowma.jp/user/68354943?spe_id=item_shop_name)

・Qoo10- 健康食品のファイン公式Qoo10店(https://www.qoo10.jp/shop/fine-kagaku)

【期間】

・2026年1月22日（木）~2026年2月4日（水）

▼SNS

株式会社ファイン公式X（旧Twitter）にて、抽選でファインプロテインダイエット 焼き芋ブリュレ風味が当たる即時抽選キャンペーンを実施します。

【キャンペーン概要】

・キャンペーン名：その場で当たる！KZHCUPを応援しようキャンペーン

・賞品：ファインプロテインダイエット 焼き芋ブリュレ風味 450g

・当選者数：30名

【キャンペーン参加方法】

１.株式会社ファイン公式X（＠FINE_Co(https://x.com/FINE_Co)）をフォロー

２.キャンペーン投稿をRP

３.連携画面で当選結果を確認

※ご応募にはXアカウントが必要です。

その他の条件に関しましては応募規約をご確認ください。

【キャンペーン期間】

2026年1月22日（木）~2026年1月29日（木）

■ファインプロテインダイエット製品概要

たった1杯で美容と健康を効率よくサポートするプロテイン

理想のカラダを作る習慣づくりを応援します。

URL:https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_proteindiet_(https://www.fine-kagaku.co.jp/Form/Product/ProductDetail.aspx?shop=0&pid=j_proteindiet_)

【贅沢ショコラ風味 300g】

ボディメイクに興味はあるものの、ハードな運動にはハードルを感じている方に向けた、毎日の食事に取り入れやすいおきかえプロテインです。

ダイエット時に不足しがちな栄養素を補うために、ビタミン13種、ミネラル10種を配合、さらに、おいしく続けやすい贅沢ショコラ風味に仕上げました。

【茶葉薫るミルクティー風味・ベリーミックス風味・抹茶風味・焼き芋ブリュレ風味 450g】

植物性プロテインでカラダの内側からキレイをサポートするプロテインです。

大豆たんぱくに11種類のビタミンと不足しがちな4種類のミネラル、5種類のスーパーフードを配合。さらに、L-カルニチンと黒胡椒抽出物を組み合わせました。

ライフスタイルに合わせて選べる、続けやすいフレーバー展開です。

■会社/ブランド概要

より美しく、より健康に

株式会社ファインは、健康食品・サプリメントを1974年の創業以来、研究開発・製造・販売をしている会社です。販売はもちろん製造・研究・検査も自社で行っています。

・会 社 名：株式会社ファイン

・代 表 者：佐々木 信綱

・所 在 地：大阪府大阪市淀川区宮原3丁目5-36 新大阪トラストタワー20F

・ 創 業 ：1974年4月1日

・事業内容：機能性表示食品、スープやスーパーフードなどの自然食品、

スポーツドリンクやプロテインなどのスポーツ関連食品を

はじめとする「健康食品」、「サプリメント」や、「医療/介護食」、「医薬品」など、 様々な「健康」に関わる製品を提供している。

・ U R L ：https://corp.fine-kagaku.co.jp/