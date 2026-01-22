Fractal Design社製、洗練された直感的なデザインと高いエアフロー性能を備えたミドルタワー型PCケース「Pop 2 Air」シリーズを発表

株式会社 アスク

株式会社アスク（本社：東京都千代田区）は、Fractal Design社製、洗練された直感的なデザインと高いエアフロー性能を備えたミドルタワー型PCケース「Pop 2 Air」シリーズを発表いたします。

「Pop 2 Air」シリーズは、ハニカムデザインのメッシュフロントパネルと3基の標準搭載ファンを備えたエアフロー重視のミドルタワー型PCケースです。最大416mmのグラフィックボードや最大360mmサイズの水冷ラジエーターに対応しており、ハイエンドパーツも安心してお使いいただけます。また、グラフィックボードの冷却をサポートするエアガイドに加え、RGBモデルはライティング用に2つのRGBコントロールボタンを装備しています。

ラインナップは、ソリッドパネルと強化ガラスのサイドパネルを搭載したモデルに加え、ライティングを楽しみたい方のために、アドレサブルRGBファン搭載モデルもご用意しております。

高いエアフローを実現

ハニカムデザインのメッシュフロントパネルによるエアフローを重視したミドルタワーPCケースです。高い拡張性を備えるオープンレイアウトデザインを採用するほか、グラフィックボードの冷却をサポートするエアガイドを装備しています。

ハイエンドパーツに対応

最大416mmのグラフィックボードをはじめ、最大360mmサイズの水冷ラジエーターや全高170mmまでのCPUクーラーをサポート。ハイエンドからエントリーまで幅広いパーツを取り付けることができます。

優れたメンテナンス性

サイドパネルは工具なしで簡単に取り外し可能です。また、ケース各所にダストフィルターを装備するほか、ケーブルマネジメント用の専用スペースとベルクロストラップを装備しています。

製品概要

メーカー：Fractal Design

製品名：Pop 2 Air Black Solid

付属ファン：前面 120mmファン×3（Aspect 12X）

カラー：ブラック

サイドパネル：ソリッドパネル

型番：FD-C-POA2A-01

JANコード：7340172710431

アスクコード：CS9678

予想市場価格：16,500円前後（税込）

発売時期：2026年 1月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/middle-pccase/pop-2-air-solid.html

製品名：Pop 2 Air Black TG

付属ファン：前面 120mmファン×3（Aspect 12X）

カラー：ブラック

サイドパネル：強化ガラス（ライト）

型番：FD-C-POA2A-02

JANコード：7340172710448

アスクコード：CS9679

予想市場価格：16,500円前後（税込）

発売時期：2026年 1月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/middle-pccase/pop-2-air-tg.html

製品名：Pop 2 Air Black TG RGB

付属ファン：前面 120mmファン×3（Aspect 12X RGB）

カラー：ブラック

サイドパネル：強化ガラス（ライト）

型番：FD-C-POA2A-03

JANコード：7340172710455

アスクコード：CS9680

予想市場価格：18,580円前後（税込）

発売時期：2026年 1月23日

製品名：Pop 2 Air White TG RGB

付属ファン：前面 120mmファン×3（Aspect 12X RGB）

カラー：ホワイト

サイドパネル：強化ガラス（クリア）

型番：FD-C-POA2A-04

JANコード：7340172710462

アスクコード：CS9681

予想市場価格：18,580円前後（税込）

発売時期：2026年 1月23日

製品情報はこちら :https://www.ask-corp.jp/products/fractal-design/middle-pccase/pop-2-air-rgb-tg.html

Fractal Design社 概要

Fractal Design社は、品質や機能性などを損なうことなく、斬新なデザインの製品を提供することをコンセプトに、PCケースをはじめ、数多くのPC関連アクセサリー製品を提供しています。全てのFractal Design製品の設計や検査はスウェーデン本社で行われており、「Less is more」（より少なく語ることは、より多く語ることである）をモットーに、北欧デザインの象徴である、シンプルでエレガントなデザインに取り組んでおります。

URL：https://www.fractal-design.com/

株式会社アスク 概要

株式会社アスクは、目的に応じたソリューションとサービスを提供する総合商社です。主に米国、ヨーロッパ、台湾、韓国などの最先端かつユニークな製品を皆様に紹介・提供。取り扱い製品はコンピュータ周辺機器、携帯電話周辺機器、サーバ・ストレージ関連機器、業務用映像機器と多岐にわたり、Advanced Micro Devices, Inc.(AMD), ASUSTeK Computer, ASRock, ATTO Technology, AVerMedia, CORSAIR, Cooler Master, ELSA JAPAN, Micro-Star International(MSI), NVIDIA, Synology, SAPPHIRE TECHNOLOGY, Supermicro, Tripp Lite(旧Keyspan), Thermaltake, Vizrt, ZOTAC Technology Limitedなど多数の海外メーカーの代理店をしております。

URL：https://www.ask-corp.jp/

