アイエスエフネット、入社お祝い金キャンペーンを開始

株式会社アイエスエフネット

株式会社アイエスエフネット（本社：東京都港区/代表取締役：渡邉幸義、以下アイエスエフネット）は、ITインフラエンジニアの採用を強化するため、2026年1月22日から3月31日までの期間に、入社お祝い金キャンペーンを実施いたします。

◆背景

アイエスエフネットでは、これまでのIT経験やスキルに加え、将来的な成長意欲やキャリア形成の方向性を重視しています。本キャンペーンは、アイエスエフネットでキャリアのステップアップをご検討されている方々が、より安心してキャリアをスタートしていただきたいという想いから実施する運びとなりました。

◆キャンペーン概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/42830/table/693_1_18a99dfdbb60b850ebf324f78942ab38.jpg?v=202601220351 ]

※本キャンペーンは予告なく変更・終了する場合がございます。

◆募集職種 （一部抜粋）- ITインフラエンジニア（スペシャリスト）- クラウドエンジニア- サーバーエンジニア- プリセールスエンジニア- インフラ設計・構築エンジニア- 運用・監視エンジニア

※短時間勤務希望・未経験でのご応募・UIターン転職も可能です。

※障がい者雇用枠もございます。

募集職種に関する詳細はこちら：https://www.career.isfnet.co.jp/recruitinfo/jobsearch/

◆株式会社アイエスエフネット概要

アイエスエフネットは、クラウド、サーバー、ネットワークセキュリティを中心にソリューションを提供するITインフラ企業です。約2,300名のエンジニアが在籍し、日本全国14カ所の拠点に加え、中国、韓国、シンガポールにも拠点を展開。「人財育成会社」を企業ブランドとし、ITインフラエンジニアの育成に力を入れています。

アイエスエフネットHP：https://www.isfnet.co.jp/isfnet/

