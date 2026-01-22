かわいいにゃんこの世界を一針ずつ楽しむ。人気キャラクター「mofusand」初のクロスステッチ・パートワーク『mofusand クロスステッチ』創刊

株式会社アシェット・コレクションズ・ジャパン（本社：東京都新宿区）は、イラストレーター「ぢゅの」が手がける人気キャラクター「mofusand」をモチーフにしたクロスステッチのパートワークシリーズ『mofusand クロスステッチ』 を2026年2月18日に創刊いたします。

かわいいmofusandのキャラクターを刺しながら、

クロスステッチの基本テクニックを学び、

最終的にはオリジナルサンプラー作品を完成させることができるシリーズです。

クロスステッチ初心者でも始めやすい、今注目のクラフトホビー

近年、手を動かしながら没頭できる「クラフト系ホビー」への関心が高まる中、クロスステッチは初心者でも始めやすく、完成の達成感が得られる手芸として注目されています。

本シリーズでは、SNSを中心に高い人気を誇る「mofusand」の世界観を、クロスステッチという“手仕事”で表現することで、手芸初心者からキャラクターファンまで幅広く楽しめる内容として企画されました。

● 4つのテーマで楽しむmofusandの世界

海の生き物にゃんにゃんパンツフルーツにゃんスイーツにゃん

付属の材料を使って少しずつ作品を仕上げることで、自然とクロスステッチの技法が身につきます。

●毎号、道具と材料付きで「すぐ始められる」

必要な材料は付属するので、その日から始めることができます。少しずつ作品を仕上げることで、自然とクロスステッチの技法が身につきます。

●毎号広がる応用作品とアイデア

マガジンではサンプラー制作だけでなく、トートバッグや巾着、クッションなどの小物作品、

アートギャラリー、文字とふち飾りの図案なども紹介。集めるほどに、自分だけの作品集が完成していきます。mofusandのアートもご紹介します。

パンダにゃんのピンクッション

にゃんこの巾着

にゃんこのトートバッグ

にゃんこのハンカチ

● WEB動画でさらにわかりやすく

刺し方の解説は誌面に加え、WEBサイトで写真や動画による解説も公開。

スマートフォンやタブレットでも確認でき、初心者でも安心して取り組めます。

●定期購読・特典について

定期購読をお申し込みいただいた方には、mofusandオリジナルデザインのクロスステッチキットや、収納ボックス、額縁、缶型ピンクッションをご用意。完成した作品を、より楽しく飾ることができます。

プレミアム定期購読では、mofusandのオリジナルクロスステッチセットを5回に分けてお届けします。●mofusandとは

もふもふのにゃんこがサメの着ぐるみを着た『サメにゃん』をはじめ、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」。

手がけるのはInstagramやX(旧Twitter)などのSNSを中心に人気のイラストレーター・ぢゅのです。

【商品概要】

■商品名 『mofusandクロスステッチ』

■価 格 創刊号特別価格299円（10％税込）

第2号以降通常価格1,299円（10％税込）

プレミアム定期購読をお申し込みの場合、第4号以降は通常価格1,549円（10%税込）

■発売日 2026年月2月18日（水） ※地域によって発売日は異なります

■販売場所 全国の書店・商品ウェブサイトにて発売

■刊行頻度 週刊

■刊行号数 全120号（予定）

■ 商品サイト https://hcj.jp/mfs/p

■ 商品に関するお問い合わせ

アシェット・コレクションズ・ジャパン(株) お客様サービスセンター: 0570-001-070

