レシートの経費処理をチャットで完結するAIエージェント「シワケル」を提供開始

株式会社ポリスフィア

株式会社ポリスフィア（本社：東京都新宿区、代表取締役：柳志明、以下当社）は、レシートの経費処理をチャットで処理するAIエージェント「シワケル」を本日提供を開始したことをお知らせします。

シワケルは、レシートをLINEに送り、AIと対話することで仕訳、会計ソフトへの経費登録までを自動化するAIエージェントです。独自AIアルゴリズムにより、AIとの会話内容や業態、店舗情報、スケジュール情報などを加味し、高精度な仕訳処理を自動で行います。

シワケル公式ウェブサイト：https://shiwakel.com/

リリースの背景

1. バックオフィスにおける深刻な人手不足

労働人口の減少に伴い、バックオフィス人材の採用難は年々深刻化しています。特に小規模事業者や個人事業主においては、経理の専任担当者を置く余裕がなく、経営者自身や本業を持つスタッフが、業務の合間にレシートの整理・入力作業を行っているのが実態です。

2. OCRの限界を超えるAIの急速な進化

従来のOCRは、情報の抽出はできても支出の経緯までは判断できませんでした。会食か会議かといった文脈を考慮できないため、従来のOCRのみの自動化ツールは仕訳の品質が低く、結局は人間がアナログで修正する二度手間が発生していました。 昨今のAIの急速な進化により、AIがデジタル情報から文脈を理解した上で、必要に応じてユーザーに確認を行うことで、精緻な仕訳を実現することが可能になりました。

シワケルの主な特長

1. LINEでAIとやり取りするだけで仕訳が完結

レシートを撮影してLINEに送るだけで、AIが即座に解析を開始。情報が不十分である場合は、AIから「どなたとの会食ですか？」といった確認のチャットが届きます。ユーザーはそれに答えるだけで、専門知識が必要な仕訳作業をプロレベルの精度で完了できます。

2. 独自アルゴリズムによる高精度な文脈理解と自動化

店舗情報や業態データに加え、カレンダーアプリ*などの外部データと連携。スケジュール情報から「誰と、どのような目的で」支出したのかをAIが推論します。従来のOCRでは不可能だった、個々のビジネスシーンに即した仕訳を自動で行うため、手入力の手間を最小限に抑えます。

* 現在googleカレンダーとの連携に対応しています。

3. 主要会計ソフトへのシームレスな自動登録

LINEで送ったレシートと完了した仕訳情報は、会計ソフト*へ自動登録されます。これまでまとめて行っていた「レシート整理・入力・確認」という一連のワークフローが、日常のチャットですべて完了します。

* 現在freee会計とmoneyforwardクラウド会計・確定申告とのAPI連携に対応しています。

利用料金とキャンペーン情報

シワケルの利用イメージ

「シワケル」は、個人事業主や小規模法人の皆様が導入しやすい圧倒的な低価格を実現しています。

基本料金：1ユーザー月額 1,480円（税別）（月10枚までのレシート処理を含みます。）

追加料金：11枚目以降 1枚につき50円（税別）

1ヶ月基本料金無料キャンペーン実施中！

現在、サービスの提供開始を記念して、「1ヶ月基本料金無料キャンペーン」を実施中です。

まずは無料で、AIエージェントによる次世代の経費処理を体験いただけます。

シワケル公式キャラクター「シワケン」について

シワケルの正式リリースに合わせてシワケル公式キャラクター「シワケル」が誕生いたしました。

これからSNS等で発信を強化して参りますので、いいねやフォローよろしくお願い致します。

「シワケン」プロフィール

キャラクターコンセプト：あなたのレシートを食べて育つ犬のキャラクター

役割：あなたのレシートをすぐに処理する。ずっとあなたがレシートを送ってくれるのを待っている。

由来：「シワケル」×「柴犬」＝シワケン

好きな食べ物：レシート ️

尊敬：ハチ公

夢：ぬいぐるみ化

公式X： シワケン｜シワケル公式キャラクター （@shiwaken_dog）(https://x.com/shiwaken_dog)

株式会社ポリスフィアについて

会社名： 株式会社ポリスフィア

所在地： 東京都新宿区西新宿7丁目7-26ワコーレ新宿第一ビル

代表者： 柳 志明

設立： 2025年5月

事業内容： IT・デジタルサービス、コンサルティング、企業投資・経営支援

コーポレートサイト： https://polisphere.co.jp/