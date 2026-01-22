ギークリーがストリートファイター６とのコラボ企画「JOB HUNT FIGHTER」をリリース

株式会社ギークリー

IT/Web/ゲーム業界専門の転職エージェントである株式会社ギークリー（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長：奥山貴広）は、2026年1月22日(木)にストリートファイター６とコラボしたコンテンツである「JOB HUNT FIGHTER（ジョブハントファイター）」をリリースしました。本サービスを利用すると、ストリートファイター６のキャラクターの中からあなたにあった師匠を診断でき、転職先を探す際のアドバイスを得ることができます。





◆JOB HUNT FIGHTERページ：

http://www.geekly.co.jp/diagnosis/jobhunt-fighter/

・JOB HUNT FIGHTERとは

設問に回答するとあなたの適性に応じたストリートファイター６のキャラクターがわかります。そのキャラクターを師匠として、選考に活かせるアドバイスや、自分の強み・スキルを踏まえた活躍できるIT求人も診断できるコンテンツです。

・この診断でわかること

１．あなたに合うレジェンドファイターがわかる

全12キャラクターの中からあなたに合うレジェンドファイターがわかります。

２．選考に活かせるアドバイスがもらえる

あなたの適性に合ったキャラクターを師匠とし、選考に活かせるアドバイスがもらえます。自分の強みを明確にして転職活動の参考にすることができます。

３．活躍できるIT求人がわかる

自分の強み・スキルを踏まえて活躍できるIT求人を紹介しています。

◆JOB HUNT FIGHTERページ：

http://www.geekly.co.jp/diagnosis/jobhunt-fighter/

＜株式会社ギークリーについて＞

ギークリーは2011年8月創業の「IT/Web/ゲーム業界専門特化」の転職エージェントです。一般的な転職エージェントは業種や職種に「専門化」していないため、理想的なマッチングが実現せず「早期離職」が起きてしまうことも多々あります。そういった場合、採用企業様にも転職希望者様にも余計な負担がかかってしまいます。

一方で、弊社はIT分野に特化しており、IT分野に対する採用企業様と転職希望者様の多様なニーズに対して、より深く多角的な情報提供が可能な体制を整えております。その結果として、他社よりも高い転職決定率を実現しております。

採用人事担当者様向けページ：https://www.geekly.co.jp/business/

転職希望者様向けページ：https://www.geekly.co.jp/

Geeklyコーポレートページ ニュース：https://corp.geekly.co.jp/news/