極まるうまさ。あなたが選んだ味を全国へ。Ploom専用スティック「EVO（エボ）」から、個性豊かな新フレーバー4銘柄が新登場

日本たばこ産業株式会社

JTは、「Ploom（プルーム）」専用の加熱式たばこスティックブランド「EVO（エボ）」から、「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」を2026年1月22日（木）より、「エボ・トロピカル・ライム」「エボ・サクラ・レギュラー」を2月3日（火）より、CLUB JTオンラインショップ及びPloom Shop限定で発売します。

「EVO」は、JT史上初となる加熱式たばこ専用のプレミアムブランドで、厳選たばこ葉のみを使用し、10万回を超えるテイスティングを経て選び抜かれた逸品です。スイスでデザインされたパッケージは上質で美しく、新たばこスティックは細部にまでこだわり、一口一口の心地よさを追求しました。

この度、より多くのお客様の嗜好にお応えするため、「Ploom」でお愉しみいただける個性豊かな新フレーバー4銘柄を発売します。「エボ・グリーン・ミント」は、爽やかなメンソール感と甘いハーバルミントの香りが広がるフレーバーです。「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」は、バランスの良いメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいをお愉しみいただけます。「エボ・トロピカル・ライム」は、完熟マンゴーのフレーバーに、フレッシュなライムカプセルが重なった味わいが特長です。また、「エボ・サクラ・レギュラー」は、口当たりの滑らかな香り高いブレンドにより、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバーです。

さらに、今回の新発売を記念し、Ploom史上初となる投票イベントを実施します。CLUB JTオンラインショップおよび各Ploom Shop限定で今回販売される4銘柄の中から、コンビニエンスストアを含む全国販売を行うフレーバーを、お客様の投票によって選定します。投票は2026年1月22日（木）～2月28日（土）の期間、Ploom Shopで先行実施するほか、2月3日（火）～2月28日（土）の期間、Ploom公式Instagramでも実施します。投票結果は3月上旬に発表予定です。お客様の一票が、EVOの今後の全国販売を左右します。

JTは、今回の新フレーバー4銘柄の発売およびお客様投票キャンペーンを通じて、お客様の多様なニーズにお応えし、これまで以上にご満足いただける商品の提供、サービスの向上を目指してまいります。

商品概要

■ エボ・グリーン・ミント・プルーム用

爽やかなメンソール感を、甘いハーバルミントの香りとともに味わえるミントフレーバーです。吸い終わった後にも、ほのかなハーバルミントの香りの余韻が感じられます。

【内容物】 たばこスティック20本

【喫味】 メンソールタイプ

【価格】 550円（税込）

【発売日】 2026年1月22日（木）

■ エボ・カカオ・ミント・クリスタル・プルーム用

バランスの良いメンソールと、甘くてほろ苦いカカオの味わいが口の中で広がるフレーバーです。カプセルを潰すことで、ほのかなベリーのニュアンスが加わり、カカオミントの甘みを引き立てます。

【内容物】 たばこスティック20本

【喫味】 カプセルタイプ

【価格】 550円（税込）

【発売日】 2026年1月22日（木）

■ エボ・トロピカル・ライム・クリスタル・プルーム用

完熟マンゴーのフレーバーに、フレッシュなライムのカプセルが重なり、口の中に広がる味わいが特長です。吸い終わった後にも、爽やかなライムが重なったトロピカルな風味の余韻をお楽しみいただけます。

【内容物】 たばこスティック20本

【喫味】 カプセルタイプ

【価格】 550円（税込）

【発売日】 2026年2月3日（火）

■ エボ・サクラ・レギュラー・プルーム用

口当たりが滑らかな香り高いブレンドで、スムースなたばこのうまさを味わえるレギュラーフレーバーです。華やかな香りが立ち上がり、そこにほのかなフローラルな香りが重なることで、まろやかでまとまりのある味わいをお楽しみいただけます。

【内容物】 たばこスティック20本

【喫味】 レギュラータイプ

【価格】 550円（税込）

【発売日】 2026年2月3日（火）

※ 全てのPloomデバイスでご使用いただけます。

発売概要

2026年1月22日（木）より、「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」をCLUB JTオンラインショップ及びPloom Shopで発売します。また、2月3日（火）より、「エボ・トロピカル・ライム」「エボ・サクラ・レギュラー」をCLUB JTオンラインショップ及びPloom Shopで発売します。

【販売店舗】

・CLUB JTオンラインショップ

https://shop.clubjt.jp/online/CategoryList.aspx?ccd=CF004002#CG000237

・Ploom Shop（銀座店、名古屋店、なんば店、天神店）

https://www.clubjt.jp/brand-site/ploom/shops/

※ CLUB JTオンラインショップは、2026年1月22日10時頃より発売します。

お客様投票キャンペーン

「エボ・グリーン・ミント」「エボ・カカオ・ミント・クリスタル」「エボ・トロピカル・ライム」「エボ・サクラ・レギュラー」の発売を記念し、Ploom ShopおよびPloom公式Instagramにて、4銘柄の中から全国販売を行う銘柄をお客様の投票によって選定する、EVO初のお客様投票キャンペーンを開催します。

■ 投票期間：2026年2月3日（火）～2月28日（土）

※各Ploom shopでは2026年1月22日（木）より先行実施

■ 投票方法：Ploom公式InstagramアカウントとPloom shopにて実施

https://www.instagram.com/ploom_official/?hl=ja

■ 結果発表：3月上旬予定

「Ploom」用たばこスティックのラインアップ

「Ploom」でお愉しみいただけるたばこスティックは、お客様の好みに合わせ31銘柄のラインアップよりお選びいただけます。

※ Ploom用たばこスティックは全てのPloomデバイスでご使用いただけます。

「Ploom」について

「Ploom」は、お客様に最高の一服をお届けするという信念のもと、「味わい」をなによりも大切にし、進化し続ける加熱式たばこブランドです。「味わい」の源であるブレンド、「味わい」を引き出す加熱技術、「味わい」を届けるデザイン、それらすべてのこだわりによって生み出された「味で選ばれる、一服。」をお愉しみいただけます。

「Ploom AURA」は、すべての加熱式を過去に変えるために誕生した「Ploom」ブランドの加熱式たばこ用デバイスです。たばこ葉の喫味成分を余すことなく抽出する”SMART HEATFLOW”により、かつてない満足感、そしてたばこ本来の味と吸いごたえを最初から最後までお愉しみいただけます。また、”HEAT SELECT SYSTEM”により、お客様ご自身に最適な一服をお選びいただくことが可能です。さらに、美しさと実用性を兼ね備えた、繊細で有機的な曲線とコンパクトでスリムなフォルムにより、快適な使い心地を実現しました。 「Ploom AURA」は味わい、美しさ、心地よさ、すべてを革新し、お客様に格別の一服を約束します。

「Ploom CUBE」は、「Ploom AURA」同様の味わい・機能を、プルームブランドの原点のスタイルでお愉しみいただける加熱式たばこ用デバイスです。ラウンデッドキューブ形状を採用し、手のひらに収まるデザインに仕上げました。「Ploom CUBE」は味わいにもデザインにも妥協しないお客様に、もうひとつの選択肢をお届けします。

＜Ploom専用カスタマーサービス＞

電話番号：0120-108-513

受付時間：10:00～21:00

休業日：12月30日～1月4日