ネクストラボ、ECバックオフィス業務を一元化し、利益と顧客体験を“爆上げ”する「バクアゲ」を発表

EC事業者の業務効率化と売上最大化を支援するSaaSプラットフォームを開発・提供する株式会社ネクストラボ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：亀井智英、以下「ネクストラボ」）は本日、EC事業における返品やキャンセルなどのマイナス処理を自動化し、「利益拡大」「キャッシュフロー改善」「顧客体験向上」を同時に実現する新サービス 「バクアゲ」 を発表しました。

「バクアゲ」 は、“企業の利益を爆上げ（バクアゲ）する”ことをミッションに掲げ、これまでにない業務効率化を実現することで、EC事業者の成長を継続的に支援します。

また、本発表に伴い、従来BtoB向けに提供していた「返品くん」「送金くん」「住所チェックくん」などのEC向けサービスは「バクアゲ」 に統合され、ワンストップサービスとして提供されます。

新ブランド「バクアゲ」発表の背景

「バクアゲ」のサービス概要



EC事業に関わる業務は多岐にわたり、その結果、本来注力すべきコア業務に十分な時間を割けなかったり、生産性が上がらず人件費が過度にかかってしまったりするといった課題がありました。当社はこれまで、返品・交換・キャンセル対応、送金処理、住所チェックなど、EC運営におけるマイナス処理に関わるサービスを個別に提供してきましたが、今回、これらのサービスを「バクアゲ」として一つのブランドに統合することで、複雑化するECバックヤード業務を包括的に提供する決定をいたしました。「バクアゲ」は業務を効率化するだけでなく、従来のマニュアル作業を削減し、運営自体を自動化し、利益創出につながる新たなプラットフォームとしてご活用いただけます。

「バクアゲ」のサービス特徴



■ バクアゲ配送： 返品やキャンセルにかかる配送処理を自動化し、時間を大幅削減。

顧客が返品フォームに入力するとバクアゲが返品可否を自動判定し、倉庫・管理システムと連携して処理を自動化します。メールの往復や台帳管理は不要です。また、注文キャンセルもワンクリックで完了。未発送の場合はキャンセル・在庫反映・返金処理まで自動で行い、従来発生していた二重チェックや対応遅延のリスクを大幅に削減します。



価格：基本料金は\10,000～/月(20件まで/規模別プラン) となり、キャンセル・返品処理のサービス利用に応じた従量課金: ～\500/件となっています。

■ バクアゲ送金 ：実務特化型キャッシュマネジメントシステムで送金手続きを確実に。

外部委託への報酬や顧客返金など、手入力・確認作業が伴う送金業務は、小さな手間でも積み重なると大きなコストとリスクになります。バクアゲ送金では、発生した返金を「安全・高速」に処理することが可能です。口座情報は受取側がセキュアに入力し、社員は一切触れません。企業は「送金依頼」を送るだけで、工数は95％削減され、情報漏洩リスクもゼロに。バクアゲ送金は事業成長を支える「実務特化型キャッシュマネジメントツール」として貢献します。



価格：担当よりご連絡させていただきます。お問い合わせください。

■ バクアゲ住所チェック： 住所の入力ミスを未然に防ぎ配送エラーを最小化。

バクアゲ住所チェックは6カ国標準フォーマットに対応し、住所不備による配送遅延や越境ECビジネスにおける国際送料の損失を大幅に削減する住所バリデーションツールです。なお、本アプリは、全プランにおいて適用され、「チェックアウト前」に住所入力ミスを防ぐShopifyアプリです。（※2026年1月22日現在）



価格：小規模事業者向けはフリープラン（～1000件）、および＄49/月(無制限)、また、エンタープライズ向けの大規模プランも用意しています。

バクアゲ サービスページ: https://bakuage.co/

代表取締役 / カスタマーグロース責任者 亀井智英 コメント

ECバックオフィスを支える「バクアゲ」主要サービス

当社はこれまで、「返品くん」をはじめとした、EC運営における“マイナス処理”に関わるサービスを個別に提供してまいりました。その中で、EC事業者様の現場からは、返品処理にとどまらず、送金、住所確認、顧客対応など、バックヤード全体の業務負荷が年々増大し、本来注力すべき業務に十分な時間を割けていないという切実な声が寄せられていました。

今回発表した「バクアゲ」は、こうした現場の声に真正面から向き合い、従来提供してきたサービスを統合することで、ECバックオフィス業務を一元的に支え、事業成長につながる“利益の爆上げ”を実現するために生まれたプラットフォームです。

ネクストラボは今後も、EC事業者様が本来注力すべき“売れる仕組みづくり”に集中できる環境を提供するため、縁の下の力持ちとして、現場に寄り添った業務改革を支え続けてまいります。

今後の展望

「バクアゲ」はEC事業者の成長を阻む“見えない負担”を限りなくゼロに近づけるため、サービス領域を順次拡大していきます。これまでペインポイントとなってきた返品・交換・キャンセルの自動化に加え、顧客対応、配送情報の最適化、送金・返金フローの自動化など、EC運営に必要なバックエンド業務を一元的に支える基盤へと進化させます。

「バクアゲ」はEC事業者が新たな挑戦へ踏み出すための“成長インフラ”として進化を続け、未来のEC体験を提供します。

株式会社ネクストラボについて

株式会社ネクストラボは、EC事業者向けバックオフィスシステムの自社開発・運営し、桁外れの処理速度とシンプルな操作性によって、従来の複雑な業務フローを一変させ、事業者に最も近い存在として、業務改善と成長を支援します。また、AIを活用してレイアウトを保ちながら日本語に高精度で翻訳できる「Readable」を提供し、「新しい価値創造を通じ、これからの社会の期待に応え続ける」というミッションを実現するために事業展開を行っております。



株式会社ネクストラボ

本社所在地: 渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609

電話番号: 050-3101-2748

企業ページ: https://nextlabs.jp/

