＜輪島塗×HHKB＞伝統工芸とIT技術が融合した「HHKB漆塗キートップ」を発売開始

Happy Hacking Keyboard（以下、HHKB）は、石川県の輪島塗工房「大徹八井漆器工房」との長年にわたるパートナーシップのもと、HHKB Professionalシリーズ専用の「漆塗キートップ」を2026年1月22日よりPFUダイレクト（注1）にて発売します。

HHKBは2006年、輪島塗（注2）をキートップに施すことで極上の質感と手触りを実現した「HHKB Professional HG Japan」を商品化して以来、日本の伝統工芸とIT技術の融合に取り組んできました。今回発売する製品は、その系譜を受け継ぐ新たな取り組みとして、「Escキー」「Controlキー」、および「EscキーとControlキーのセット」の3種を、「黒漆(くろうるし) （注3）」と「溜塗(ためぬり) （注4）」の2色展開、計6ラインナップでご用意しています。

輪島塗に用いられる漆は、高級万年筆のボディにも採用されるなど、抗菌性・吸湿性・耐久性に優れた素材です。本製品では、金粉を加えたこだわりの精製漆を用い、熟練の職人の手によって何層にも塗り重ねることで、深みのある色合いと上品な質感を実現しました。キーボードという日常的に触れる道具にこそ、長く使い続けられる本物の価値をお届けします。

本製品の販売を通じて、HHKBはこれからも日本の伝統工芸を未来につなぎ、石川県・輪島の復興と地域活性化に貢献してまいります。

＜Re:japanプロジェクトにご支援いただいた皆さまへ＞

2024年6月に能登半島地震の復興応援として実施した「Re:japanプロジェクト」にご参加・ご支援いただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。皆さまの温かいご支援のおかげで、「大徹八井漆器工房」は少しずつ震災前の日常を取り戻しつつあります。



プロジェクトのリターン品としてご用意した「黒漆」「溜塗」のキートップについて、多くのお客様から一般販売を望む声をいただいたことを受け、このたび正式に販売を開始する運びとなりました。日本が誇る伝統工芸である輪島塗を守り、次の世代へとつないでいくため、今後も全力で取り組んでまいります。

株式会社大徹八井漆器工房 代表取締役社長 八井 貴啓

発売日

2026年1月22日

商品ラインナップ

●HHKB Professional専用漆塗 Escキー（黒漆）

・価格：22,000円（税込）

●HHKB Professional専用漆塗 Controlキー（黒漆）

・価格：24,200円（税込）

●HHKB Professional専用漆塗 Esc&Controlキーセット（黒漆）

・価格：44,000円（税込）

●HHKB Professional専用漆塗 Escキー（溜塗）

・価格：22,000円（税込）

●HHKB Professional専用漆塗 Controlキー（溜塗）

・価格：24,200円（税込）

●HHKB Professional専用漆塗 Esc&Controlキーセット（溜塗）

・価格：44,000円（税込）

https://www.pfudirect.jp/view/category/hhkb-keytopset-pro-urushi

ギャラリー

注釈

注1 PFUダイレクトは、PFUが運営するオンラインショップの名称です。

注2 本来、輪島塗の素地には「木」を用いるものですが、今回は特別に大徹八井漆器工房のご協力を

得て、PBT樹脂のキートップに「輪島塗の技法」を用いた「漆塗」を施しております。

輪島塗の詳細(輪島漆器商工業協同組合)：https://wajimanuri.or.jp/

注3 黒漆は、生漆(きうるし)に水酸化鉄を混ぜて高貴な黒色に発色させた漆塗です。

注4 溜塗は、色漆(いろうるし)ではなく漆の塗り方によって現れる発色です。朱漆の中塗りをしたあと半透明の朱合漆(しゅあいうるし)を上塗りすることで朱色が透けて見え、えんじ色のように見えるのが溜塗です。経年により溜塗の色は明るく変わります。

