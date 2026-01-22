当社初のオリジナル商業施設ブランド「soremo（ソレモ）」誕生のお知らせ

MIRARTHホールディングス株式会社

MIRARTHホールディングス株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役：島田和一）のグループ会社である株式会社タカラレーベン（本社：東京都千代田区／代表取締役：秋澤昭一）は、1月22日より当社で初となる商業施設ブランド「soremo（ソレモ）」を展開しますので、お知らせいたします。

商業施設新ブランド「soremo（ソレモ）」

MIRARTHホールディングスグループは「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」をパーパス(存在意義)に掲げ、それを具現化するために2030年に向けた長期ビジョンとして「地域社会のタカラであれ。」を策定しました。

不動産事業を統括する当社においても、「LEBEN」ブランドを中心とした新築分譲マンションの開発以外に、建替・再開発やグループの金融事業と連動した流動化不動産開発などで、地域を再活性化させる未来の街づくりを推進しています。

住まいを展開する中で、地域社会に寄り添い、共に発展する商業施設を展開することで、長期ビジョンとして掲げる「地域社会のタカラであれ。」の達成を目指してまいります。

「soremo」はタカラレーベンが提供する、「欲しい」が揃う商業施設ブランド。

欲しいモノ・コトが見つかる喜びと、明るく、統一感のある建物デザインで、皆さまの暮らしを豊かに彩ります。

第一弾となる「soremo仙台東二番丁通り」

仙台の中心部を南北に走る一大幹線道路、東二番丁通りのロードサイドに「soremo」の第一弾となる「soremo仙台東二番丁通り」が誕生します。大型店舗やアーケード街に程近く、賑わいを創出できる拠点として期待できます。

仙台の中心部・東二番丁通りで、新たな商機をプロデュース

仙台のビジネスの核となる東二番丁通りに面し、抜群の視認性を誇るロケーションです。

ワンフロアを自在に使用できる、先鋭の商業ビル

洗練されたデザインと充実の設備が、快適で効率的なワークプレイスを実現。商業ビルとしての集客力に優れ、幅広いビジネスシーンに対応します。ワンフロア1テナントの独立空間で、快適かつ効率的な自由度の高い内装設計が可能です。エレベーター2基設置のため来訪者にストレスなくご利用いただくことが可能で、不特定多数の来店があるクリニック、美容院、エステ、学習塾等のサービス店舗や飲食店、物販店など幅広い業種での店舗展開が可能です。

物件概要

名称 ： soremo仙台東二番丁通り

所在地 ： 宮城県仙台市青葉区中央二丁目4番14号

交通 ： 仙台市地下鉄南北線「広瀬通」駅徒歩2分、JR・地下鉄「仙台」駅徒歩10分、

宮城交通・仙台市営バス「電力ビル前」徒歩1分

構造・規模 ： 鉄骨造9階建

用途 ： 店舗

敷地面積 ： 188.91平方メートル （57.14坪）

延床面積 ： 1,237.49平方メートル （374.34坪）

竣工 ： 2025年11月28日

今後の展開について

「soremo（ソレモ）」は、地域社会の活性化と人々の暮らしに寄り添う拠点として、全国の主要都市を中心に順次展開を予定しております。

「soremo仙台東二番丁通り」に次ぐ、シリーズ第2弾として、日本屈指の商業・文化の発信地である東京都中央区にて、「（仮称）soremo銀座6丁目」を建設中です。

世界中の人々が集う銀座エリアにおいて、地域に新たな賑わいと価値をもたらす施設を目指してまいります。

〈（仮称）soremo銀座6丁目 完成予想CG〉

今後も当社は、2030年に向けた長期ビジョン「地域社会のタカラであれ。」を基に、地域に寄り添いながら、不動産事業を通じて、パーパスとして掲げる「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」の実現を目指します。

会社概要

商号 ： 株式会社タカラレーベン

代表者 ： 代表取締役 秋澤 昭一

所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-8-2

設立 ： 1989年8月

事業内容 ： 新築分譲マンションの企画・開発並びに販売、不動産流動化事業、賃貸事業、流通事業

資本金 ： 400百万円

URL ： https://www.leben.co.jp/

MIRAI for EARTHプロジェクトロゴMIRAI for EARTHプロジェクト

MIRARTHホールディングスは、2022年の10月に持株会社体制への移行、商号変更を行いました。同時に「サステナブルな環境をデザインする力で、人と地球の未来を幸せにする。」というパーパスを策定し、未来環境デザイン企業を目指して事業に取り組んでおります。そして2024年10月、MIRARTHホールディングスとして2周年を迎え、パーパスの理解・浸透をさらに加速させていくため、「MIRAI for EARTH」プロジェクトを実施しております。

サイトURL：https://mirarth.co.jp/corporate/mirai-for-earth/