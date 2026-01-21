Idiot Pop、最新ミニアルバム『90’s Dreaming I am Dreaming (2026 Version)』を1月21日(水)配信リリース

株式会社STARBASE「90’s Dreaming I am Dreaming (2026 Version)」アートワーク

Idiot Popが贈る最新アルバム『90’s Dreaming I am Dreaming (2026 Version)』が1/21(水)にリリースされた。今作は、AIという新たなツールと真摯に向き合いながら制作された、きわめて個人的で内省的な音楽作品である。

本作は「AIでゼロから作る」ことを目的とした作品ではない。あくまで“より良い音楽を作るためにAIを使う”という姿勢を軸に、クリエイターとしての意志、感性、経験を土台としながら、テクノロジーを創造のパートナーとして取り入れたアルバムだ。

楽曲ごとに立ち上がるのは、90年代的なノスタルジー、ダンスミュージックの高揚感そして断片的で私的な感情の記憶。それらが交差しながら展開される本作は、まるで「音楽による私小説」を読み進めるかのような体験を生み出す。

配信版では、AIボーカルとして重音テトを起用。フィジカル版とは異なるメロディーや歌詞で再構築されており、同一楽曲でありながら別の表情を持つ、2025年以降の時代性を映した“二層構造”の作品世界が提示されている。

人とAI、過去と現在、クラブミュージックと個人的記憶。それらが交差する地点で鳴らされる、Idiot Popの現在地を記録した一枚となっている。

🎬 Music Video & Teaser【EP Digest Teaser】

Idiot Pop - 90’s Dreaming I am Dreaming (2026 Version)

[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=J09NNSnxNuI ]

本作に関連するすべてのMVは、映像制作においてもIdiot Pop自身がAIを活用して制作。

サウンドだけでなくビジュアル面においても、「AIを表現の拡張装置として扱う」という本作のコンセプトを体現している。

MV公開スケジュール

1/21（金）19:00「90’s Hero feat. 重音テト」

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=G8tP9vHdC94 ]

1/23（金）19:00「Chasing You feat. 重音テト」

[動画3: https://www.youtube.com/watch?v=RRCqvKf0uGM ]

1/28（水）19:00「One Way Love feat. 重音テト」

[動画4: https://www.youtube.com/watch?v=mnO3XT4hWgI ]

●楽曲情報●

配信開始日：2026/1/21

アーティスト：Idiot Pop

タイトル：90’s Dreaming I am Dreaming (2026 Version)

レーベル：Idiot Pop Records

配信リンク：https://lnk.to/IP_90sDIAD

CDバージョン：https://idiotpop.thebase.in/items/120715172

💿 Tracklist

1. Friday Night Party

2. Chasing You feat. 重音テト

3. One Way Love feat. 重音テト

4. 90’s Hero feat. 重音テト

5. Moon River

6. Heartbeats

7. Babylon

8. Flextv

●Idiot Pop プロフィール

ダンスミュージックで歌謡曲の世界を書き換えたTK全盛期に思春期を過ごし、その音楽性と生き方に強い影響を受ける。

以降、テクノ／ハウス／ポップスの要素を自由に行き来する独自のスタイルを確立。2009年、自主制作でリリースした1stアルバム（限定1000枚）は1ヶ月で完売し、無名の新人として異例の注目を集めた。

以降、耳馴染みの良いトラックをコンスタントに発表し、SpotifyやApple Musicの公式プレイリストにも選出されている。近年では、乃木坂46出演CMやユニクロ、KIRINなどの企業広告への楽曲提供でも話題を呼んでいる。

＜各種リンク先＞https://linktr.ee/idiotpop