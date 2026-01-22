太成二葉産業株式会社、IT資産管理のクラウド化のため「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービスである「AssetView Cloud ＋」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、太成二葉産業株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：荻野 勝久、以下「太成二葉産業」）が、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービスである「AssetView Cloud ＋（アセットビュー クラウド プラス）」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

太成二葉産業は、商業印刷物の企画・制作から印刷、加工、仕上げまでを一貫して行う老舗の印刷加工会社です。長年にわたり培ってきたノウハウと確かな技術力を強みに、『「創意工夫」と「印刷加工技術」を軸にユニークなセールスプロモーションメディアを提供しお客様の成果に貢献する』というビジョンを掲げています。パンフレットやカタログ、ポスター、DM、パッケージ関連など幅広い印刷物を扱い、企画段階から仕上がりまでを見据えた提案力にも定評があります。なかでも、多彩な表現を可能にする表面加工技術に強みを持ち、印刷物に付加価値を与えることで、企業や商品の魅力を効果的に伝えています。

太成二葉産業ではこれまで、オンプレミス型の「AssetView」を用いてIT資産管理を行っていました。しかし、サーバーの保守期限が迫っていたことを契機に、システムのクラウド化を検討することになりました。その結果、オンプレミス版と同等の機能を利用できる点に加え、操作性や利便性を損なうことなく移行後も速やかに運用を開始できる点が高く評価され、「AssetView Cloud ＋ 」の導入を決定しました。

また、太成二葉産業はプライバシーマークを取得しており、個人情報の適切な管理を重要視していることから、従来から利用していたログ監視機能を引き続き活用できる点も、導入の重要な判断材料となりました。

AssetView Cloud ＋ は、「ヒト」を軸に、企業や組織が所有するIT資産（ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスなど）を一元的に管理・運用するクラウドサービスです。社内外を問わずPCの操作ログを継続的に取得・可視化することで、不審な操作や問題のある挙動を迅速に把握できます。また、不正な操作が検知された場合には、ユーザー端末に警告を表示することで、不正行為の抑止を促進します。さらに、クライアントPC内のファイルを対象に、個人情報や機密情報を含むデータを可視化し、情報の所在を把握することで、適切な管理と情報漏洩リスクの低減を実現します。



AssetView Cloud ＋は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを軸とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

従来型のデバイスを軸とした管理ではなく、デバイスやSaaSを利用する「ヒト」に着目し、「ヒト」を軸に、情報資産・IT資産・SaaSを適正管理し、内部・外部からの脅威へのセキュリティ対策を実現できます。

管理コンソールは、運用目的ごとにまとめられた新しくモダンな画面デザインにより、操作性とわかりやすさが向上しています。

また従来の統合型パッケージ製品とは異なり、お客様の運用目的にあわせた”プラン”を、必要なタイミングでご導入頂けるためムダをなくしIT投資効果を最大化できます。

AssetView Cloud ＋ 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web_cloudplus/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260122株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 8,386万円

URL ： https://www.hammock.jp/



※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。