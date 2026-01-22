【入園無料】例年よりも早い「梅」の開花！関東最多級の名所・約300品種500本「梅まつり」2026年1月24日（土）より開催（小田原フラワーガーデン）

西武造園株式会社

2026年1月17日撮影 小田原フラワーガーデンの梅園 早咲き品種は既に見頃を迎えています2026年1月7日撮影 早咲き品種の「八重寒紅（やえかんこう）」2026年1月7日撮影 早咲き品種の「八重野梅（やえやばい）」

神奈川県小田原市の標高約113メートルに位置する、小田原フラワーガーデン（指定管理者：小田原フラワーガーデンパートナーズ、代表企業：横浜緑地株式会社）では、関東最多級となる約300品種500本の梅園（入園無料）が、現在すでに早咲き品種の見頃を迎えています。

今年は例年より1週間ほど早い開花

今年は全国的にも梅の開花が早く、当園でも例年より約1週間ほど見頃が早まっています。標高約113mに位置する小田原フラワーガーデンの梅園は、新春の澄んだ空気のなかで丹沢の山並みを臨む景観が特徴です。例年は2月下旬にかけて中咲き～遅咲き品種を楽しむことができますが、今年は見頃のピークが早まる予想ですので、お早めにご来園いただくのがおすすめです。

梅園の見頃にあわせたイベント「梅まつり」を開催！

丹沢の山並みを臨む小田原フラワーガーデンの梅園2026年2月22日（日）には一日限定で着物のレンタル・着付けサービスなども実施

小田原フラワーガーデンでは、梅園の見頃にあわせて2026年1月24日（土）～3月1日（日）に「梅まつり」を開催！期間中は無休となり、入園無料でお楽しみいただけます。さらに、約300品種がみられる当園ならではの、多様な品種の魅力を体感できる各種プログラムも開催いたします。

2026年のテーマは「遅咲きの梅 ～華麗なる世界～」

毎年テーマを設定して多様な品種の魅力をご紹介しており、今年は「遅咲き」の品種に注目した解説やクイズラリーなどを実施します。

遅咲き品種「乙女の袖」遅咲き品種「楊貴妃」遅咲き品種「桜梅」小田原フラワーガーデン 2026年「梅まつり」開催概要

開催期間：2026年1月24日（土）～3月1日（日）

※期間中は無休

開園時間：9時～17時

入園料：無料

会場：小田原フラワーガーデン 梅園

（所在地：神奈川県小田原市久野3798-5）

交通アクセス：

小田原駅より伊豆箱根バス「フラワーガーデン・県立諏訪の原公園」行き、「フラワーガーデン」下車（乗車時間は約30分）

または伊豆箱根鉄道大雄山線「飯田岡駅」から徒歩約20分（約1.6kmの登り坂）

駐車場：無料

※台数：普通車148台 障がい者用6台

※渋滞緩和のため、ご来園の際にはなるべく公共交通機関をご利用ください。

※団体で大型バス等をご利用の場合は、事前にご連絡ください

見頃の予想（2026年1月19日時点）

現時点で、早咲き品種は既に「見頃」を迎えています。例年よりも1週間ほど開花が早まっており、この後の中咲き・遅咲き品種の開花も早まる可能性が高く、お早めの来園をおすすめいたします。

※設備メンテナンス等により、梅園内の渓流の水が止まっている場合がございます。

※見頃の予想は気象条件により前後いたします。最新の開花情報は公園WEBサイト・公式SNS（Facebook、Instagram）でお知らせしますので、あらかじめご確認のうえでご来園ください。

2026年「梅まつり」期間中プログラム ※一部紹介

参加無料のガイドツアー

小田原フラワーガーデン WEBサイト :https://www.kanagawaparks.com/odawarafg/

約300品種・500本もの品種を誇る当園のみどころや、各品種の特徴などをご紹介する無料のガイドやクイズラリー。今年のテーマである「遅咲き」の品種を中心にご紹介します。

日本梅の会会長である大坪先生によるガイドツアー

日本梅の会会長 大坪孝之先生によるガイド

開催日：2026年2月14日（土）

時間：10時30分～11時30分

定員：先着30名（当日受付）

参加費：無料

※雨天時は屋内にて講座開催

当園スタッフによるガイド

開催日：2026年2月21日（土）

時間：11時～11時30分

定員：先着30名（当日受付）

参加費：無料

※雨天中止

当園の「梅の枝」を利用した手作り体験

樹木管理のために剪定した「梅の枝」などを再利用して、草木染体験やフォトフレームなどを作っていただきます。この他にも、梅の花の香りをイメージしたミスト作りなど、思い出の品にもぴったりのプログラムを多数ご用意しています。詳しくは当園WEBサイトをご覧ください。

園内の梅の枝を使った紅梅の草木染（※作品イメージ）園内の梅の枝や木の実を使ったフォトフレーム作り（※作品イメージ）

園内の梅の枝や木の実を使ったフォトフレーム作り

開催日：2026年1月31日（土）

時間：13時30分～14時30分

定員：10組（当日受付）

参加費：200円（税込）

園内の梅の枝を使った紅梅の草木染

開催日：2026年2月1日（日）

時間：11時～14時（※12時～13時は煮出しのため休憩時間となります）

定員：10組（当日受付）

参加費：400円（税込）

※当日受付のプログラムについては、定員を超えた場合は抽選を行います。詳しくはWEBサイトをご覧ください。

1日限定！着物姿で梅園を満喫「集まれ！きもの女子」

「梅まつり」開催中、2026年2月22日（日）の一日限定で着物のレンタル・着付けサービスを実施します。さらに、当日着物を着てご来園いただいた方には温かい「おしるこ」を無料でご試飲いただける特典付き。華やかな和の装いで、梅園を心ゆくまでお楽しみください。

着付け・レンタルサービスで、梅園を着物で鑑賞できます着物でご来園の方への特典・おしるこ試飲サービスも！

着物の着付け・レンタルサービス

開催日：2026年2月22日（日）

時間：10時～16時（着付け時間指定あり）

定員：先着20名（要予約）

参加費：3,500円（税込）※一式レンタル・着付け・クラフト体験込

協力：ハクビ京都きもの学院

申込方法：2026年2月2日（月）～2月16日（月）の期間中に、お電話でご予約ください。

※電話番号：0465-34-2814

※身長140cm以上の方対象。

※メイクはご自身でお願いいたします。着物持ち込みでも参加費は変わりません。

※男性用着物を数量限定でご用意しております。ご相談ください。

着物で来園された方への特典！おしるこ試飲サービス

2月22日（日）に着物でご来園いただいた方全員に、園内併設のテイクアウトカフェ「ハイビスカス」にて、ゆであずきがたっぷり入った白玉入りの「おしるこ」をプレゼントいたします。

※着付けサービスを利用されない方も対象となります

お土産におすすめ！小田原の特産品「実梅」などを販売

「梅まつり」期間中の限定メニューとして、小田原産の梅肉とかまぼこを使った「梅まつりそば」を販売！お客さまの声から誕生した人気メニューです。その他にも、梅干しやカリコリ味梅などのお土産を販売。梅園の散策にぴったりのテイクアウトメニューもご用意しています。

小田原産の梅肉とかまぼこを使った「梅まつりそば」

期間限定メニュー「梅まつりそば」

販売価格：800円（税込）

販売場所：園内テイクアウトカフェ「ハイビスカス」

営業時間：10時～15時30分

※食事メニューのラストオーダーは15時

※梅まつり期間中は無休（荒天を除く）

小田原産「梅」お土産販売

販売場所：管理棟1階エントランス お土産コーナー

販売時間：9時～17時

※梅まつり期間中は無休（荒天を除く）

※この他にも「梅まつり」期間中は、さまざまな体験プログラムなどを開催予定です。詳しくは小田原フラワーガーデン WEBサイトの「イベント情報」をご覧ください。

https://www.kanagawaparks.com/odawarafg/event/

小田原フラワーガーデン 概要

1995年にオープンした植物公園です。メイン施設の「トロピカルドーム温室」では年間を通して熱帯植物・亜熱帯植物が楽しめるほか、関東最多級の約300品種500本の梅が咲き誇る「渓流の梅園」、約160品種360本のバラが春と秋に楽しめる「バラ園」、約180品種1,000株の「ハナショウブ池」など、四季を通じてさまざまな花を観賞することができます。

ご来園前に「渓流の梅園」をVRでチェック！[theta360: https://r99299729.theta360.biz/t/c01b68dc-3f0a-11e9-82ac-06b2f56f3f6e-1 ]

梅が満開の梅園や、当園のメイン施設である「トロピカルドーム温室」の様子を、園内のマップと共に360度のパノラマ写真でご覧いただくことができます。当園にお越しになる前に、写真を撮るスポットやゆっくりお花見をする場所を探してみてください。

2月末頃からは温室で「ヒスイカズラ」なども見頃の見込み

園内のトロピカルドーム温室では、神秘的な花色の「ヒスイカズラ」も2月末頃から開花を迎えます。冬でも暖かい温室で、熱帯の花々もぜひご覧ください。

※開花状況は公園WEBサイトなどでご確認ください

トロピカルドーム温室2月末頃には温室で「ヒスイカズラ」の開花も始まります

所在地：神奈川県小田原市久野3798-5

入園料：無料

※トロピカルドーム温室は有料

（大人200円、小・中学生100円）

開園時間：9時～17時

※トロピカルドーム温室入園は16時30分まで

休園日：

月曜日（祝日の場合は開園し翌日休園）

祝日（振休も含む）直後の平日

年末年始

※「梅まつり」期間中の2026年1月24日（土）～3月1日（日）は無休です

交通アクセス：

小田原駅より伊豆箱根バス「フラワーガーデン・県立諏訪の原公園」行き、「フラワーガーデン」下車（乗車時間は約30分）

伊豆箱根鉄道大雄山線「飯田岡駅」から徒歩約20分（約1.6kmの登り坂）

※詳しくは当園WEBサイトの「交通アクセス」をご覧ください

https://www.kanagawaparks.com/odawarafg/access.html

お問い合わせ先

小田原フラワーガーデン 管理事務所

指定管理者：小田原フラワーガーデンパートナーズ

（代表企業：横浜緑地株式会社／構成員：伊豆箱根鉄道株式会社）

所在地：神奈川県小田原市久野3798-5

TEL：0465-34-2814

WEBサイト：https://www.kanagawaparks.com/odawarafg/

SNS（Facebook）：https://www.facebook.com/odawarafg/

SNS（Instagram）：https://www.instagram.com/odawaraflowergarden/

※横浜緑地株式会社は西武造園株式会社の地域戦略子会社です。