【本日発売】乱視用カラコン人気第1位（※1）指原莉乃プロデュースカラコン『TOPARDS TORIC（トパーズ トーリック）』より、新色「Baby Espresso TORIC」が販売開始！

PIA株式会社（本社：東京都品川区 代表取締役：見原博道）は乱視用カラコン人気第1位（※）指原莉乃さんプロデュースのカラーコンタクトレンズブランド『TOPARDS TORIC（トパーズ トーリック）』より、新色「Baby Espresso TORIC（ベイビーエスプレッソ トーリック）」を本日2026年1月22日（木）に発売いたします。

乱視用カラコン人気第1位（※1）の『TOPARDS TORIC』新色が本日2026年1月22日(木)より販売開始！

“TOPARDS裸眼っぽ盛れNo.1レンズ“「Baby Espresso（ベイビーエスプレッソ）」が乱視用カラコン『TOPARDS TORIC』シリーズに新たに仲間入り！

新色「Baby Espresso TORIC（ベイビーエスプレッソ トーリック）」には、レンズ保存液にヒアルロン酸の約2倍の保湿力を持つ潤い成分「MPCポリマー」を配合することで、長時間使用による乾燥感を軽減し、より自然で快適なつけ心地を目指しました。

商品詳細は公式HP・公式SNSにて順次お知らせいたします。

新商品概要

Baby Espresso TORIC

（ベイビーエスプレッソ トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.6mm

ちゅるんダークブラウンカラーで、

裸眼っぽいピュアな瞳に。

既存色概要

Date Topaz TORIC

（デートトパーズ トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.4mm

デート専用レンズ。

着けてるとバレずにこっそり可愛いが仕込める

ふんわりデザイン。

Strawberry Quartz TORIC

（ストロベリークォーツ トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.5mm

ブラウンカラーにピンクをほんのりプラス。

着けることで一気に甘い顔になれるレンズ。

Opal TORIC

（オパール トーリック）

DIA：14.2mm／着色直径：13.5mm

瞳を大きくはかなげな印象にみせる、

ベージュミックスの色素薄めなブラウンカラー。

『TOPARDS TORIC（トパーズトーリック）』レンズ特長

公式HP・SNS

公式HP：https://www.topards.jp/

公式X(Twitter)：https://twitter.com/OfficialTOPARDS

公式Instagram：https://instagram.com/topards_official

商品概要

商品名：TOPARDS TORIC（トパーズ トーリック）

価格：1,760円税込（10枚入り）

カラー：全4色

レンズ：BC 8.6mm DIA 14.2mm UVカット

含水率：55%

使用期限：終日装用、一日交換

度数：±0.00D（度なし）、-0.50D~-6.00D（0.25D刻み）、-6.50D~-8.00D（0.50D刻み）

乱視度数：-0.75D/-1.25D

乱視軸：180°

販売名：ピアコンタクトアクア

承認番号：22900BZX00118000

販売ルート：コンタクト専門店、web販売店、雑貨ショップなどの店舗にて販売中

（※一部お取り扱いのない店舗もございます）

※コンタクトレンズは高度管理医療機器です。眼科医の指示に従い装用期間・時間を厳守し正しくお使い下さい。

※初めての方は眼科受診を推奨いたします。

取り扱いWEB販売店

LILY ANNA 公式ショップ：https://www.lilyanna.jp/c/brand/topards/topardstoric

LILY ANNA 楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/lilyanna/topards-toric-2set/

LILY ANNA Yahooショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lilyanna/tpt-2.html

LILY ANNA Qoo10店 ：https://www.qoo10.jp/g/1002184274

LILY ANNA Amazon店：

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BA+%E4%B9%B1%E8%A6%96&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%88%E3%83%91%E3%83%BC%E3%82%BA+%E4%B9%B1%E8%A6%96&me=A3IDK4I1SFXGI8&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)

クイーンアイズ：https://www.queen-eyes.com/

ホテラバ：https://hotellovers.jp/

モアコンタクト：https://morecon.jp/

※他web販売店各社

『TOPARDS（トパーズ）』について

『TOPARDS（トパーズ）』は、透明感とうるおいのある瞳にこだわって開発されたカラーコンタクトレンズブランドです。開発途中の商品を着用し、指原さん自ら“ちゅるん感、ウルウル感、透明感”とSNSで発言するなど潤いと透明感に徹底的にこだわりました。うるうる・キラキラした瞳に映り、どんなシーンにも馴染んでくれる商品となっております。

またトパーズ自体が持つ友情や希望と指原さんの持つキラキラしたイメージを掛け合わせ、使用する方々を支え輝かせるというメッセージも込めております。

指原莉乃さんプロフィール

1992年11月21日生まれ。大分県出身。

2019年にHKT48を卒業。

現在はレギュラー番組として「坂上＆指原のつぶれない店」（毎週日曜19:00～TBS系列）「トークィーンズ」（毎週木曜23:00～フジテレビ系列）などのMCをつとめている。また、カラーコンタクトレンズやアイドルグループ『＝LOVE（イコールラブ）』、『≠ME（ノットイコールミー）』、『≒JOY（ニアリーイコールジョイ）』のプロデュースを行う。

会社概要

社名 ：PIA株式会社

本社所在地：〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎 セントラルタワー10F

代表 ：代表取締役 見原博道

事業内容 ：医療機器製造販売業/コンタクトレンズの輸入販売/医療経営コンサルタント

URL ：http://www.pia-corp.co.jp/

（※1）●2022年2月期ブランドのイメージ調査●調査機関：日本マーケティングリサーチ機構●調査期間：2022年1月12日～2022年2月18日