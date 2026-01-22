人流分析サービス 「Datawise Area Marketer 国内居住者版」 新バージョン＋POI データベースリリースのご案内

株式会社データワイズ

株式会社データワイズ（本社：東京都港区、代表取締役：今田 隆秀）が開発する Datawise Area Marketerは2021年のリリース以降、自治体や飲食、流通小売、不動産・広告業等、幅広いお客様に採用され、用途が多様化してまいりました。その中で「10代の分析もしたい」「日単位で精度高く交通量分析がしたい」「自動車・歩行者だけでなく自転車の交通量も計測したい」等のリクエストを多くのお客様から頂くようになりました。

これらのリクエストに対応できる高精度人流データを新たに採用し、Datawise Area Marketer 国内居住者版 新バージョンを2026年2月16日（月）にリリースします。

これにより、Datawise Area Marketer 国内居住者版は、10代を含む日本全国の人流を高い精度で分析できるようになり、また、歩行者交通量・自動車交通量に加えて自転車交通量を日別で分析できるようになります。

また、同日に、Datawise Area Marketer POI データベース を合わせてリリースいたします。78万か所の商業/公共施設・エリア情報をデータベースとして網羅し、「〇〇コーヒー（チェーン）」「道の駅」「温泉地」といった複数施設・エリアを、ポリゴン（ジオフェンス）情報がある状態で一括登録できるようになりなす。



詳細ページはこちら https://www.datawise.co.jp/r2

トライアルお申込はこちら https://www.datawise.co.jp/trial/

■Datawise Area Marketer 国内居住者版 新バージョンの特徴

-10代データ、高精度な日次交通量分析機能等、待望のデータ・機能を実装



日本最大級のデータ量と業界最高精度を誇るGPSデータを用いることで、10代データや高精度な日次交通量分析等、多くのお客様に期待されていたデータ・機能が実装されます。

・10代データを表示

従来の20代以降10代刻みのデータに加え、10代データを追加。“Z世代分析” が可能に。

イメージ１：10代データの表示：施設分析 （新宿御苑）※画面は開発中のものです・交通量の日次表示に対応

従来１か月単位のデータ提供を日次単位で提供。曜日、イベント、天候の影響のさらなる

可視化が可能に。

イメージ２：交通量の日時表示（新宿駅 3日間）※画面は開発中のものです・自動車交通量・歩行者交通量に加え、自転車交通量分析を提供

交通手段分析でご要望の多かった自転車交通量分析を新たに追加。サイクルツーリズム等の分析も可能に。

イメージ３：自転車交通量分析（日比谷公園）※画面は開発中のものです・アンケートデータをもとに属性情報を大幅強化

世帯年収・個人年収・世帯構成・子供の人数、職業、移動手段、居住形態等14種類の属性を網羅。

■ オプション: Datawise Area Marketer POI（施設・エリア情報） データベース

- 78万か所を超える商業/公共施設、観光地等のデータベースをポリゴン（ジオフェンス）付で提供

・建物・エリアの一括登録を可能にする施設・エリア情報 データベースを実装

78万か所の施設・エリア情報をデータベースとして網羅、「〇〇コーヒー（チェーン）」「道の駅」

「温泉地」といった複数施設・エリアが一括登録可能に。

施設・エリア情報には、高精度のポリゴン（ジオフェンス）情報が設定されており、自分で囲う必要がなくなります。

■新GPSデータの特徴

- 月間300億ログ以上を有する日本最大級・最高精度のGPSデータ

イメージ４：POI（施設・エリア情報）データベース

新GPSデータは、量・質を兼ね備えた日本最大級・最高精度のデータであり、国内居住者人流分析サービスにおいて最適なデータです。

データの特徴

・10億ログ/日、月間300億ログ以上を保有する、日本最大級・最高精度のGPSデータ

・バックグラウンドでのデータ取得率が90%以上

・ 移動時10秒間隔での細かなログ取得が特徴

・性別・年代だけでなく世帯年収・個人年収・世帯構成・子供の人数、職業、移動手段、居住形態等、

14属性を網羅

・10代を含む年代・居住地域分布・年収分布等、日本全人口の分析データとして抜群の高い網羅性・偏りの少なさを誇る

■期間限定 1か月トライアルのご案内

今回のDatawise Area Marketer 国内居住者版 新バージョン ＋POI データベース リリースを記念し、通常2週間のトライアルを、先着20社、2026年3月末日までのお申込に限り、1か月に延長いたします。ぜひ、日本最大級のデータ量と業界最高精度を誇る人流ビッグデータを活用した最先端の人流分析サービスを直接ご体験ください。

お申し込み方法

下記お申し込みフォームからお願いします。

https://www.datawise.co.jp/trial/

株式会社データワイズについて

データワイズは、 NTTドコモグループの人流分析サービス開発企業です。アプリGPSデータをはじめとする各種データを活用、都市開発における街づくり戦略、流通小売における新規出店戦略、地方自治体における観光行動調査、イベント開催時の交通量最適化等、様々な調査分析、戦略立案をサポートします。

会社概要

社名: 株式会社データワイズ

所在地: 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー21F

代表者: 代表取締役社長 今田 隆秀

設立: 2019年1月18日

URL：https://www.datawise.co.jp/

本リリースに関するお問合せ

株式会社データワイズ 広報担当

Mail: dwinfo@datawise.co.jp

Tel：03-5539-2524