2/26（木）開催「Verona Summit 2026 ～サイバー攻撃者に狙われるネットワークの共通点とは～」

株式会社網屋

サイバーセキュリティサービスを提供する株式会社網屋（東京都中央区 / 東証グロース：4258 / 以下、網屋）は、ネットワークセキュリティの最新トレンドと、実践的な導入・運用戦略を学ぶオンラインイベント「Verona Summit 2026」を2026年2月26日（木）に開催します。

「Verona Summit 2026」開催の背景と目的

昨今のランサムウェア被害は、情報漏洩にとどまらず、基幹システムや生産ラインの停止など、企業の事業継続そのものを揺るがす深刻な事態へと発展しています。攻撃者は常に、「低コストで侵入でき、短時間で全社を掌握し、かつ復旧を困難にできる」脆弱なネットワーク構成を探索しています。

多くの企業が抱く「VPNやUTMを導入済みだから大丈夫」という安心感の裏で、VPNの脆弱性や、フラットな社内LAN、同一ネットワーク上に置かれたバックアップといった「構造的な死角」が狙われています。もはや従来の境界防御だけでは、巧妙化する侵入を防ぎきることはできません。

本イベントでは、実際の感染経路から「狙われるネットワークの共通点」を徹底解剖します。ゼロトラストやSASEの考え方を軸に、攻撃者にとって攻略困難なネットワーク設計など、これからのネットワークセキュリティの最適解についてお話します。

イベント詳細はこちら :https://www.amiya.co.jp/veronsummit2026/?utm_source=amiya&utm_medium=press&utm_campaign=veronasummit2026

「Verona Summit 2026」の見どころ

本イベントでは、ネットワークセキュリティの全体像を学ぶ「入門セッション」、Verona SASE導入のリアルと実務を知る「事例セッション」、そしてここだけの内緒話や本音に迫る「対談セッション」の三部構成で開催されます。基礎知識から現場の裏側まで、多角的な視点で課題解決のヒントをお届けします。

●入門セッション：ネットワークセキュリティの全体像を学ぶ

ランサムウェア被害の拡大や、クラウド利用・テレワークの普及により限界を迎えた「境界防御」に代わる、現代のセキュリティの全体像を専門家が解説。なぜ今「ゼロトラスト」や「SASE」が必要なのか。経営層から実務担当者まで、必ず押さえておくべき基礎知識と最新潮流を体系的に紐解きます。

●事例セッション：Verona SASE 導入のリアルと実務を知る

ゼロトラスト実現の鍵となるフルマネージドSASE「Verona」の導入効果を、具体的なユースケースと共に紹介。複雑化するネットワーク管理をいかに解消し、運用負荷を下げつつ安全なアクセス環境を構築できるのか、導入のリアルと実務をお伝えします。

●対談セッション：ここだけの本音や内緒話を聞く

「ランサムウェアの原因がVPNって本当？」「ネットワークセキュリティって今と昔でどう変わった？」といった素朴な疑問から業界の裏話まで、忖度なしの本音を激白。ここだけの内緒話を通じて、ネットワークセキュリティの核心に迫ります。

「Verona Summit 2026」で学べること

- ランサムウェア感染経路から紐解く「狙われるネットワーク」の共通点- ゼロトラスト・SASEを軸とした「攻撃者が攻略しにくいネットワーク設計」- 現場のリアルな失敗談・成功談から学ぶ「これからのセキュリティのあり方」タイムテーブルはこちら :https://www.amiya.co.jp/veronsummit2026/?utm_source=amiya&utm_medium=press&utm_campaign=veronasummit2026

開催概要

開催日 ： 2026年2月26日（木）

開催時間 ： 14:00～16:40

形式 ： オンライン開催（EventHubによるライブ配信）

参加費 ： 無料 （事前登録制）

主催 ： 株式会社網屋

イベントサイト :https://www.amiya.co.jp/veronsummit2026/?utm_source=amiya&utm_medium=press&utm_campaign=veronasummit2026

▼ フルマネージドSASE 「Verona」について

Veronaは、ゼロトラストセキュリティを実現するフルマネージドSASEです。障害対応や設定変更など、日々の運用・管理を専門エンジニアが代行するフルマネージドの運用サービスにより、専門要員/スキル不要でSASEの真価を発揮。運用効率の高さから、IT人材不足を課題としているお客様をはじめとした5,900社以上（※）の企業にご好評いただいております。

※2025年10月時点。Network All Cloudシリーズ累計。

「Verona」詳細はこちら :https://www.amiya.co.jp/Verona/

▼ 株式会社網屋

『自動化で、誰もが安全を享受できる社会へ』。網屋は、セキュリティ製品・サービスの企画から販売までをワンストップで手掛ける、日本で数少ないサイバーセキュリティ企業です。AIテクノロジーやクラウドネットワークなどの独自技術による「セキュリティの自動化」を軸に、コンサルティングや構築、運用、教育まで、組織のセキュリティ対策を包括的に支援。すべての人がサイバー攻撃のターゲットとなる時代に、すべての人が高水準のセキュリティを受けられる社会を実現します。

網屋コーポレートサイト :https://www.amiya.co.jp/