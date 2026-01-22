【 2/5 (木) 16:00 】EV 減速の先を読む 無料オンラインセミナーを開催

株式会社ビザスク

「知見と、挑戦をつなぐ」をミッションにグローバルなナレッジプラットフォームを運営する株式会社ビザスク（以下、当社）は、『日本の電池産業が進むべき「質の論理」と経済安全保障』をテーマに、名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授、エスペック株式会社 上席顧問、イリソ電子工業株式会社 社外取締役、経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員でもある 佐藤 登氏 ご登壇による無料オンラインセミナーを 2/5 (木) 16:00 より開催します。

◆ 詳細・お申込み：

https://visasq.co.jp/seminar/carbattery260205?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260205(https://visasq.co.jp/seminar/carbattery260205?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=seminar_expert_20260205)

◆ 背景

当社は、新規事業開発、DX推進、海外進出など様々な取り組みに、ビジネス経験豊富な個人の知見をマッチングするグローバルなナレッジプラットフォームを運営しており、国内外あわせて 70万人超（2025年2月末時点）の知見データベースを活用したマッチングサービスを展開しています。

業界・業務における個人のリアルな経験に基づく社外の知見・一次情報にアクセスできることから、変革に挑む企業に活用いただいており、1,800を超えるクライアントの事業創出を支援しております。（ご支援事例：https://visasq.co.jp/case）

また、事業開発に取り組まれている企業様へ、新規事業開発やビジネストレンドをテーマに「その道のプロ」をお招きした無料のオンラインセミナーを開催し、企業における変革・イノベーション創出に有用な情報を提供しております。

◆ セミナーのご紹介

本セミナーでは、名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授、エスペック株式会社 上席顧問、イリソ電子工業株式会社 社外取締役、経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員でもある 佐藤 登氏 をお招きいたします。

本領域においては大変豊富なご知見をお持ちです。

以下、講演内容のイメージです。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/458_1_cf2b0f64229c4e92c72e797c5172dbd9.jpg?v=202601220221 ]

◆ セミナーの概要

タイトル：EV 減速の先を読む

～日本の電池産業が進むべき「質の論理」と経済安全保障～

主催：株式会社ビザスク

日時：2月5日（木）16:00～17:30

開催方法：Zoom によるオンライン開催

参加費用：無料

【登壇者情報】

佐藤 登 氏

名古屋大学 未来社会創造機構 客員教授

エスペック株式会社 上席顧問

イリソ電子工業株式会社 社外取締役

経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員

1978年横浜国立大学大学院工学研究科修士課程修了。本田技研工業株式会社 入社。88年社内成果により東京大学工学博士。90年基礎技術研究センターに車載電池研究機能を創設。92年チーフエンジニア。2002-04年「先進自動車用電池国際会議」セッション・チェアマン。04年9月サムスン SDI 常務役員。12年12月同社退社後エスペック株式会社、上席顧問。11年より名古屋大学未来社会創造機構客員教授。21年より経済産業省「蓄電池産業戦略推進会議」有識者委員。21年よりイリソ電子工業株式会社 社外取締役。■論文、講演、著書、TV出演等 1400件以上。■1999～21年版 米国 MARQUIS社 “Who’sWho in the World” 掲載。Wikipedia掲載: 佐藤登(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BD%90%E8%97%A4%E7%99%BB)

■ご講演スケジュール

・ご挨拶とサービス紹介

・佐藤 氏 ご講演

・Q&A

【お申込みについて】

以下URLより必要事項を記載の上、お申込みください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/15233/table/458_2_c8ce58b1b30a3b28a02b569789c6d3c9.jpg?v=202601220221 ]