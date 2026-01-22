NECPC、AIを強化した法人向けPC「VersaPro」「Mate」など全７モデルを発表

NECパーソナルコンピュータ株式会社

NECパーソナルコンピュータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役執行役員社長：檜山太郎、以下NECPC）は本日、 法人向けPC「VersaPro」およびデスクトップPC「Mate」の2026年1月モデルとして、新モデル7モデルを発表しました。いずれも2026年1月下旬以降、順次受注を開始します。

今回のラインアップでは、M世代からS世代への世代切り替えモデルを中心に、一部モデルに掲載されていたNECPC独自のAIサポート機能「AI Plus Biz」を全モデルに搭載し、日々の運用やトラブルシューティングを支援します。また、モバイルPCではCPU構成の追加やOSをバージョンアップ、搭載ソフトの拡充、メモリ仕様の追加（タイプVE/VF）などにより、企業の導入要件に応じた選択肢を拡充しました。

VersaPro タイプVM

＜ノートPC＞

タイプ名主な特長希望小売価格発売時期

VersaPro タイプVM

14型モバイルノートPCにAMD Ryzen(TM) 5およびWi-Fi 7搭載モデルを追加

363,000円～

2026年1月下旬

VersaPro タイプVN

薄型軽量・頑丈さを特長とする13.3型モバイルノートPC

390,000円～

2026年1月下旬

VersaPro タイプVW

15.6型A4ノートPC、OSとソフトウェア構成違いで展開

341,000円～

2026年1月下旬

VersaPro タイプVS

＜タブレットPC＞

タイプ名主な特長希望小売価格発売時期

VersaPro タイプVS

12.3型タブレットPC、LTE通信対応モデルに一本化

321,600円～

2026年1月下旬

Mate タイプME

＜デスクトップPC＞

タイプ名主な特長希望小売価格発売時期

Mate タイプME

幅広い拡張性を考慮したハイエンドデスクトップPC

344,500円～

2026年2月中旬

Mate タイプMB

グラフィックボード対応、CPUを選択可能なスタンダードデスクトップPC

320,000円～

2026年2月中旬

Mate タイプMCディスプレイ背面にも装着可能な小型デスクトップPC

297,900円～

2026年2月中旬

国産品質とサポート体制

信頼性・安全性を確保するため、設計・部品・製造・品質保証はすべてNECパーソナルコンピュータ米沢事業場で一貫したサポートを行います。トラブル発生時は群馬事業場でのサポートに加え、全国のNECフィールディングのサポート拠点で迅速に対応します。

