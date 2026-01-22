毎日をアクティブに、そして美しく。「ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026」にデリケートゾーンケアブランド「laugh.（ラフドット）」が登場！WEBでも大人気の商品を店頭で体感できるチャンス！

株式会社laugh.

株式会社laugh. （本社：東京都豊島区、代表取締役：林千尋)が運営する、デリケートゾーンケアブランド『laugh. (ラフドット)』が、全国のロフトにて開催される「ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026」に登場致します。

laugh.（ラフドット）は一人ひとりの女性が、自分に必要なケアを理解し、 自分のために選択できる世の中をつくりたいと考えています。現在は、デリケートゾーンケア商材の販売をWEB中心で行っており、 ウォッシュやクリーム、ミストなど複数の商品を販売しています。

本イベントではWEB販売でも人気のインティメイトウォッシュ・ミスト（香料：スイートブーケ / ピュアムスク）に加え、新たにヘアリムーバー、薬用ホワイトセラムを販売致します。

laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー(販売名：薬用ソヴール-53)laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム(販売名：薬用ソヴール-51R)

【ロフト ウエルネス＆ビューティー 2026】概要



■期間：2026年1月14日(水)～2月28日(土)

■展開場所：渋谷ロフト、銀座ロフトほか全国のロフト※一部店舗除く。

▼店頭販売商品

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュインティメイトウォッシュ

泡タイプの弱酸性処方。CICA配合デリケートゾーンソープ。汚れをもっちりと落とし、ニオイ*1の原因にもアプローチ。

*1 洗浄効果によるもの

laugh.（ラフドット）インティメイトフレッシュミストインティメイトフレッシュミスト

いつでもどこでも気になる時にシュッ！ 持ち運びOKのデリケートゾーンケアミスト。肌をケアしながら瞬時にニオイ*1をリフレッシュします。

*1 洗浄効果によるもの

laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー(販売名：薬用ソヴール-53)【NEW】ヘアリムーバー

身体のうぶ毛からアンダーヘアまで全身に使える*⁶除毛クリーム(医薬部外品) 。有効成分「チオグリコール酸カルシウム」が、毛に含まれるたんぱく質を溶かし毛を除去します。除毛クリーム特有のニオイを感じさせない、甘くてさわやかなシトラスの香り。

*⁶顔面、粘膜、損傷等、腫物、湿疹、ただれ、その他炎症を起こしている部位は避けてください。

laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム(販売名：薬用ソヴール-51R)【NEW】薬用ホワイトセラム

Wの有効成分を配合した、全身に使える医薬部外品の美白*⁷美容液。有効成分「トラネキサム酸」と「水溶性プラセンタエキス」がメラニンの生成を抑制し、シミ・そばかすを防ぐ。くすんだ肌*⁸にうるおいを与え、キメの整った透明感のある肌へと導く。落ち着きのあるホワイトティーの香り。

*⁷乾燥によってキメが乱れた肌印象

*⁸メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ

▼店頭販売香料ラインナップ

インティメイトウォッシュ

スイートブーケ

フローラルブーケを基調とし、フルーツとウッドをブレンドした気品のある華やかな香り。

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュ スイートブーケピュアムスク

ウッディアンバーをベースにみずみずしい果実でまとめた透明感あふれるムスクの香り。

ヘアリムーバー

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュ ピュアムスク

シトラス

除毛クリーム特有の臭みを消し、バニラとムスクの甘くて優しいフローラル・スイートにオレンジの爽やかな香りを加えた、シトラスの香り

laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー シトラスの香り

薬用ホワイトセラム

ホワイトティー

爽やかなグリーンティーとジャスミン、深みのアンバーとムスクが織りなす落ち着きあるホワイトティーの香り。

laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム ホワイトティーの香り

▼商品概要

laugh.（ラフドット）インティメイトウォッシュ

容量：100mL

香料：スイートブーケ・ピュアムスク

ロフト店頭価格：3,941円（税込）



laugh.（ラフドット）インティメイトフレッシュミスト

容量：14mL

香料：スイートブーケ・ピュアムスク

ロフト店頭価格：3,446円（税込）

laugh.（ラフドット）ヘアリムーバー

容量：75ml

香料：シトラス

ロフト店頭価格：3,740円（税込）

laugh.（ラフドット）薬用ホワイトセラム

容量：30g

香料：ホワイトティー

ロフト店頭価格： 3,560円（税込）

※WEB販売価格とは異なります

株式会社laugh.とは

「理想の姿を叶える」を経営理念に掲げる、株式会社HRCの子会社として2022年10月1日に創業。

女性向けのデリケートゾーンケアブランド「laugh. （読み方：ラフドット）」を立ち上げました。

モンドセレクションでは 、"3年連続"インティメイトウォッシュ(無香料)で【最高金賞】を受賞*しています。

≪ミッション≫

「私に生まれてよかった」をすべての女性に。

そして、あなたの誇れる日々に寄り添い、

「女性の生き方そのもの」につながるブランドになることを約束します。



≪ビジョン≫

一人ひとりの女性が、自分に必要なケアを理解し、自分のために選択できる世の中をつくります。

そのために、安全でハイクオリティな商品やポジティブなブランド体験をお届けし、多様なライフスタイルをサポートします。

▼販売店：ECサイト「laugh.公式ストア」

https://laughdot.jp/

会社概要

■株式会社laugh.

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 林千尋

創 業：2022年10月

資本金：3,000万円

URL：https://laughdot.jp/

【ネクステージGroup】

■ネクステージグループホールディングス株式会社

所在地：東京都新宿区高田馬場2-16-11 216ビル7階

代表者：代表取締役 丹野直人

創業：2006年8月

資本金：1億3,456万円＊資本準備金含む

従業員：200名（グループ全体：2024年4月時点）

URL：https://c-nextage.com/

【通販領域】

■株式会社HRC

所在地：東京都豊島区高田3-14-29 KDX高田馬場ビル5階

代表者：代表取締役 中沢宏

創 業：2015年10月

資本金：3,000万円

従業員：81名（2024年4月時点）

URL：https://c-hrc.com/

