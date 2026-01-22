赤み・くすみの色ムラをカバーしてトーンアップ*¹。瞬時に肌色明るく、透明感*¹ある素肌へ。「草花木果 カラーコントロール（ブルーグリーン）」　～2月2日（月）限定発売～

株式会社 キナリ

草花木果 カラーコントロール(ブルーグリーン) 3,300円（税込）

株式会社キナリ（本社:東京都品川区、取締役社長:山本 理史）が展開する自然派化粧品ブランド『草花木果（そうかもっか）』は、2026年2月2日（月）より＜草花木果 カラーコントロール（ブルーグリーン）＞を限定発売いたします。

カラー化粧品市場の需要回復とともに、仕上がりを重視する声が高まる一方、色選びに悩む方が多い「カラーコントロール」。

＜草花木果 カラーコントロール＞は、黄ぐすみ・茶ぐすみをカバーする＜ブルー＞と、赤みを抑える＜グリーン＞の機能を1本に凝縮。美しい仕上がり《色味・つや・質感》を両立し、くすみのない透明感*¹ある肌を叶えるカラーコントロールを開発いたしました。

二色を合わせた＜ブルーグリーン＞が、複雑な肌色の濁りを一掃。光の反射により、ひと塗りで肌色を自然にトーンアップ*¹させ、年齢サインを目立たせない、澄みわたる透明感*¹ある素肌に仕上げます。

植物とともに歩んできた『草花木果』より、【草】【花】【木】【果】に想いをこめた、限定発売品が登場。

2001年の誕生以来、「植物由来成分」「肌へのやさしさを考えた無添加」「天然香料100％」を掲げ、肌へのやさしさと植物の力に向き合ってきた草花木果。

ブランド創設25周年の節目となる2026年、ブランド名の由来となる【草】【花】【木】【果】をテーマとした「スペシャル限定コレクション」を始動します。

第一弾【草】は、ブルーグリーン色の「カラーコントロール」。瞬時に透明感*¹をつくりだして、肌色の印象を変えるメイクアップベースが登場します。

■商品特長

１．瞬時に肌色トーンアップ*¹。くすみ等を補整して素肌に「透明感*¹」をつくりだすブルーグリーン。

クマやくすみ、赤みをカバーし、塗った瞬間からパッと明るい肌へ*¹。 黄ぐすみや茶ぐすみなどの肌色を抑える＜ブルーパール＞と、赤みをカバーする＜グリーンパール＞の2つのパールを合わせた「ブルーグリーン」のカラーコントロールが、 色ムラを整えながら肌全体をトーンアップ*¹。まるでオーラをまとったような、澄みわたる透明感*¹をつくりだします。

２．素肌感はそのままに、光の反射で気になる＜シミ・シワ・毛穴＞をしっかりカバー。

＜ ブルーパール＞くすみをカバーして透明感*¹を生み出す＜ グリーンパール＞赤みやニキビ跡を補整して目立たなくする

金平糖のように、パウダー表面に細やかな突起がある「金平糖パウダー*²」を配合。この特殊な形状が多くの光を反射して拡散し、気になるシミやシワ・毛穴を光でぼかします。

光のヴェールで肌表面をふんわりととのえるため、素肌の透明感*¹はそのままに。 自然な仕上がりで、気になる年齢サインを目立たせません。

３．高輝度な「つや肌パウダー*³」が凹凸に密着。光を味方に、立体感ある美しい素肌へ。

粒径の小ささを活かした高輝度な「つや肌パウダー*³」が、素肌の凹凸をなめらかに補整。 ハイライト効果のように、額や頬に奥行きのあるつやを生みだします。くすみのない素肌感ある自然な仕上がりで、立体的で美しい顔立ちを演出します。

４．素肌表面にヴェールをつくりだす“密着ラスティング処方”。メイクくずれを防ぎ、一日中美しい仕上がりをキープ。

素肌表面へ硬くしっかりとした膜とやわらかく密着感のある膜をつくる「密着ラスティング処方」を採用。なじませると素肌にピタっと密着し、表情の動きや皮脂などによるメイクくずれを防ぎ、日中もメイク仕立ての美しい仕上がりをキープします。

５．うるおいを＜与える×保つ＞乾燥ダメージから素肌を守る、厳選された美容液成分配合。

素肌を乾燥させない、美容液成分を配合。水溶性の＜うるおいを与える成分＞×＜うるおいを保持しエモリエント効果をもたらす成分＞のWアプローチで、ダメージを受けやすい日中の素肌を乾燥から守り、メイクしながらみずみずしいうるおいが心地よく続きます。

６．肌へのやさしさを考えた＜無添加＆安全性テスト＞を実施。

毎日、心地よく使ってほしいから、肌にやさしい使い心地を追求し、ひとつひとつの原料を厳選。「パラベン」「鉱物油」「合成香料」「タール系色素」「アルコール（エタノール）」を配合していません。また、パッチテスト※やアレルギーテスト※を行い、安全性を確認しています。

※全ての方に肌トラブル・アレルギーが起こらないというわけではありません。

*¹メイクアップ効果による *²ポリメチルシルセスキオキサン（滑沢剤）*³ジメチコン、酸化チタン、酸化スズ、合成フルオロフロゴパイト（滑沢剤）

■商品概要

■草花木果について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/24836/table/60_1_536a0c3941419111a945ff605516727e.jpg?v=202601221151 ]

「植物由来成分」「肌へのやさしさを考えた無添加」「天然香料 100％」をコンセプトに掲げて、2001年に誕生しました。雄大な自然の厳しい環境に適応してきた「草」「花」「木」「果」の生命力あふれる植物のちからを活かし、肌へのやさしさと素材にこだわる自然派化粧品のブランドです。

草花木果 公式サイト :https://www.sokamocka.com/DefaultBrandTop.aspx?bid=SK01LINE :https://line.me/R/ti/p/@sokamocka?from=page&openQrModal=true&searchId=sokamockaInstagram :https://www.instagram.com/sokamocka/Facebook :https://www.facebook.com/SokaMockaYouTube :https://www.youtube.com/user/SokamockaChannelX :https://x.com/_sokamocka_