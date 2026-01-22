【1月17日開催】かんきつの魅力がいっぱい詰まったえひめみかん祭り！「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」も披露！開催レポート
今がまさにシーズン真っただ中の愛媛のかんきつ。
多くの種類が旬を迎え、おいしさを存分に楽しめる季節となりました。
その魅力を一堂に味わえる冬の恒例イベント「えひめみかん祭り」が、2026年1月17日（土）・18日（日）の2日間、いよてつ高島屋8階スカイドームで開催されました。
当日は入場無料ということもあり、多くの方にご来場いただきました。会場には愛媛県産かんきつが数多く並び、展示＆販売会や試食コーナーなど、さまざまな企画で大いに賑わいました。
主な実施内容：
- 展示＆販売会
- みかん数あて
- みきゃん撮影会
- みかん〇×クイズ（小学生以下対象）
- ポンジュース蛇口
■「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」ステージを開催
1月17日には「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」のダンスステージも行われました。
愛媛県ではこれまで、県内の幼稚園・保育園を訪問し、出前授業として、かんきつクイズなどを通じて楽しく学ぶ時間を提供するとともに、園児の皆さんと「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」を一緒に踊ってきました。
今回の「えひめみかん祭り」では、その出前授業でMCを務め、かんきつのお姉さんとして活動してきた高岡奈々葉さんが登場。出前授業に参加した園児の中から、ステージに参加してくれた子どもたちもおり、会場が一気に華やぎました。
■オープニングトーク
まずは、みきゃんと高岡奈々葉さんが登場。
「今がまさにかんきつの旬！」というテーマのもと、いよかんやポンカンなど、この時期ならではのかんきつの魅力を紹介しました。
■愛媛のかんきつ旬！旬！音頭
今回集まってくれた幼稚園のお友達14名と、愛媛いよかん大使の皆さんがステージに登場。
園児からは「かんきつ好き！」という元気な声も聞かれ、笑顔いっぱいに踊る姿がとても印象的でした。
さらに、愛媛いよかん大使の皆さんにとっても、今回が「旬！旬！音頭」の初披露ということで、子どもたちと一緒に楽しく踊っていただきました。
園児のみんなも元気に楽しそうに踊ってもらえ、ステージ周辺には大勢の観客が集まり、手拍子とともに、あたたかく盛り上がる時間となりました。
旬を迎えた愛媛のかんきつを“見て、知って、味わい、そして楽しむ”ことができた今回の「えひめみかん祭り」。
これからも「愛媛のかんきつ旬！旬！音頭」とともに、旬のおいしさをより多くの皆さまにお届けしてまいります。
愛媛のかんきつの旬の時期はこちら！(https://foodiscovery.jp/kankitsu/)