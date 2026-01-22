自動送風機能付き！高火力ストーブと無煙グリルの二刀流「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」新発売！

株式会社ロゴスコーポレーション

株式会社ロゴスコーポレーション(本社：大阪市住之江区、代表取締役社長：柴田茂樹)が展開するアウトドアブランドの「LOGOS」は、自動送風機能を搭載した、高火力ストーブと無煙BBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリル「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」を、2026年1月29日(木)より新発売いたします。

【 LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）】https://www.logos.ne.jp/products/info/11640

本アイテムは、自動送風機能を搭載した、ストーブとBBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリルです。自動送風機能により、炭の下から効率よく風を送り込むことで燃焼を促進し、安定した高火力を生み出します。

焼網と炭の間に付属のボウルを挟むことで、BBQグリルとしてご使用いただけます。また、食材の油などが炭に付着しない構造のため、煙を抑えながら調理ができます。周囲を気にせずベランダや庭でも気軽にBBQを楽しめ、別売りの「アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル 13070-BC」との相性も良く、本体が熱くなりにくいため卓上での使用も可能です。燃料には、別売りの「エコココロゴス・ダッチチャコール」がおすすめです。ライターで簡単に着火できるため、準備に時間をかけることなく、すぐにBBQが楽しめます。

BBQを楽しんだ後は、ボウルを取り外すだけでストーブとしても活躍します。送風と炭を組み合わせた構造のため暖房性能にも優れており、冷え込みやすい朝晩や寒い季節のキャンプでも周囲を素早くあたためます。チャコールストーブのため、BBQに使用する炭のほかに薪を用意する必要がなく、アウトドアシーンにおける防寒対策としても頼もしい存在です。

さらに、送風機能はダイヤル操作で風量調節が可能なため、調理時は強火、暖房時は安定運転など、シーンに合わせた火力コントロールが行えます。電源は単三アルカリ乾電池とUSBの両方に対応しており、モバイルバッテリーからも給電でき、電源環境を選ばずアウトドアでも柔軟に使用できます。

また、火床の各パーツは簡単に取り外しができるため、使用後のお手入れもスムーズなほか、取手付きで持ち運びもラクラクです。

無煙BBQと暖房を1台で楽しめる「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」を、秋冬のキャンプやご家庭でのBBQなど、様々なアウトドアシーンにてぜひご活用ください。

・製品概要

自動送風機能により、高火力ストーブと無煙BBQグリルの2役を1台で楽しめる暖房グリル。炭の下から効率よく風を送り込むことで燃焼を促進し、安定した高火力を発揮。

焼網と炭の間に付属のボウルを挟むことで、グリルとして使用可能。また、食材の油などが炭に付着しない構造のため、煙を抑えながら調理ができ、周囲を気にせずベランダや庭でも気軽にBBQを楽しめる。別売りの「アイアンメッシュ 3FD BBQテーブル 13070-BC」との相性も良く、本体が熱くなりにくいため、卓上での使用も可能。

BBQを楽しんだ後は、ボウルを取り外すだけでストーブとしても活躍。送風と炭を組み合わせた構造により、暖房性能にも優れており、冷え込みやすい朝晩や寒い季節のキャンプでも周囲を素早くあたためる。

送風機能はダイヤル操作で風量調節が可能なため、調理時は強火、暖房時は安定運転など、シーンに合わせた火力コントロールが可能。電源は単三アルカリ乾電池とUSBの両方に対応。モバイルバッテリーからも給電でき、電源環境を選ばずアウトドアでも柔軟に使用可能。

※薪は使用できません。

燃料には、別売りの「エコココロゴス・ダッチチャコール」がおすすめ。ライターで簡単に着火できるため、準備に時間をかけることなく、すぐにBBQを楽しめる。市販の木炭も使用可能。

火床の各パーツは簡単に取り外しができるため、使用後のお手入れもスムーズ。また、持ち運びに便利な取手付き。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/32114/table/1027_1_a4548945f5bb66599c5b5e479639acd6.jpg?v=202601221151 ]

・販売情報

【 販売先 】ロゴスショップ(アウトレット店を除く)ほか全国の量販店

【 期間 】2026年1月29日(木)より順次発売

※販売先一覧は、公式HPよりご確認ください。

※掲載製品の一部が発売延期もしくは発売中止となる場合がございます。

※取り扱い製品は店舗によって異なります。詳しくは各店舗までお問い合わせください。

※ロゴスショップの在庫の確認は、ロゴスショップ公式オンライン店の製品ページより可能です。

【 26モデル 第6弾 】https://www.logos.ne.jp/news/

【 アイテム一覧 】https://www.logos.ne.jp/products/filter?purposes%5B%5D=836

「LOGOS 無煙 メシ暖房グリル（ファンの力で火力抜群）」は、ロゴスショップをはじめ有名スポーツチェーン店・ホームセンターなど全国で発売いたします。

