ホテル seven x seven 糸島が2026年4月にリニューアルオープン

fav hospitality group株式会社

霞ヶ関キャピタルグループのfav hospitality group株式会社（東京都千代田区、代表取締役：緒方秀和、以下「FHG」）は、福岡県・糸島エリアに位置する「seven x seven 糸島」を、2026年4月1日にリニューアルオープンします。

本リニューアルでは、“Sunset Beach Club”をコンセプトに、地元・糸島の食材を使用した創作料理を提供するダイニングラウンジへ刷新するとともに、サウナ&プールエリアを新設。

食や音楽、ウェルネス、アクティビティを通して、糸島の自然とともに過ごす滞在体験を提供いたします。

ご予約はこちらから :https://booking.fav-hotels.com/booking/result?code=1349542a-981d-4c46-aaba-62d9ae639b2b&checkin=2026%2F04%2F01&checkout=2026%2F04%2F02&type=plan&is_day_use=false&_gl=1%2A1coaqvm%2A_gcl_au%2ANjQ1MjY2Njg3LjE3NjU1MTM5NzU.&order=price_low_to_high&is_including_occupied=false&adults=2&kids_tiers=%5B%5D&room_count=1&_ebx=c9j6sjihsn.1757667747.84jzygp&mcp_currency=JPY

糸島の自然を舞台にしたリトリート

福岡空港から45分。都市の喧騒を離れた先に広がる糸島は、海・山・空が身近に感じられる自然豊かなエリアです。

豊かな自然に育まれた食材にも恵まれ、新鮮な海の幸や山の恵み、丁寧につくられた野菜や調味料など、土地の風土を映し出す味覚が揃う“食の宝庫”としても知られています。

「Sunset Beach Club」とは、こうした糸島の自然を背景に、食・音楽・ウェルネス・アクティビティが心地よくつながる滞在体験におけるコンセプト。日中からサンセット、夜へと移ろう時間の流れに寄り添いながら、心身をゆるやかに整えるリトリートのひとときをお楽しみいただけます。

糸島のエレメントを味わう、滞在に寄り添う食体験

刷新するダイニングラウンジは、地元・糸島の食材を生かした創作料理で人気のバル「klootch（クルーチ）」オーナーシェフ・馬渡シェフ監修のもと、糸島の自然や風土、そして食材や調味料などの味わいを“エレメント”として表現したタパスをご用意。

軽やかに楽しめる一皿から、エレメントごとの個性を4皿で味わうコースメニューまで、単なる食事ではなく、ゆったりと流れる時間に寄り添うような食体験をお届けします。

さらに、ドリンクメニューも充実。北九州にて「The Certain Bar（ザ・サートゥン・バー）」を主宰するバーテンダー・野村氏監修のもと、エレメントをモチーフにしたカクテルはもちろん、お酒を飲まない方にもお楽しみいただけるモクテルもラインナップしました。

また、地元の酒屋「川久保酒店」が店主のこだわりのもと日本酒をセレクト。九州を中心とした国内の銘酒を揃え、より幅広い味わいとの出会いを演出します。

タパス4皿を味わう「Tastes of element flavor set（テイスト オブ エレメント フレーバー セット）」｜6,600円（税込）

糸島の食材を「火 / Fire」「水 / Water」「土 / Earth」3つの自然のエレメントで、食材の選び方や味わいの印象、調理法に置き換えて表現したタパス4皿をお楽しみ頂けるセットをご提供。それぞれのエレメントが紡ぐ、食のストーリーをお楽しみください。

火 / Fire：element flavor ‘Spicy’

「火」のエレメントを感じる、スパイスを効かせたラインナップ

・糸島の馬鈴薯 アラビアータ

・牛テールの辛いオムレツ

・地鶏のコンフィ / エスニック風

・パテドメルゲーズ

水 / Water：element flavor ‘Sea’

「水」のエレメントを感じさせる、海の恵みを活かしたラインナップ

・モズクの素蕎麦

・真鯛のマリネ

・カマスのフリット ソースロメスコ

・地元の海産物ブイヤベース

土 / Earth：element flavor ‘Roots’

「土」のエレメントを感じさせる、大地が育んだ野菜を味わうラインナップ

・里芋のポテトサラダ

・バーニャカウダ

・蓮根のフリット シラスと青唐辛子

・砂肝ときのこのアヒージョ

※その時季ならではの食材を用いるため、内容は季節や仕入れ状況により変更となる場合がございます。

夕朝食付きプラン

Tastes of element flavor setパンセレクション

「Tastes of element flavor set」の4皿に加え、メインの肉料理と主食を組み合わせた夕食をご提供します。

朝食は、地元のパン屋と提携したパンセレクション、または、こだわりの火入れでふっくらと焼き上げた鮭定食の和洋2種類からお選びいただける内容に、サラダバーを添えてご用意。

食を通して、ホテルで過ごす時間そのものをより豊かに楽しめるプランをお楽しみください。

■ダイニングラウンジ概要

・営業時間 7:00～24:00（通し営業）

朝食 7:00～12:00（11:30 L.O.）

ランチ12:00～15:00（14:30 L.O.）

ディナー 18:00～22:00(21:30 L.O.)

バー 18:00～24:00(23:30 L.O.)

・席数：71席（店内45席＋テラス26席）

フィンランド式サウナ＆プールエリアを新設

ご宿泊のお客様専用のサウナとプールエリアが新たに誕生。

開放的なラウンジスペースやテラスとシームレスにつながる動線により、「整う・泳ぐ・休む」をそれぞれのペースで取り入れながら、滞在の流れに合わせて心身をリフレッシュするウェルネス体験を過ごすことができます。

テラスには、ゆったりとくつろげるデイベッドをご用意。海に沈む夕日を眺めながら過ごすひとときは、糸島の自然をダイナミックに感じられる、滞在の中でも印象的な時間をつくります。

■ フィンランド式サウナ＆プール概要

・利用期間：通年（宿泊者のみ利用可能）

・利用時間：7:00～22:00（最終入場 21:30）

※季節により変更となる場合がございます。

・料金：無料

男女共用（水着着用）

・年齢制限：サウナは12歳以上。お子様のプール利用は、必ず大人の同伴者による付き添いをお願いいたします。

移ろう時間に寄り添う、音楽体験

館内BGMには、時間帯に合わせてセレクトしたオリジナルプレイリストを導入。

朝の静けさから、夕暮れのチルアウト、夜のバータイムまで。光と音楽が空間に心地よい表情を添えます。またDJやアーティストを迎え、滞在の時間をより立体的に楽しめる音楽体験も展開します。

【施設概要】

名称：seven▲x▲seven▲糸島（セブン▲バイ▲セブン▲糸島）

※▲＝半角スペース

※seven x seven の「x」は「掛ける」ではなく、アルファベット小文字「x（エックス）」

所在地：〒819-0202 福岡県福岡市西区西浦266番地(https://maps.app.goo.gl/Rv4WEYAQrFa2yZ6Q8)

アクセス：博多駅から車で約45分

階数：EAST棟・WEST棟 ともに4階

客室数：47室

1泊2食付き客室単価：41,000円（2名1室利用時）～

公式サイト：https://sevenxseven.com/hotels/itoshima/

Instagram：https://www.instagram.com/sevenxseven_hotels/

◼︎fav hospitality group株式会社について

fav hospitality group株式会社は、トレンド、テクノロジー、金融、デザインをシームレスにつなぎ、時代にフィットする新たな「あそび」と「ホスピタリティ」を創造することを目指すホスピタリティ・イノベーション・カンパニーです。

当社が展開するFHG HOTELSは、グループステイ向けホテル「fav」をはじめ、上位ブランドである「FAV LUX」、新しいラグジュアリーを定義するハイエンドホテル「seven x seven」、seven x sevenの姉妹ブランド「edit x seven」、カルチャービジネスホテル「BASE LAYER HOTEL」など全国で18施設を有し、2027年末までには、さらに20施設以上の開業を予定しています。異業種とのコラボレーションによる新たなホテルコンテンツの開発や、DXやAIを活用したホテルエクスペリエンスの向上にも積極的に取り組んでいます。

■fav / FAV LUX

「fav」（ファブ）は、「旅の豊かさを再定義する」ことをブランドミッションとし、従来の宿泊施設の常識にとらわれない豊かな宿泊体験を提供することを目的としたホテルです。「stay together, play together / みんないれば、もっと楽しい。」をタグラインとし、高級ラインの「FAV LUX」（ファブラックス）を立ち上げました。長崎と飛騨高山に続き鹿児島天文館、札幌すすきのにもオープンし、グループ向けホテルとしての進化を続けています。

■seven x seven

「seven x seven」（セブンバイセブン）は、グループ向けホテル「fav」のスタイルを継承しながら、ハイエンドラインとして誕生しました。福岡市・糸島エリアの開業を皮切りに全国に展開予定。これまで地方都市を中心にローカルを楽しむ旅の拠点として展開してきた「fav」に対し、 「seven x seven」はロケーションに恵まれた立地に位置し、「where luxury goes to play / ラグジュアリーを遊べ。」をタグラインに、常に変わりゆく 「今の時代のラグジュアリー」を再定義し、世に新しい価値や楽しさを付与し提案するホテルブランドです。その土地のロケーションに合わせたホテルデザインや、アメニティや食など、贅沢と自由を調和させたホテルステイを提供しながら、QRコードによるスマートチェックインやデジタルコンシェルジュを導入することでセルフホスピタリティを推奨し、ゲスト一人一人の楽しみ方を尊重します。

■edit x seven

「edit x seven」（エディット バイ セブン）は、「seven x seven」の世界観を新たなかたちで表現したホテルです。洗練と快適性を追求するスピリットを受け継ぎながら、「edit」の視点でその本質を丁寧に編集。自由さや自発性、そして“自分らしい人生を楽しむこと”にフォーカスし、より軽やかに、より自在に旅を愉しむためにデザインされています。自分らしく過ごすことを大切にした、自由で心地よい滞在を叶えるホテルです。

■BASE LAYER HOTEL

BASE LAYER HOTELでは、ベースレイヤー（＝アウトドア用の基礎的機能ウェア）という言葉が示すように「快適な滞在」と「楽しい街あそび」を実現するために必要な基本的機能をすべて備えます。「街を遊ぶ、ビジネスホテルの新しいカタチ」を提案する、カルチャー感度の高いビジネスパーソンのためのビジネスホテルです。