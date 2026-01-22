【梅小路ポテル京都】2月連休開催！動画累計再生70万回突破！　IDEA池田洋介氏とおもちゃ屋さんがやってくる！大人も子どもも一緒に遊んで学んで楽しもう！

株式会社ジェイアール西日本ホテル開発

株式会社JR西日本ホロニック(京都市下京区/代表取締役 長田一郎)が運営するUmekoji Potel KYOTO（梅小路ポテル京都／総支配人 松井美佐子）では、2026年2月21日（土）～2月23日（月・祝）に大人も子どもも一緒に遊んで学んで楽しむイベントを、IDEAの池田洋介氏をお招きし初開催します。

池田さんは数学講師でもあり、パフォーマーでもある多彩な人物。本イベントでは、池田さんが開発された作品の驚きのからくりや、魔法のようにも感じる工芸と芸術の仕組みについて、ご本人とお話したり質問したりしながら、遊びを通じて学び、楽しもう！と考えています。世界を駆け巡るパフォーマーと出会える貴重な機会！ぜひリアルなこの時間をお楽しみください。

また、数多くのおもちゃ教室やイベントに参加し、「おもちゃの楽しみ方を広める」TOIQUE（トイーク）が期間中、ただ販売するだけでなく、様々なおもちゃの楽しみ方を教えてくれる「おもちゃ屋さん」を同時に開店！奥深いおもちゃの世界、パズルやからくりのアッと驚く世界を、年代問わず大人も子どもも堪能してみませんか。楽しみながら新たな驚きや視点を学べる、そんな時間になるはずです。

イベント概要

イベント名： IDEA×Potel×TOIQUEのパズル＆からくり＆おもちゃイベント

開催日時：

2026年2月21日（土）：13:00～17:00【パーフォマンスタイム 16:00～16:30】

2月22日（日）：10:00～13:00【パーフォマンスタイム 10:30～11:00】、

：13:30～17:00【パーフォマンスタイム 16:00～16:30】（２部制）

2月23日（月・祝）：10:00～13:00【パーフォマンスタイム 10:30～11:00】



場所： 梅小路ポテル京都 2階「Blank・Park」

イベントコンテンツ：

IDEA池田洋介氏の作品展示と、TOIQUEのおもちゃ屋さんが開店！

池田さんが手掛けた独創的なパズルやからくり玩具、そしてTOIQUEの玩具などを一堂に展示、販売。実際に手に触れて、その仕組みや奥深さを体験いただけます。

※一部触れることのできない作品もございます。

場所： 梅小路ポテル京都2階「Blank」

【パーフォマンスタイム 】

IDEA池田洋介氏トーク＆パフォーマンスイベント

池田さんが自身の代表作である「AlgoLoop（アルゴループ）」や「HAGURUMA」をはじめ、知育玩具やからくり玩具の創作秘話、背景にある数学的な思考、そしてものづくりへの熱い想いを語ります。また、大人も子どもも一緒に楽しめる池田さんのパフォーマンスを間近で体験できる、貴重な機会です。

場所： 梅小路ポテル京都2階「Park」

参加料金・方法

●外来のお客様

本イベントの参加費は、展示とトーク＆パフォーマンスイベント、TOIQUEセレクトのミニおもちゃ抽選付きで各回につき１名様1,000円（税込）です。

※ 2月22日（日）は２部制となるため、各回ごとに参加費が発生します。

※ その他の日程については 1日につき1回の開催となります。

※ 参加は各回ごとに当日限り有効となります。

お得な事前予約

事前予約の特典として、上記内容に加え梅小路ポテル京都１階 cafe polum（カフェ ポラム）で使える500円分のカフェチケットをプレゼント（3ヶ月有効）。

事前予約はこちらのページ(https://toique.peatix.com/) から

※当日参加には、500円分のカフェチケットは付きません。

●ご宿泊のお客様

ご宿泊期間中は無料で何度でもすべてのイベントにご参加いただけます。

ミニおもちゃ抽選／別途１回につき500円（税込）が必要です。

＜お支払い方法＞

当日、梅小路ポテル京都 2階「Blank」にて現金またはクレジット払いでお支払いください。

＜注意事項＞

※参加費は「展示およびトークイベントに参加されるかた１回につき１名ごとに必要」となります。

※0歳～3歳のお子様はイベント参加費無料ですが、ミニおもちゃ抽選は含まれません。

※お子様のみでのご参加はできません。（中学生以上は可能）必ず保護者の方が同伴してください。

【Blank】

絵本やおもちゃを備えた、ハイハイ期の赤ちゃんから小さなお子様連れがくつろいで過ごせる、宿泊者限定のリラックススペース。

イベント当日は、池田さんの作品展示とTOIQUEのおもちゃ屋さん会場となります。

【Park】

Potelの中にParkを作りました。木のボールプールや、スクリーン投影も可能で、色々な遊びが楽しめるスペース。

宿泊のお客様をはじめ、レストランやカフェ利用の方にも（時間制限あり）ご利用いただけます。

イベント当日は、トーク・パフォーマンス会場となります。

「Blank」「Park」の情報はこちら(https://www.potel.jp/kyoto/stay/#lnk04)

IDEA 池田洋介氏 ご紹介

IDEA（有限会社イデア）代表。

京都大学理学部数学科を卒業し、現在も大手予備校で数学講師を務めるかたわら、パフォーマーとしても活躍中。ジャグリング、パントマイム、マジックを巧みに融合させ、その斬新なアイデアと緻密な構成が全世界で注目されているパフォーマーである。

2012年に発表した「Hello Goodbye」が世界的な反響を呼び、フランスの有名番組出演や国際的なマイムフェスティバルでの受賞歴多数。

AlgoLoop（アルゴループ）、からくり看板HAGURUMAなどの考案者。

▽IDEA

https://x.com/ikeikey

https://www.instagram.com/ikeikey/

AlgoLoop

ビー玉を上下に動かすだけで、数学的な規則性に基づいた多様な動きを見せる木製の知育玩具。

「アルゴリズム(演算)」と「ループ(輪、繰り返し)」を組み合わ

せて「アルゴループ」と名付けられて、SNS・YouTubeで累計約70万回再生され、クラウドファンディングを経て製品化された。

AlgoLoopは2022 年のグッド・トイ大賞、芸術と文化賞のダブル受賞 https://goodtoy.jp/archive/2022/

HAGURUMA

「Open」と「Closed」の表示が歯車（ギア）機構で魔法のように入れ替わる、工学と芸術が融合した仕組み。店舗の「Open/Closed」看板として活用でき、知的好奇心を刺激する現代のからくりおもちゃとも言える作品。

https://www.youtube.com/watch?v=MJOOasn3Fc8

Square Puzzle

ピースを並び替えるたびに空きスペースが変化・増大していく、ユニークな三幕構成パズル。知的好奇心を刺激する、現代のからくりおもちゃ作品。

https://youtu.be/bzif-7AlBJA?si=2lZtLzHF03fFSx0C

■パフォーマンス

世界的反響を呼んだパフォーマンス動画「Hello Goodbye」http://youtu.be/6-LSiGQi5pA

■著書

「数学 I・A/II・B/III・C 入門問題精講」 「思わず興奮する! こういう数学のはなしなら面白い」

■主な活動履歴/ 受賞歴

2014.8 ミモス国際マイムフェスティバル[フランス] (準グランプリ)

2014.11 Le plus grand cabaret du monde 出演（フランスの世界的エンタテイメントショー）

2015.6 Newcomer show [ドイツ] (バリエテ賞)

2015.8 Festival des Artistes de rue a Vevey [フランス] (準優勝)

2018.4 Haifa International Street and Theater Festival [イスラエル] (審査員最優秀賞)

2018.5 Internationales Kleinkunstfestival Insel Usedom[ドイツ] (優勝)

■協力

TOIQUE＜トイーク＞

完全予約制のおもちゃ屋＆おもちゃサロン。大人が楽しめるおもちゃの世界を広め、数々のおもちゃの遊び方をレクチャーし、活動中。様々なおもちゃ教室やイベントにも参画している。

https://toique.com/

ポテルに宿泊すると、フリーで使える共用部でたくさん遊べる！

あわいの間（ま）Game

宿泊者が自由に使える共有スペース「あわいの間」。ポテルの過ごしに合わせて、TANSAN朝戸さんがセレクトしたボードゲームのコーナーが3階にあります。

子どもから大人まで、時には言葉の壁も越える、初めて出逢うプレイヤーと時間を忘れて遊ぶ楽しい時間をお愉しみください。

あわいの間の情報はこちら(https://www.potel.jp/kyoto/stay/#lnk01)

Umekoji Potel KYOTO 「過ごし」と「あわいの間」

フリードリンクで楽しむ、アルコールやソフトドリンク約700冊の本に囲まれる、壁一面の本棚自分で淹れる、ポテルオリジナルブレンド豆色とりどりのジャケットが並ぶ、レコード棚

「あわいの間」には本やレコード、ボードゲームといったテーマごとの「過ごし」の空間をご用意しています。宿泊者が自由に使える空間です。気になる本を探してみるもよし、音楽に聴き入るもよし、出会った人とゲームで打ち解けるもよしの空間。ご宿泊のお部屋から飛び出して探検してみませんか。

梅小路ポテル京都について

ポテルは「ポート(港)」と「ホテル」を組み合わせた造語。港のように価値ある出会いが行きかう場所から生まれる「ご縁」をつないで、まだ見ぬ京都へいざなう思いをこめたホテルとして、京都駅から1駅のＪＲ「梅小路京都西」徒歩約5分の場所に位置しています。周囲には緑豊かな梅小路公園、京都鉄道博物館、京都市水族館があり、アクセスの便に恵まれ、観光やビジネスに最適です。館内では、宿泊者専用のさまざまなアクティビティ施設を提供しており、アルコールや軽食を楽しめるオールインクルーシブのサービスで、充実した過ごしの価値を体験いただけます。また、ホテルとしてはめずらしい「梅小路銭湯 ぽて湯」が併設されており、旅の疲れを癒し、リラックスしていただけます。そのほか、宴会場やイベントスペースも備えており、会議やセミナー、各種パーティーにもご活用いただけます。観光からビジネスまで幅広いニーズにお応えする充実の設備とホスピタリティで、皆様をお迎えいたします。

