【宝石×漫画の豪華コラボ！】待望の第3巻発売を記念し、国内最大級の石の祭典「銀座ミネラルマルシェ」にて『鉄錆と1000カラット』複製原画パネル展の開催が決定！
株式会社KADOKAWA（取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛、本社：東京都千代田区）は、WEBコミックレーベル「シルフ」の人気連載作品『鉄錆と1000カラット』（著者：鳳香）の第3巻を2026年1月22日（木）に発売いたします。
またこの発売を記念し、2026年1月30日（金）より開催される天然石・宝石の展示販売会「第2回 銀座ミネラルマルシェ」会場内にて、本作の複製原画パネル展を実施します。
■『鉄錆と1000カラット』あらすじ
数百万人に1人、瞳に宝石を宿し、特殊な能力を有する「宝石様」が生まれる世界。
彼らは「宝石箱」と呼ばれる広大な屋敷に暮らし、その能力で人々の願いを叶えることを務めとしている。
錆びた鉄鉱石の瞳をもつ、役立たずの少女・ユニは、そこで「宝石殺し」の異名を持つアレクレアと出会い、共に宝石箱に隠された真実を探り始める。
やがて、彼女自身が、この世界を変える存在になるとは、まだ知らずに――。
反逆の美青年×鉄錆の少女、美しく謎に満ちた宝石箱《せかい》をめぐる、バディ＆ラブファンタジー！
▼試し読みはこちら
https://comic.pixiv.net/works/10727
「銀座ミネラルマルシェ」にて複製原画パネル展を開催！
世界中から集まった天然石、宝石、化石、隕石などが一堂に会する「銀座ミネラルマルシェ」と、宝石をテーマにした本作『鉄錆と1000カラット』のスペシャルコラボレーションが実現します。
●展示内容
著者・鳳香（おおとり かおる）氏による美麗なカラーイラストや、物語の名シーンを収めた複製原画を展示。会場のために描き下ろされた直筆サインもご覧いただけます。
宝石の輝きを表現した繊細な作画を、間近でお楽しみください。
本物の宝石に囲まれた空間で、作品の世界観をより深く体感できる貴重な機会です。
【イベント概要：第2回 銀座ミネラルマルシェ】
【開催日程】
2026年1月30日（金）13:00～20:00
2026年1月31日（土）11:00～19:00
2026年2月1日（日）11:00～17:00
【会場】
TODAホール＆カンファレンス東京（TODA BUILDING 4F）
住所：東京都中央区京橋1-7-1（東京駅八重洲中央口より徒歩7分）
【入場料】
無料
【公式サイト】
https://www.mineralshow.net/marche/銀座ミネラルマルシェ/(https://www.mineralshow.net/marche/%E9%8A%80%E5%BA%A7%E3%83%9F%E3%83%8D%E3%83%A9%E3%83%AB%E3%83%9E%E3%83%AB%E3%82%B7%E3%82%A7/)
※イベントに関するお問い合わせは、上記公式サイトよりお願いいたします。
『鉄錆と1000カラット』待望の3巻、1月22日（木）発売！
イベントに先立つ2026年1月22日（木）に発売される最新刊では、華麗なる新章《宝石博覧会編》が開幕します。
【3巻あらすじ】
錆びた鉄の瞳を持つ少女・ユニは、厳しい修行を経て、ついに初めての依頼にも成功。成長を重ねる中で迎えた次なる舞台は、年に一度の祭典「宝石博覧会」。大勢の観客と他の「宝石様」たちが注目する中、ユニは自らの力を証明できるのか――？ そんなひたむきな彼女の姿が、「宝石箱」への疑心に満ちた、アレクレアの心をも変えていき……。
【書籍情報】
『鉄錆と1000カラット3』
著者：鳳香
レーベル：シルフコミックス
発売日：2026年1月22日（木）
定価：814円（本体740円＋税）
判型：B6判
ページ数：196ページ
ISBN：978-4-04-916880-8
発行：株式会社KADOKAWA
KADOKAWAオフィシャル 書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322509000809/)
☆電子特別版は《宝石の瞳》連載時のカラーを完全収録！
【書店特典情報】
■コミックシーモア（電子特典）：1P漫画（描き下ろし）収録
https://www.cmoa.jp/title/309323/vol/3/
■アニメイト：B6サイズ4Pリーフレット（描き下ろし）
https://www.animate-onlineshop.jp/pd/3336233/
■メロンブックス／フロマージュブックス：描き下ろしイラストカード
https://www.melonbooks.co.jp/detail/detail.php?product_id=3361552
■TORICO（まんが王）：イラストカード（メッセージコメント入り）
https://www.mangaoh.co.jp/product/9784049168808
※特典は無くなり次第、配布終了となります。詳細は各書店様のHP等をご確認ください。
※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。
関連情報
・作品連載ページ（pixivコミック内）
https://comic.pixiv.net/works/10727
・作品連載ページ（カドコミ内）
https://comic-walker.com/detail/KC_005761_S/episodes/KC_0057610000200011_E?episodeType=first
・「シルフ」公式X
https://x.com/sylph_amw