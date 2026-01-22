Shureが新しいKSMスタジオマイクロホンを発表：モダン・デザインと時代を超えるサウンドを融合

シュア・ジャパン株式会社

品質、パフォーマンス、耐久性において高品質なオーディオソリューションを提供し続けるShure（シュア）は、NAMM 2026にて、新しいKSMコンデンサーマイクロホンのKSM32C、KSM40C、KSM44MPを発表しました。このKSMマイクロホンシリーズはミュージシャンやスタジオプロフェッショナルのために精巧に設計され、音源を極めて忠実に捉えるのが特長です。

ShureのKSMマイクロホンは、長年にわたり卓越した音質を提供してきたロングセラーモデルです。今回の新モデルは、原音に忠実で高精細な収音と極めて低い自己雑音を、洗練されたデザインで実現し、プロフェッショナルレコーディングにおける新たなベンチマークとなるべく開発されました。

KSMシリーズは、ボーカルの温もりから楽器のダイナミックな量感まで、あらゆるニュアンスを忠実に捉えます。各モデルには精密にエンジニアリングされたカプセルが搭載され、卓越したコントロールと再現性を実現。音源をエンジニアが意図した通りに捉えます。声の透明感を自然に再現したい、存在感のある豊かな低音がほしい、または指向性を使い分けて音像を作りたいなど、どのようなニーズにおいても優れた品質を提供します。

「わたしたちの使命は、音響のプロフェッショナルやアーティストに、卓越した音質をもたらす高品質なツールを届けることです」と、Shureのグローバルマーケティング/プロダクトマネジメントのアソシエイト・バイス・プレジデントであるEduardo Valdesは述べています。「新しいKSMマイクロホンシリーズは、設計とエンジニアリングの両面で大きく進化し、レコーディングスタジオの多様化するニーズに応える製品に仕上がっています。旧モデルからの回路設計の改良や多様なカプセルオプション、さらにプレミアムなアクセサリーにより、プロが求めるサウンドを正確に収録できるよう細部に至るまで工夫しています。ホームスタジオでもプロフェッショナルスタジオでも、高品質の機器を手に入れやすくすることで、すべてのプロの卓越したパフォーマンスを支えています」

KSMスタジオマイクロホンラインアップ

KSMスタジオマイクロホンラインアップは精度とパフォーマンスを追求して設計され、コンパクトな3/4インチから堅牢な1インチまでのハンドクラフトされたカプセルを搭載しています。ボーカル、楽器、アンサンブルなどの収録において、軸外音の優れた排除性能、クリアな音質、そして柔軟性を提供します。軽量なオールメタル構造、先進的なショックマウント、曲線を描くマグネットポップフィルターなどの細部へのこだわりによって耐久性と扱いやすさが向上。さらにプレミアムアクセサリーオプションを揃え、プロ仕様の製品パッケージとなっています。

KSM32C - 小さなカプセル、迫力のサウンド。

KSM32Cカーディオイド・コンデンサーマイクロホンは、なめらかでバランスの取れた応答性能と優れた低域パフォーマンスを提供します。ボーカルや楽器、ドラムオーバーヘッド、アンサンブルに最適で、ステージ用とスタジオ用のバンドルセットをご用意しています。

- 精密に設計された3/4インチカプセル。- 優れた軸外音の排除性能。- KSMシリーズの中で最もフラットなレスポンス。- ボーカルと楽器の録音にフレキシブルに対応。- 高品質な素材とコンパクトな設計。KSM40C - あたたかみのあるディテールサウンド。

KSM40Cは、多用途なラージダイアフラム・コンデンサーマイクロホンで、強化された近接効果とナチュラルな高域強調を伴う、自然で緻密なサウンドを実現します。アップライトベース、ギターアンプ、キックドラムなどの楽器やボーカルの豊かなニュアンスを捉えるのに理想的なマイクロホンです。

- 1インチカプセルによる自然で緻密なサウンドと豊かな低音。- 均一なカーディオイドの指向特性により、最適な設置位置が予測可能。- 極めて低い自己雑音。- 高品質な素材を使用したモダンなデザイン。KSM44MP-圧倒的なリアリズム。究極の汎用性。

KSM44MPは比類なき汎用性を実現するマルチパターンマイクロホンです。デュアルダイアフラム設計により、感度を最大化しながら指向性も安定。また低域での軸外制御が改善します。自然な透明感となめらかで空気感のある音質を備え、ボーカル、ピアノ、ステレオテクニック、遠距離マイキング、およびアンサンブルに最適です。

- 選択可能な指向特性：カーディオイド、無指向性、双指向性。- 控えめな高域強調を伴うフラットなレスポンス。- 最適化された指向特性の一貫性。- 非常に低い自己雑音。- 洗練されたモダンなデザイン。

「新しいKSMマイクロホンは非常にエレガントで控えめな美しいデザインにより、スタジオやライブ環境においても美しく馴染みます」と、Electrical AudioのエンジニアであるGreg Norman氏はコメントしています。「最も目を引く特長の一つは、非常に低い自己雑音です。静かなボーカルを収録している間、本当にマイクロホンが動作しているかどうかダブルチェックしてしまうほど低いのです。このレベルのノイズパフォーマンスは本当に驚異的です」

価格と販売情報

KSMコンデンサーマイクロホンシリーズはアメリカ・カリフォルニア州アナハイムで行われているNAMM 2026（1月22日から1月24日）のShureブース（#15608）にて展示されます。日本での販売開始は今春を予定しています。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/39_1_a9a130fae01140b1c6cea135cb58aa09.jpg?v=202601220151 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/39_2_0d441664e9cf3ed9f01416f35f04cb3e.jpg?v=202601220151 ][表3: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/39_3_15adec4f7ab3ba9dbeac7c6c207959d3.jpg?v=202601220151 ][表4: https://prtimes.jp/data/corp/54194/table/39_4_ff69308126466e1ec7a57b622f831748.jpg?v=202601220151 ]

各モデルの詳細情報については、公式サイトをご覧ください。

- KSM32C カーディオイド・コンデンサーマイクロホン(https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/ksm32c)- KSM40C ラージダイアフラム・カーディオイド・コンデンサーマイクロホン(https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/ksm40c)- KSM44MP ラージダイアフラム・マルチパターン・コンデンサーマイクロホン(https://www.shure.com/ja-JP/products/microphones/ksm44mp)

【Shure （シュア）について】

Shure（www.shure.com）は、100年以上にわたり、冴えわたるサウンドを世界へ送り出してきました。 1925年に創業されたShureはその品質、性能、耐久性で知られ、音響機器と会議用ソリューションで世界を牽引するグローバルメーカーです。マイクロホン、ワイヤレスマイク、会議室向けソリューション、イヤホン・ヘッドホン、インイヤーモニターなど、幅広い製品群を展開。大規模放送イベントやライブパフォーマンス、ビジネス会議や大学の講義、さらにはホームオフィスやスタジオに至るまで、常に卓越した信頼性を提供し続けています。米国イリノイ州シカゴ郊外のナイルズに本社を置き、世界30か所以上に拠点を展開。製品は120か国以上で販売されています。

シュア・ジャパン株式会社 (Shure Japan Limited／www.shure.com/ja-JP) は、Shure Incorporatedの日本法人です。

