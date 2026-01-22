世界最小・最軽量で8,000 lm・4K解像度を実現した液晶プロジェクター「VMQ85シリーズ」を発売

パナソニックグループ

パナソニック コネクト株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 執行役員 プレジデント・CEO：樋口 泰行、以下、パナソニック コネクト）は、世界最小・最軽量（※1）で8,000 lm（※2）（※3）・4K解像度（※4）を実現した液晶レーザープロジェクター「PT-VMQ85シリーズ」を2026年度第1四半期（4～6月）に発売します。

■開発背景

ミュージアムやスポーツシミュレーションをはじめとする体験型エンターテインメントでは、近年、これまで以上にリアルな没入体験が求められており、コンテンツを細部まで忠実に描写できる高精細な映像環境の重要性が高まっています。とりわけシミュレーションゴルフのような没入型コンテンツが普及する中では、大画面で鮮明に再現できる4K映像表現が必要とされています。

パナソニック コネクトはこれまで、軽量・コンパクトながら8,000 lm（※2）（※3）の明るさを実現した液晶プロジェクター「VM82シリーズ」を文教・企業分野を中心に展開し、幅広いお客様に採用いただいてきました。そしてこの度、上述した高精細映像への期待の高まりを受け、VMZ82シリーズで培った“高輝度・軽量設計”を継承しつつ、4K投写を可能にした新シリーズ「VMQ85シリーズ」を開発しました。限られたスペースに柔軟に対応し、高精細な映像体験を提供することで、お客様ならびに市場の多様なニーズに応えていきます。

＜主な特長＞

1. パナソニック コネクトの液晶モデルで初めて4K解像度（※4）に対応

2. 軽量コンパクト＆便利機能で柔軟設置を実現

3. 高効率設計で環境に配慮した運用をサポート

※1 PT-VMQ85Jは8,000 lm以上の4K液晶プロジェクターにおいて。2025年12月現在。パナソニック コネクト調べ。

※2 PT-VMQ85Jのみ。「映像モード」を「ダイナミック」、「光源電力」を「ノーマル」に設定時。

※3 工場出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2021データプロジェクタの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書Bに基づいています。

※4 2軸画素シフト技術による表示解像度。

