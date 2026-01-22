～甘いマリアージュで、心を溶かす至福の時間を～ 　松江エクセルホテル東急、旬の苺と濃厚ショコラを贅沢に使用した「苺とショコラのアフタヌーンティー」を期間限定で開催

東急ホテルズ＆リゾーツ株式会社大切な人と過ごす至福のひとときを。詳細を見る :https://www.tokyuhotels.co.jp/matsue-e/restaurant/plan/137546/index.html

松江エクセルホテル東急（島根県松江市、総支配人：石飛文之）は、2026年1月29日（木）より、旬の苺とショコラを贅沢に愉しむ「苺とショコラのアフタヌーンティー」を期間限定で提供いたします。

瑞々しい苺の酸味とショコラのほろ苦さを活かし、甘さに頼らない深みのある味わいに仕立てました。バレンタインからホワイトデーへと移ろう季節の中で、大切な方と想いを分かち合う、大人のための甘美なシーズンを演出します。

苺とショコラ、その魅力を映す3品

■ オペラ

ショコラとコーヒーの風味を幾層にも重ねた、クラシックな一品。ひと口ごとに広がるコクと余韻が、静かに満足感を満たします。



■ ショコラのルーレ

しっとりと焼き上げたショコラ生地で包む、なめらかな口どけ。濃厚でありながら重たさを残さず、心地よく締めくくる一品です。このほかにも、ティータイムを彩るスイーツをご用意しています。

■ 苺のタルト

旬の苺を贅沢にあしらい、甘酸っぱさと華やかさを添えたタルト。ショコラを基調とした構成の中で、凛とした存在感を放ちます。



＜スイーツ＞

・苺のブラマンジェ ・ショコラファッジ ・マカロンショコラ ・スコーン ・苺のコンフィチュール ・クロテッドクリーム

甘さの合間に、季節の余白を

セイボリーには、冬から早春へと移ろう季節感を織り込み、甘味の合間に自然と手が伸びる軽やかさを意識しました。



＜セイボリー＞

・紅玉のスープ ・チキンカツのサンドウィッチ ・ボローバン ウフブレイユ ・天使の海老のフリット カダイフ巻 ・キャロットラペ 柑橘と共に ・菜の花のチーズガレット

春を迎えるこの季節は、出会いや別れなど、集まる機会が増える時期。会話に花を咲かせながら、「苺とショコラのアフタヌーンティー」とともに、穏やかな時間をお楽しみください。

苺とショコラのアフタヌーンティー 概要

【期 間】 2026年1月29日（木）～3月31日（火）

（1月24日～1月28日、2月22日～2月26日、3月21日～25日は除く）

【時 間】 (1)11時30分～13時30分（2組） (2)12時00分～14時00分（2組）

【場 所】 レストラン「MOSORO（モソロ）」 （松江エクセルホテル東急1階）

【料 金】 おひとり様 4,500円 2名様より承ります

※1日8名様まで ご利用日の前日12時までに要予約

【ドリンク】下記より1種類

・紅茶

紅茶専門店Pungencyの和紅茶（おすすめの銘柄より一種お選びいただけます）

TWG Tea（ロイヤルダージリン／フレンチアールグレイ）

・コーヒー

※紅茶2種類目から500円

※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニューが変更になる場合がございます。

※表示金額は、サービス料（12％）と消費税（10%）が含まれております。

※食物アレルギーのある方は、あらかじめスタッフにお知らせください。

※キャンセル料につきまして、次のとおり申し受けます。当日：100％

【レストランMOSORO（モソロ）】

レストラン内観

「五感で感じる島根らしさ」をテーマに、食だけでなく、目からも島根らしさを感じられる空間。個室ごとに隠岐・出雲・石見をテーマにして、メインエリアは松江城下町の雰囲気をインテリアで表現。山陰では数少ないライブキッチンを楽しめるレストランです。また、お祝いや記念日にご利用いただけるアニヴァーサリールームでは、映像演出を提供しております。

【松江エクセルホテル東急】

ホテル外観

スイートルームを含めた全163室の客室のほか、レストラン、大小5つの宴会場を完備しております。「彩色兼美」をテーマに彩り豊かで魅力的な「島根」をホテル全体で表現。JR松江駅前にありながら、一歩足を踏み入れると、上質で洗練された空間が広がります。

「苺とショコラのアフタヌーンティー」に関するお客様のお問合せ先

松江エクセルホテル東急 予約・お問い合わせ

午前9時00分～午後9時00分 Tel.0852-27-3160

https://www.tokyuhotels.co.jp/matsue-e/restaurant/plan/137546/index.html