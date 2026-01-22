「医療データの分析・利活用から見る今後の医療提供体制と病院経営」と題して、国際医療福祉大学大学院 医学研究科 教授 石川氏／大阪けいさつ病院 事務部長 小前氏によるセミナーを2月24日(火)に開催!！

株式会社 新社会システム総合研究所

医療データの分析・利活用から見る

今後の医療提供体制と病院経営

～２０２６年度診療報酬改定から２０４０年に向けた新たな地域医療構想～

[講 師]

国際医療福祉大学大学院 医学研究科 教授

赤坂心理・医療福祉マネジメント学部

医療マネジメント学科 学科長

石川 ベンジャミン 光一 氏

社会医療法人大阪国際メディカル＆サイエンスセンター

大阪けいさつ病院 事務部長 小前 貴志 氏

[日 時]

２０２６年２月２４日（火） 午後２時～４時３０分

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

＜１＞オープンデータで検証する自院の医療機関機能と

新たな地域医療構想に向けた診療目標の設定

石川 ベンジャミン 光一 氏 【14：00～15：25】

当初の地域医療構想が目標としていた２０２５年を超えて、我が国では２０４０年に向けて新たな地域医療構想の策定が始まる。今後、各医療機関は４つの医療機関機能を主軸として自院の役割を評価し、地域の人口規模に応じた持続可能な医療提供体制の構築を目指すことが必要となる。本講演では各種のオープンデータを利用して自院の医療機関機能を検証し、将来の目標設定につなげる方法について解説する。



１．新たな地域医療構想と医療機関機能に向けた検討

２．病床機能報告に見る医師数と救急への対応状況

３．ＤＰＣ調査結果に見る傷病別の診療実績と医療機関機能

４．将来の需要推計を考慮した診療目標の設定

５．質疑応答

＜２＞病院経営が厳しい時代における 経営改善への取り組み

小前 貴志 氏 【15：30～16：30】

物価高騰等の影響により多くの病院が赤字病院に転落する中、大阪けいさつ病院が経営安定のために、新患者獲得を目標として取り組み続ける内容についてご紹介する。



１．効率的患者受入体制作り（地域紹介、救急患者）への取り組み等

２．早期転院等、効率的病床運営の取り組み

３．経営企画課による「幹部に伝わる資料」について

４．データ分析の重要性について

５．質疑応答

