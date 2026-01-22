NFCリーダー/ライター搭載で業務効率化に貢献するWindowsタブレット「TW2A-NF9LTA」2026年3月発売

オーディーエス株式会社

業務用情報端末メーカーのオーディーエス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：砂長潔）は、画面中央にNFCリーダー/ライターを搭載した10.1型Windowsタブレット「TW2A-NF9LTA」を2026年3月に発売します。本製品は、長期安定運用を実現する特定用途向け専用OS「Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）」を標準搭載した業務用途向けモデルです。NFCリーダーを搭載しているので、外付けカードリーダーを使用することなくICカードをかざすだけで、マイナンバーカード（マイナ保険証を含む）の読取りによる本人確認や、入退室・勤怠管理、飲食店でのキャッシュレス決済端末としての利用など、NFCを活用して幅広い業務シーンに対応します。

本件ニュースリリースページ： https://ods.co.jp/odsnewsrelease/news20260122.html

また、業務用途向けタブレットとして、運用時に需要の高い機能・仕様を搭載。当社オリジナル業務効率化アプリ「NFCオプティマイザー for Windows」や、AC常時給電運用時にも安心の当社オリジナル機能「バッテリー保護モード」、電源ブレーカーに連動して製品の電源をON/OFFできる機能など、専用ソフトの開発費の発生なくキッティング作業費だけで実現します。さらに、豊富なインターフェースや盗難防止用ワイヤー対応など、利便性と安定運用を提供します。

当社の業務用タブレットは、国内拠点でのサポート体制や使用環境に合わせた設定やアプリのインストールを行うキッティング作業、各店舗や拠点への配送などワンストップで対応し、お客様の負担を軽減します。

今後もお客様のビジネスに寄り添う「業務用タブレット専業メーカー」として、お客様の課題解決に貢献できるよう新製品の企画・開発に取り組んでまいります。

■TW2A-NF9LTA おもな仕様

●OS： Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024（64bit）

●CPU：Intel Processor N150

●メインメモリー：8GB SDRAM

●ストレージ：128GB フラッシュメモリー

●液晶ディスプレイ：10.1型 WUXGA 1920×1200

●カメラ：外側/内側 500万画素（オートフォーカス機能付き）

●NFC：TypeA/TypeB/TypeF（FeliCa）/TypeV

拡張APDU、PC/SC、キーボードエミュレーション

●Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）

●寸法・質量：W 252×H 167.5×D 10.5 mm 約670g

JAN：4580327282571

URL：https://biz.ods.co.jp/product.php?id=698

・Windows 11 IoT Enterprise LTSC搭載

特定業務専用端末や組み込み機器向けのOSのため、通常のWindows OSのような機能更新のアップデートはなく、品質更新プログラムの提供がリリース後10年間継続。在庫管理、勤怠管理、POSレジ端末などの専用端末として、長期にわたり高い信頼性と安定性を確保。

※汎用的なOA端末としての利用には適しません。

※品質更新プログラムのサポート期間について、LTSC 2024は2034年10月10日までとなります。

・充電専用DC端子採用＆ロングサイクルバッテリー

専用の充電端子とACアダプターで、信頼性の高い電源供給を実現。また、フル充放電800サイクル経過時に、初期性能の80％以上の駆動時間を維持するロングサイクルバッテリー。

・バッテリー保護モード(有償キッティング)

ACを接続したままで使用する環境でもバッテリーに優しい当社オリジナル機能。AC給電停止時のみ補助バッテリーとして機能するため、バッテリーの負荷を大幅低減。

・AC連動電源ON(有償キッティング)

Windowsでは実現の難しい、電源ブレーカーのONに連動して機器の電源をONさせる運用が可能。

・AC連動電源OFF(プリインストールアプリ)

電源ブレーカーのOFFと連動させることが可能。

・豊富なインターフェース端子(USB Type-A / Type-C / mini HDMI / 他)

ノートPC並みの高い拡張性を実現する豊富な端子群により、バーコードリーダーやプリンターなど、既存の運用環境で使用されている周辺機器を引き続き利用可能。現場の声を反映し、接続端子類を左側面に集約することで、配線の取り回しがスムーズになり、接続機器の管理が容易。

【豊富なインターフェースを左側面に集約】

【バッテリー保護モード】

■当社オリジナル業務効率化アプリ「NFCオプティマイザー for Windows」

「NFCオプティマイザー for Windows」は、ICカード等に機能を紐づけ登録し、登録済みのカードをタッチするだけで登録した機能を即実行します。端末の操作をする手間が省け、ITに不慣れな方でも間違うことなく操作が可能で、従業員の方々の毎日の業務負荷を軽減します。また、すべての機能は、登録済みカードによってのみ操作可能で、セキュリティ向上にもつながります。

【紐づけ操作可能な機能】※複数機能の連動操作も可能（特許取得済：特許第7692631号）

■活用シーン

■NFCについて

NFCは、「Near field communication」の略称で、かざすだけで周辺機器との無線通信を可能にする技術です。日本語では「近距離無線通信」と呼ばれます。高いセキュリティ性が求められるTypeB規格は、マイナンバーカードや運転免許証、クレジットカードなど個人情報が多く含まれるカード類に利用されており、処理速度の速いTypeF規格（FeliCa）は、交通系ICカードや電子マネーなどに搭載されています。

「TW2A-NF9LTA」は、TypeA / TypeB / TypeFに対応したNFCリーダー/ライターを搭載しており、あらゆるシーンのタッチデータ通信に活用可能、新たな価値を創造し、作業効率の向上や便利でスムーズな生活に貢献します。

●掲載画像はすべてイメージです。実際とは異なる場合があります。●画面はハメコミ合成です。●検証用無償サンプル機のお貸出しは最長2週間です。●記載されている内容、仕様等は予告なしに変更することがあります。最新情報および詳細情報はWeb上にてご確認ください。 ●FeliCaは、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。

［商標について］ODSロゴは、オーディーエス株式会社の登録商標です。Windowsは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における商標または登録商標です。FeliCaは、ソニー グループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。 モバイル非接触IC通信マークは、フェリカネットワークス株式会社の登録商標です。その他、記載されている会社名、ブランド名、規格名、製品名等は、各社の商標または登録商標です。

モバイル非接触IC通信マーク

■本件に関するお問い合わせ先（報道機関の方）

オーディーエス株式会社 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5

Web：https://ods.co.jp

営業企画課： 砂子・福澤 ( Mail : ods_marketing@ods.co.jp )

総合お問い合わせフォーム ： https://biz.ods.co.jp/contact.php

【オーディーエス株式会社】

本社所在地 〒101-0041 東京都千代田区神田須田町2-5 東京神田須田町ビル8階

鳥取事業所 〒682-0925 鳥取県倉吉市秋喜243番地

資本金 1億円 （2025年3月末現在）

創業年月日 2010年12月1日

設立年月日 2022年9月1日

代表者 代表取締役社長 砂長 潔

事業領域 ソリューション事業（業務用・施設用途向けハードウェア事業）

コミュニケーションサービス事業（企業様向けアウトソーシング事業）

企業Web https://ods.co.jp

当社は、業務用タブレットPCメーカーの「ODS株式会社」とPC製品・AV製品の修理全般、コールセンターを核にしたサポートを行う「ODSコミュニケーションサービス株式会社」の2つの会社の事業を吸収し、2022年に新生「オーディーエス株式会社」として誕生いたしました。それぞれ国内のメジャーなPCメーカーと音響機器メーカーが前身であり、長らく蓄積してきた、もの作りのノウハウと徹底した顧客志向が財産であると捉えています。各企業様との出会いとお付き合いを最重要視しており、お取引先様の「業務の効率化」や「お客様満足度の向上」への貢献を通じて、「企業価値向上」や「ブランドイメージの向上」、「次の時代を見据えた新たなValue」を提供してまいります。