NECPC、AIを強化した法人向けPC「VersaPro」「Mate」など全７モデルを発表
NECパーソナルコンピュータ株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役執行役員社長：檜山太郎、以下NECPC）は本日、 法人向けPC「VersaPro」およびデスクトップPC「Mate」の2026年1月モデルとして、新モデル7モデルを発表しました。いずれも2026年1月下旬以降、順次受注を開始します。
今回のラインアップでは、M世代からS世代への世代切り替えモデルを中心に、一部モデルに掲載されていたNECPC独自のAIサポート機能「AI Plus Biz」を全モデルに搭載し、日々の運用やトラブルシューティングを支援します。また、モバイルPCではCPU構成の追加やOSをバージョンアップ、搭載ソフトの拡充、メモリ仕様の追加（タイプVE/VF）などにより、企業の導入要件に応じた選択肢を拡充しました。
VersaPro タイプVM
＜ノートPC＞
タイプ名主な特長希望小売価格発売時期
VersaPro タイプVM
14型モバイルノートPCにAMD Ryzen(TM) 5およびWi-Fi 7搭載モデルを追加
363,000円～
2026年1月下旬
VersaPro タイプVN
薄型軽量・頑丈さを特長とする13.3型モバイルノートPC
390,000円～
2026年1月下旬
VersaPro タイプVW
15.6型A4ノートPC、OSとソフトウェア構成違いで展開
341,000円～
2026年1月下旬
VersaPro タイプVS
＜タブレットPC＞
タイプ名主な特長希望小売価格発売時期
VersaPro タイプVS
12.3型タブレットPC、LTE通信対応モデルに一本化
321,600円～
2026年1月下旬
Mate タイプME
＜デスクトップPC＞
タイプ名主な特長希望小売価格発売時期
Mate タイプME
幅広い拡張性を考慮したハイエンドデスクトップPC
344,500円～
2026年2月中旬
Mate タイプMB
グラフィックボード対応、CPUを選択可能なスタンダードデスクトップPC
320,000円～
2026年2月中旬
Mate タイプMCディスプレイ背面にも装着可能な小型デスクトップPC
297,900円～
2026年2月中旬
国産品質とサポート体制
信頼性・安全性を確保するため、設計・部品・製造・品質保証はすべてNECパーソナルコンピュータ米沢事業場で一貫したサポートを行います。トラブル発生時は群馬事業場でのサポートに加え、全国のNECフィールディングのサポート拠点で迅速に対応します。
本文中に記載されている会社名および商品名は各社の商標または登録商標です。