【実施速報】2026年2月24日(火)「QUATTRO Alternative #1」|Mudd the student (from Balming Tiger),Parannoul,君島大空ら出演。

KV ( Key Visual : QINGYI｜Design & Layout : naka renya )

株式会社パルコ(本部:東京都渋谷区)は、「QUATTRO Alternative #1」を2026年2月24日(火)に渋谷クラブクアトロで開催します。

「QUATTRO Alternative」は、今回が初回となるCLUB QUATTROの自主企画シリーズ。

CLUB QUATTROの可能性を拡張させる試みで東名阪広全国4拠点に展開するQUATTROでも、それ以外の場所でもCLUB QUATTROを表現していきます。

積み重ねられたQUATTROらしさと常にその隣を並走してきた枠組みを超えた瞬間を更新します。

シリーズ初回には韓国よりMudd the student (from Balming Tiger) , Parannoul , 日本国内のアクトには君島大空が出演します。

全公演ソールドの大盛況で行われたジャパンツアーも記憶に新しいBalming Tiger。その一員であるMudd the studentが2025年に満を持して、リリースした初ソロアルバム『LAGEON』で示したジャンルをクロスオーバーしながらエレクトロ・ヒップホップの手触りとロックなサウンドを取り入れた新しい形の音像をBand ｓetで炸裂させます。

そのMudd the studentと共作も行い、その匿名性とY2Kを象徴するような映画作品の引用をフックにした楽曲などが局所的に爆発的な注目を集める韓国の音楽家ParannoulがSolo setで待望の日本初ライブを行います。

弾き語りの手触りそのままに狂気と静けさに満ちた瑞々しい演奏で豊かな感情を呼び起こす君島大空がSolo setで花を添えます。

三者三様でありながらも境界をクロスオーバーさせ、枠組み自体の更新を想起させる出演者がアジアの垣根を超えて集結しました。

また、本企画は先ほど言及したMudd the studentの作品『LAGEON』のジャパンツアーを兼ねたダブルネームの公演でもあります。

ビジュアルは2000年代以降の感性をきらりと光るテクスチュアや美学をなぞるようなイベント「ほしのおと」の主催のひとりでもあるアーティストnaco gotohが制作しました。

公演詳細

◆公演名

QUATTRO Alternative #1

◆公演日/会場/出演者

2026年2月24日(火) 渋谷クラブクアトロ （〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町 32-13 4F）

Mudd the student (Band set) [KR] / Parannoul (Solo set) [KR] / 君島大空(Solo set) [JP]

◆チケット詳細

料金：前売 \5,500 ｜ U-25/学割 \4,500 （税込/全自由/整理番号付/ドリンク代別）

◇抽選先行受付：1/21(水) 19:00 ～ 1/26(月)23:59

◇一般先着受付：1/30(金) 19:00 ～ 公演前日23:59

※未就学児童入場不可、小学生以上要チケット/電子のみ取扱/お一人様4枚まで

※U-25/学割チケットは公演当日時点で25歳以下もしくは学生のお客様が対象です。

※ID/身分証は右記いずれかのもの（学生証、運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)身分証確認ができない場合、当日チケット差額分を現金でお支払いいただきます。

※各種チケットは枚数に制限がございます。それぞれ上限に達し次第受付を終了します。予めご了承ください。

◆お問い合わせ

SHIBUYA CLUB QUATTRO : info-quattro@parco.jp

◆クレジット

Organized by CLUB QUATTRO / PARCO

Supported by APF Company

Visual by naco gotoh (ほしのおと)

◆公演HP

渋谷：https://www.club-quattro.com/shibuya/schedule/detail/?cd=017960

Artist Biography

◆Mudd the student

Mudd the studentは、Balming Tigerに所属する2000年生まれのシンガーソングライターである。ジャンルの境界を越えた音楽を制作し、それを通じて自身の精神世界を表現している。プロデュース、ラップ、歌唱を並行して行い、多方面で創造性を培ってきた。2019年には〈VANS ミュージシャン・ウォンテッド〉で決勝進出を果たし、早くから注目を集めた。

2020年にBalming Tigerへ加入後、デビューEP『Field Trip』を発表し、本格的にその存在を世に知らしめた。さらに〈SHOW ME THE MONEY 10〉に出演し、準決勝まで進出。独自のキャラクターと確かな実力を強く印象づけた。

また、広告音楽やチャン・ギハとのシングル「愛は疑似科学」、Balming Tiger名義で発表された「SEXY NUKIM（feat. RM of BTS）」や「wo ai ni（feat. Yaeji）」などの作品を通じて、幅広いリスナー層から支持を獲得し、活動のフィールドを拡大している。

そのほか、イギリスのバンドPanchikoとのコラボレーションをはじめ、パランノウルとFax Gangによる合作アルバムへの参加、さらにチョン・ソミやNMIXXなどのK-POP楽曲への作詞参加など、対外的な活動も続けてきた。

2025年11月、Mudd は自身初となるフルアルバム『LAGEON』をリリースし、より一層精力的な活動を展開している。

『LAGEON』

▼配信リンク

https://lnk.to/1125MuddthestudentAmuse04

▼作品紹介

Balming Tigerのメンバー Mudd the student、1stアルバムとなる今作は彼の複雑なアイデンティティと時代意識を反映したプロジェクトであり、音楽を通じて自分を理解しようとする率直な記録である。孤独な少年期にインターネットを通じて多様なジャンルや過去から現在までワンクリックで飛びまわったことで、少年からアーティストへ成長し蓄積された経験と音楽的試みが、この14トラックに込められている。ジャンルの境界を崩して混在させ、90年代オルタナティヴロックの質感の上にノイズの多い電子音楽とヒップホップが入り混じった新しい形のサウンドは一言での表現は難しく、難解ながらも端々に手がかりを感じさせるその形状はアートワークからも視覚として感じ取れるだろう。また合計７編のミュージックビデオが順次公開され、彼の世界観を視覚的に拡張させることだろう。

◆Parannoul

Parannoul (パランノウル) は韓国の一人バンドです。セカンドアルバム『To See the Next Part of the Dream』が海外で高い評価を受けたことを皮切りに、これまで計4枚のフルアルバムをリリースし、様々なジャンルの騒がしい音楽を作り続けています。

◆君島大空

音楽家/ギタリスト

2019年以降、2枚のフルアルバムと4枚のEPをリリース。

今までの作品はどれも自宅録音を基盤に、ミックスまで自身で行なっている。

独奏、合奏形態、トリオでの演奏活動を軸に活動中。

2023年9月にリリースされた2ndアルバム『no public sounds』はAPPLE VINEGAR - Music Award -にて大賞を受賞。

2024年6月 tiny desk concerts JAPANに合奏形態で出演。

◇naco gotoh (ほしのおと)

2004年、岐阜県山県市出身。イベント「ほしのおと」主催。

DJ、オーガナイズに加え、フライヤー、空間演出、マーチ制作など、視覚表現も横断的に手がける。

個人では、衣服を起点に空間や身体との関係を探るインスタレーション作品等を制作・発表している。

About CLUB QUATTRO

クラブクアトロは1988年6月28日、東京・渋谷に初めてオープンしました。

ちなみにクアトロ＝QUATTROとは、イタリア語で数字の「4」のこと。

渋谷パルコのPART1、PART2、PART3に続く4館目のビル＝クアトロの最上階に位置するライブハウスとして、渋谷クラブクアトロが誕生したのです。以後、1989年6月に名古屋、1991年5月に大阪・心斎橋、2001年12月に広島にオープンし、東名阪広・4大都市で運営する唯一のライブハウスとなりました。（心斎橋クラブクアトロは2011年9月30日に閉店。2012年4月に梅田クラブクアトロとして再オープンしました。）

当初よりクラブクアトロは一貫して良質なライブ・ミュージックを、ジャンルや国内外にこだわらずお届けし続け、「いい音楽」「いいライブ」をクラブスタイルで楽しむことを日本の音楽シーンに定着させたと言っていいでしょう。

また、国内外を問わず新人アーティストの登竜門としても名高く、クアトロがいち早く紹介して、後により大きなステージにステップアップしていったアーティストも数多くいます。

例えば、J-POPでは、フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラヴをはじめとする”渋谷系”と呼ばれたアーティストから、エレファントカシマシ、ミッシェルガン・エレファント、東京スカパラダイスオーケストラ、真心ブラザーズ、ハイ・スタンダード、くるり、クレイジーケンバンド・・・・どのアーティストもクアトロをホームグラウンドとして成長してきました。そして現在でもクアトロは多くの国内バンド/アーティストが一つの目標にするランドマーク的な存在なのです。

海外アーティストでは、シャーデーやホール&オーツ、レニー・クラヴィッツ、アラニス・モリセットなどビッグ・ネームのクラブ・ギグから、ニルヴァーナ、オアシス、プライマル・スクリーム、ビヨーク、スマッシング・パンプキンズ、レッド・ホット・チリ・ペッパーズ、ソニック・ユース、ビースティ・ボーイズ、ノラ・ジョーンズなどなど現在では信じられないアーティスト達のライブをいち早く日本に紹介したのもクアトロでした。

今後もクアトロは様々な形で都市生活者に対し音楽を核としたライフスタイルを提案し続けていきます。

