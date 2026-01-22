「とんかつ まい泉食堂」の一部店舗でテイクアウトモバイルオーダーの導入が決定、「テイクイーツ」が混雑緩和と売上機会の最大化を支援

株式会社ランプ

株式会社ランプ（京都府京都市、代表取締役：河野 匠）の提供するテイクアウト特化の注文受付・管理システム「テイクイーツ」が、井筒まい泉株式会社（東京都港区、代表取締役社長：國弘 克英）が運営する「とんかつ まい泉食堂」の一部店舗に導入されることが決定しました。

導入の背景

混雑時やピーク時間帯は、店頭での接客応対や会計対応がボトルネックとなり、本来獲得できるはずの購買機会を十分に受け止めきれないことが課題となっています。

「とんかつ まい泉食堂」では、特に昼食のピーク時間帯において、

- 券売機前での行列による購入断念- 注文・受取が集中することで商品提供までにお客様をお待たせする状況- テイクアウトを事前に予約できないことによる選択肢の少なさ

といった課題が見られ、お客様の利便性低下に加え、店舗側においても業務負荷の偏りや販売機会の損失につながっていました。

こうした背景から、「来店前から注文を完結できる仕組みを整えること」が重要だと考え、オンラインでの事前予約受付ができる「テイクイーツ」の導入を決定しました。

期待される効果

注文画面のイメージ

テイクイーツの活用により、以下の効果が期待されています。

オンライン事前予約サービスの提供内容

- 来店前注文・事前決済による、限られた人員でもスムーズな商品提供の実現- 来店時の滞留時間を減らし、行列の発生を抑制することで購買機会の取りこぼしを防止- 待ち時間のない購入体験を提供することによる、選ばれやすさの向上とリピート促進注文できる商品の一例

ロースかつ丼：\1,000

まい泉自慢のロースかつを特製のタレと卵でとじた定番の丼です。

注文サイトURL：https://mai-sen.take-eats.jp/

「テイクイーツ」とは

「テイクイーツ」は、テイクアウト運営をオンラインで効率化する予約・決済・管理サービスです。弁当やスイーツなどの幅広いテイクアウト商品を扱う飲食店とお客様をつなぎます。

飲食店は自社ブランドに合わせてオリジナルの注文サイトを簡単に作成できます。そして、お客様は24時間いつでもオンラインで事前予約を行い、待たずに店舗で受け取れるスムーズな体験を実現します。

サービス開始から6年で全国3,300店舗以上に導入され、累計注文数は120万件を突破（2025年12月時点）。

特に地方や郊外の飲食店では、人手不足により営業継続が難しくなるケースが増えています。電話対応や店頭受付の負担、聞き間違いなどのトラブルを解消し、現場の生産性を高める仕組みとして高く評価されています。

さらにお客様にとっては、誕生日ケーキや週末のピザ・寿司など、日常の“小さなハレ”をより豊かにするテイクアウト体験を提供。家族時間やおうち時間が、もっと楽しくなるサービスを目指しています。

サービスサイトURL：https://take-eats.jp/

株式会社ランプについて

2017年の創業以来、「デジタルの力で地域社会を灯す」というビジョンを掲げ、京都を拠点に150社以上のWEBマーケティングを支援してきました。

現在は、テイクアウト領域に特化して、全国の飲食店のDX化促進、運用改善と売上機会の最大化を支援しています。

会社概要

会社名：株式会社ランプ

URL：https://lamp.jp

代表者：代表取締役 河野 匠

所在地：

［京都本社］

京都府京都市下京区七条通烏丸東入真苧屋町214番地 京都駅第5ビル5F

［東京オフィス］

東京都港区港南2-15-1 品川インターシティA棟 22階

設立：2017年2月

資本金：9億6千万円（資本準備金含む）

主な事業内容：テイクアウトの予約受付・管理システム「テイクイーツ」の開発・販売