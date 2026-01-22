音と味わう。ショコラ体験。TAICHIRO MORINAGA × SiKiTO CAFE

株式会社四季とカフェ

株式会社四季とカフェ（シキトカフェ、本社：千葉市美浜区）および株式会社TRINUS（トリナス、本社：東京都中央区日本橋）が運営する「SiKiTO CAFE」は、森永製菓株式会社（本社：東京都港区芝浦）が展開するスイーツブランド「TAICHIRO MORINAGA」と共同で、味覚と音を融合させた新感覚カフェ体験を、2026年1月29日（木）より期間限定で SiKiTO CAFE 日本橋店・幕張店にて提供いたします。

音と味わう、新感覚のカフェ体験

本企画は、TAICHIRO MORINAGA 冬の新作「和みテリーヌショコラ」および「薫ル TEA SELECTION」を主役に、本企画のために特別制作された音楽・ナレーションとともに味わう、“音と味覚に集中する”という新しいスイーツ体験です。



視覚情報を抑え、音楽とナレーションに導かれながらスイーツとお茶の味に集中することで、香り、舌触り、温度、余韻といった、普段は見過ごしてしまいがちな感覚に深く没入していきます。



“食べる”から、“感じる”へ。

カフェ体験そのものを再編集する、これまでにない時間をお届けします。

SiKiTO CAFE限定！「をかし」な体験セット

体験型カフェメニュー

【和みテリーヌと薫ルTEA 音のときめきセット】

― 音楽とナレーションに導かれる、五感ほどけるスイーツ体験 ―

期間中は、TAICHIRO MORINAGA の「和みテリーヌショコラ」「薫ル TEA SELECTION」を用いた SiKiTO CAFE オリジナルメニューとともに、音楽・ナレーション・ヘッドフォン・タブレットをセットにした以下の体験型カフェセット（価格：\1,595（税込））をご提供します。

物品販売

店内では、TAICHIRO MORINAGAの人気商品も販売予定です。

・和みテリーヌショコラ 6個入り：\3,024（税込）

・薫ル TEA SELECTION：\2,160（税込）

・キャラメルバウム 6個入り：\2,160（税込）

・キャラメルサンド 6本入り：\2,916（税込）

カフェでの体験を、ご自宅でも振り返っていただけます。

開催概要

開催期間：2026年1月29日（木）～2026年3月13日（金）

開催店舗：SiKiTO CAFE 日本橋店（東京都中央区日本橋2-10-4）・SiKiTO CAFE 幕張店（千葉県千葉市美浜区若葉3-1-37）

協力先

楽曲提供：朝岡さやか（アーティスト）

ナレーション：竹内栄治（声優）

音楽制作協力：株式会社ユーズミュージック（本社：東京都渋谷区神泉町）

ヘッドフォン提供：フォスター電機株式会社（本社：東京都昭島市つつじが丘）

情報サービス：合同会社プランニング創（本社：東京都港区芝大門）

SiKiTO CAFEについて

四季のうつろいを、愛おしむカフェ。

季節が少しずつ移ろう様子を愉しみながら、二十四節気にも表れる日本的な感性を取り戻せる場所として、日常に寄り添う「庭」のような存在を目指しています。

日本橋店

〒103-0027 東京都中央区日本橋2-10-4

アクセス：各線 日本橋駅 徒歩2分

定休日 ：正月

支払方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：9:00 - 22:00（L.O. 21:30）

デザートメニュー提供時間帯：11:00 - 22:00（L.O. 21:30）

幕張店

〒261-0014 千葉県千葉市美浜区若葉3-1-37

アクセス：海浜幕張駅 徒歩14分

定休日 ：正月

支払方法：キャッシュレス決済のみ

営業時間：9:00 - 21:00（L.O 20:30）

デザートメニュー提供時間帯：11:00 - 21:00（L.O 20:30）

Webサイトはこちら：https://sikito.com/pages/cafe

TAICHIRO MORINAGAについて

TAICHIRO MORINAGAは、森永製菓創業者・森永太一郎の名を冠したコンセプトブランドです。

「お菓子をこえる、をかしな体験を。」をコンセプトに、120年以上にわたり培ってきた菓子づくりの技術をもとに、五感で楽しむ新しい価値を提案しています。