バレンタイン限定ブランドが今年も！ヨーロッパ発ドーナツブランド「LA PANADERIA DOTS」より「DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS」が期間限定で登場

株式会社 侍ファクトリー

株式会社侍ファクトリー（本社：札幌市北区／代表：久保正明 以下、当社）は、ヨーロッパから日本初上陸のドーナツブランド「LA PANADERIA DOTS」から、バレンタイン限定ブランド「DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS」を1月下旬からバレンタイン時期まで、全国の百貨店や商業施設での催事で出店します。バレンタイン向けにチョコレートフレーバーのドーナツを中心に、限定フレーバーなどの限定アイテムを販売します。

DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS

LA PANADERIA DOTSは、ドーナツ発祥の地・ヨーロッパから直輸入された、モチモチとした食感とほどよい甘さが特徴のドーナツブランドです。 2022年にバレンタイン限定ブランドとして誕生した『DOTS FOR CHOCOLATE LOVERS』は、毎年多くのチョコレートファンを魅了してきました。

今年はチョコレートフレーバー中心のドーナツに加え、ここでしか味わえない濃厚な限定フレーバー4種を販売いたします。

また、バレンタイン気分を盛り上げる限定デザインのギフトボックスもご用意。大切な方へのギフトはもちろん、一年に一度の「自分へのご褒美スイーツ」としてもぜひお楽しみください。

※限定フレーバーは2月上旬からの販売となります。

※一部取り扱いのない店舗もございますのでご了承ください

限定フレーバー

チョコ&ミルクヘーゼルクリームドッツ

ヘーゼルナッツペースト入りのチョコクリームとミルククリームが交互に注入された贅沢な生地が特徴のドーナツです。

ひと口ごとに異なる風味が楽しめ、最後まで飽きのこない味わいが魅力です。

【価格】450円(税込)

ウェーブチョコクリームドッツ

しっとりとした生地で濃厚なチョコレートフィリングを包みました。上部のダークチョコレートストライプがアクセントです。

【価格】450円(税込)

ココア＆ヘーゼルナッツドッツ

生地の中にはヘーゼルナッツペースト入りのミルククリームがたっぷり。さらに外側のチョコレートコーティングにもヘーゼルナッツを使用し、豊かな風味を存分に楽しめるドーナツです。

【価格】450円(税込)

ビターチョコクリームドッツ

細長いユニークな形状のドーナツです。ソフトな生地の中にはヘーゼルナッツペースト入りの濃厚なチョコレートフィリングがたっぷり詰まっています。

【価格】450円(税込)

出店スケジュール

栃木 1月20日～2月15日 東武宇都宮百貨店(5階イベントプラザ「ショコラマルシェ」)

千葉 1月21日～1月31日 シャポー本八幡(2階ショッピングモール期間限定ショップ)

長野 1月23日～2月15日 ながの東急百貨店(本館5階催物場「ショコラ・ダムール」)

静岡 1月23日～2月15日 静岡伊勢丹(8F大催事場「ショコラモード」)

岡山 1月26日～2月15日 さんすて岡山(南館2Fヴィドフランス様前POPUP STORE1)

岩手 1月29日～2月15日 川徳(7階催事場「バレンタインチョコレート＆スィーツフェア」)

長崎 1月30日～2月15日 アミュプラザ長崎(本館1階催事区画)

東京 1月30日～2月5日 マイスイーツ渋谷(渋谷駅4番出入口前)

青森 2月2日～2月15日 ヒロロ弘前(1Fインフォメーション前)

富山 2月3日～2月16日 MAROOT富山(期間催事区画)

東京 2月3日～2月15日 コトイチ蒲田(グランディオ蒲田２階駅構内JR南口改札横)

千葉 2月3日～2月14日 ららぽーと柏の葉(1F東急ストア様前催事)

兵庫 2月3日～2月16日 エキマルスイーツ芦屋(芦屋駅改札正面)

神奈川 2月3日～2月9日 マイスイーツ武蔵小杉東急スクエア(1階南改札側コンコースビアードパパ様横)

埼玉 2月3日～2月16日 コレもう食べた？上尾(JR上尾駅2F改札外)

静岡 2月4日～2月15日 遠鉄百貨店(本館地下1階「アムール・デュ・ショコラ」)

神奈川 2月4日～2月10日 溝口マルイ(1Fカレンダリウム)

奈良 2月4日～2月14日 近鉄百貨店奈良店(B1階食品売場イベントスペース)

新潟 2月4日～2月16日 CoCoLo新潟(2F成城石井様前 CoCoLoゲート)

石川 2月5日～2月19日 金沢百番街RINTO(Rinto広場オーバーライド側)

愛知 2月5日～2月16日 おしろタウンシャオ(1Fウェルカムホール)

秋田 2月5日～2月15日 トピコ秋田(2F催事場)

北海道 2月6日～2月15日 函館蔦屋書店(1Fイベントスペース「バレンタインマルシェ」)

大阪 2月6日～2月19日 エキマルアラモードJR新大阪駅(JR新大阪駅3階改札外)

大阪 2月6日～2月16日 ららぽーとEXPOCITY(１階 光の広場)

埼玉 2月6日～2月14日 ららぽーと富士見(１F 屋内広場)

大阪 2月7日～2月15日 ららぽーと門真(1F センターコート)

神奈川 2月7日～2月14日 ららぽーと湘南平塚( 1F 光の広場)

高知 2月9日～2月23日 高知蔦屋書店(マルゴデリ様前)

東京 2月10日～2月14日 ニュウマン新宿(JR新宿駅新南改札内2階 エキナカイベントスペース)

愛知 2月10日～2月23日 なるぱーく(1F南エリア)

東京 2月10日～2月16日 マイスイーツ武蔵小山(エトモ武蔵小山1F)

佐賀 2月11日～2月16日 佐賀玉屋(南館7階催事場「あんこ＆スイーツ展」)

京都 2月11日～2月17日 駅ナカスイーツ地下鉄四条(地下鉄四条駅中央1改札東側外)

神奈川 2月11日～2月17日 スイーツボックス小田急大和(小田急大和駅構内)

大阪 2月12日～2月14日 スイーツボックス淀屋橋(京阪電車淀屋橋駅西改札口出てスグ)

福岡 2月13日～2月23日 ゆめタウン大牟田(1F竹翠園様跡地)

静岡 2月18日～2月24日 静岡松坂屋(本館地下1階食品イベント会場)

※日程は変更や中止になる場合もございます。

※スケジュールについては公式Instagramでも随時更新します。

Instagram :https://www.instagram.com/lpdots/

LA PANADERIA DOTSとは

ドーナツ発祥の地、ヨーロッパから直輸入でお届けするドーナツブランドです。

定番フレーバーから海外らしいカラフルな見た目のドーナツまで、幅広く取り揃えています。

2018年の発売開始以来、全国各地のポップアップストアへの出店や通信販売などを行い、着実にファンを増やしています。

HP：https://samurai-f.com/brand/la_panaderia_dots/

通信販売HP：https://lapanaderiadots.com

株式会社侍ファクトリーとは

侍ファクトリーは、自社製造の洋菓子や海外の上質なスイーツ・パンを販売する会社です。「侍のプリン」が看板商品の「プリン本舗」や、ヨーロッパ直輸入の人気ドーナツ「LA PANADERIA DOTS」など、8つのブランドを展開しています。主に、全国の百貨店、商業施設で開催される催事で商品販売しており、年間約1,000件の催事へ出店しています。

社名 ：株式会社侍ファクトリー

本社所在地：〒001-0026 札幌市北区北26条西3丁目2－5

代表取締役：久保正明

設立 ：2011年8月31日

HP ：https://samurai-f.com