睡眠負債返済シミュレーターに業種入力機能を追加 、より詳細な社会背景の把握を実現

株式会社ネミエル

スリープテック事業を展開する株式会社ネミエル（本社：東京都新宿区、代表取締役CEO：松本光浩、以下「当社」）は、当社が提供する「睡眠負債返済シミュレーター」に業種入力機能を追加しました。この機能により、利用者の業種ごとに異なる睡眠負債のリスクを表示し、より詳細な社会背景を把握できるようになりました。

睡眠負債シミュレーターとは

睡眠負債シミュレーターは現在の睡眠時間と理想の睡眠時間から睡眠負債指数を算出し、週末の寝だめや年収に応じた労働生産性の低下から損失額を算出し、わかりやすい形で睡眠負債を可視化するシミュレーターです。

https://nemielu.com/sleepdebt-sim/

業種別の睡眠負債リスクを可視化

今回の追加機能では、利用者が所属する業種を入力することで、その業種特有の睡眠課題やリスク傾向を確認できます。業種によって勤務形態や労働時間、シフトパターンが大きく異なるため、睡眠負債の蓄積状況にも違いが見られます。本機能は、こうした業種特性を反映した情報提供を可能にします。

選択可能な業種

農業・林業・漁業/鉱業・採石業/建設業/製造業/電気・ガス・水道業/情報通信業/運輸業・郵便業/卸売業/小売業/金融業・保険業/不動産業・物品賃貸業/学術研究・専門技術サービス業/宿泊業・飲食サービス業/生活関連サービス業・娯楽業/教育・学習支援業/医療・福祉/複合サービス事業/その他サービス業/公務/学生・主婦（主夫）・無職

より詳細な社会背景把握のための実装

業種情報の収集により、日本全体の睡眠負債がどの業界でより深刻化しているかを把握し、業種別の課題に応じた睡眠改善ソリューションの開発に活用します。これにより、画一的なアプローチではなく、各業界の実態に即した効果的な支援が可能になります。

睡眠負債返済シミュレーターは引き続き無料でご利用いただけます。「よく眠り、よく笑う社会へ」の実現に向けて、ネミエルは科学的根拠に基づいた睡眠負債を解消するためのサービスの提供を続けてまいります。

会社概要

企業名：株式会社ネミエル

代表者：代表取締役 松本光浩

所在地： 東京都新宿区若宮町15番地 神楽坂先端情報科学イノベーションセンター

設立月：2022年12月

U R L ：https://corp.nemielu.com