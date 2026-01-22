サイバー脅威や人手不足に挑む、『Japan IT Week 名古屋』2月に名古屋で開催

RX Japan合同会社

昨今、企業のサイバー被害の深刻化や、2025年の企業倒産が2年連続で1万件超、なかでも「人手不足」倒産が過去最多*となるなど、日本の企業の経営環境は大きな転換点を迎えています。こうした課題解決に向け、RX Japan合同会社（本社：東京都中央区、代表執行役員社長：田中岳志）は、2026年2月25日（水）～27日（金）、ポートメッセなごやにて中部地方最大級のIT総合展「Japan IT Week【名古屋】」を開催いたします。本展示会には、情報セキュリティ、IT人材不足対策、ソフトウェア受託開発・開発支援、IoT、組込み・エッジコンピューティングなどの最新技術やサービスが一堂に集結いたします。

■開催概要

展示会名：Japan IT Week【名古屋】

会 期：2026年2月25日（水）～27日（金） 10:00～17:00

会 場：ポートメッセなごや 第1展示館

主 催：RX Japan合同会社

WEBページ：https://www.japan-it.jp/nagoya/ja-jp.html

※同時開催：Japan DX Week【名古屋】

■4つの構成展

Japan IT Week【名古屋】は、4つの展示会で構成されています。

■業界のキーマンが登壇するカンファレンスを同時開催

中部電力による「サイバー攻撃対策」やGoogle Cloud Japanによる「AIエージェント活用法」など、有料級の価値があるカンファレンスを無料でご聴講いただけます（要事前申込）。

＜講演テーマ（一部抜粋）＞

・サイバー攻撃から事業を守る

・生成AIｘロボティクス

・生成AI時代のソフトウェア開発と品質検証

・AI時代の組織戦略

・製造業でのエッジAIの進化

・ランサムウェア対策と被害額のリアル

・新規事業を創出するためのAIエージェント活用法とは

そのほか現場DX最新事例、生成AI活用推進事例などのセッションが多数あります。

カンファレンスの詳細はこちら(https://biz.q-pass.jp/f/11949/itw_nagoya26_conference/seminar_register)からご確認いただけます。

■特別企画「情シス応援パビリオン」

「情シス応援パビリオン」は、情報システム部の「リアルな課題に寄り添う」ソリューションが集結する、特別展示企画です。（協賛：一般社団法人 日本ビジネステクノロジー協会）

●情報システム部の業務負担を実際に軽減するソリューションを、見て触れる機会を提供

●現場の声に寄り添う製品やサービスの紹介を通して、即効性のある解決策を見つけられる場を提供

●他企業のシステム担当者同士の交流の場を提供し、課題解決のヒントを得られる機会を創出

情シスの悩み相談所、情シス オフ会（先着50名）、情シスのぼや木、情シスのたまり場（情シスのための特設ラウンジ）、情シス応援セミナー などにも無料で参加できます。

「情シス応援パビリオン」の詳細はこちら(https://www.japan-it.jp/hub/ja-jp/special/event4.html)からご確認いただけます。

