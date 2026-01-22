NTT¥°¥ëー¥×¤ÎSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¡Ö¶õÅÅ¥×¥Ã¥·¥å¡×¡¢A2P-SMS¹ñÆâË¡¿Í»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ7Ç¯Ï¢Â³¥Þー¥±¥Ã¥È¥·¥§¥¢1°Ì³ÍÆÀ
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X³ô¼°²ñ¼Ò¡Êµì¡§NTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§°ðÍÕ ½¨»Ê¡¢°Ê²¼¡¢NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê³ô¼°²ñ¼Ò¡Ê°Ê²¼¡¢¥Ç¥í¥¤¥È ¥Èー¥Þ¥Ä ¥ß¥Ã¥¯·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡Ë¤¬È¯¹Ô¤¹¤ë»Ô¾ìÄ´ºº¥ê¥Ýー¥È¡Ö¥ß¥Ã¥¯IT¥ê¥Ýー¥È 2025Ç¯12·î¹æ¡×¡Ê°Ê²¼¡¢ËÜ¥ì¥Ýー¥È¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢A2P-SMS¹ñÆâË¡¿Í»Ô¾ì¡Ê¹ñÆâË¡¿Í¤«¤é¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤¹¤ë¡ÒApplication to Person¡Ó»Ô¾ì¡Ë7Ç¯Ï¢Â³Çä¾å¥·¥§¥¢1°Ì¡¢¹ñÆâ/³¤³°Ë¡¿Í¹ç¤ï¤»¤¿»Ô¾ì¤Ç¤â7Ç¯Ï¢Â³Çä¾å¥·¥§¥¢1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¶È³¦ÊÌÇÛ¿®¿ô¥·¥§¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶âÍ»¶È¡Ê¶ä¹Ô¡¦¾ÃÈñ¼Ô¥íー¥ó¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«ー¥ÉÅù¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ2017Ç¯ÅÙ66.3%¡¢2018Ç¯ÅÙ68.6%¡¢2019Ç¯ÅÙ66.0%¡¢2020Ç¯ÅÙ61.3%¡¢2021Ç¯ÅÙ59.9%¡¢2022Ç¯ÅÙ63.4¡ó¡¢2023Ç¯ÅÙ64.6%¡¢2024Ç¯ÅÙ65.7¡ó¤È7Ç¯Ï¢Â³¥È¥Ã¥×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§¡Ö²Á³Ê¶¥Áè¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤ò¹â¤á¤Æ¹¹¤Ê¤ë»Ô¾ì³ÈÂç¤òÌÜ»Ø¤¹A2P-SMS»Ô¾ì¡×
¡ãNTT¥°¥ëー¥×¤ÎSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
99%¤ÎÅþÃ£Î¨¤ò¸Ø¤ëSMS¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Î¤ß¤Ç´ÊÃ±¤Ë°ìÀÆ¤Ë¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¿®¤Ç¤¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£¡ÖDM¡¢¥áー¥ë¡¢ÅÅÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÜµÒ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÖÍ¹Á÷Âå¡¢ÅÅÏÃÂå¤Ê¤ÉÏ¢Íí¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤òºï¸º¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ëー¥º¤ò²ò·è¤·¤Þ¤¹¡£Ãå¿®·ë²Ì³ÎÇ§¡¦·ÈÂÓ¥¥ã¥ê¥¢¼«Æ°È½Äê¡¦Ä¹Ê¸Ê¬³ä¡¦Âè»°¼Ô¤Ø¤Î¸íÁ÷¿®¤òËÉ¤°·ÈÂÓÅÅÏÃÍúÎòÈ½Äêµ¡Ç½¤È¤¤¤Ã¤¿µ¡Ç½¤òÍ¤·¡¢PC¤«¤é¤Î°ìÀÆÁ÷¿®¡¦¸ÄÊÌÁ÷¿®¡¢API¤Ë¤è¤ëSMSÁ÷¿®¡¢IVR¤ÈÏ¢·È¤·¤¿SMSÁ÷¿®¡¢ÁÐÊý¸þSMS¤Ê¤É¤ªµÒÍÍ¤Î´Ä¶¤Ë±þ¤¸¤¿Á÷¿®ÊýË¡¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
NTT¥°¥ëー¥×¤ÎSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
NTT¥°¥ëー¥×¤ÎSMSÁ÷¿®¥µー¥Ó¥¹ :
https://www.nttcpaas.com/products/sms/lp?utm_source=PRTIMES&utm_medium=referral&utm_campaign=260122%E2%80%97Karaden_release
¡ãNTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X¤Ï¡¢¡Ö¥Çー¥¿³èÍÑ¤È¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Ç¡¢´ë¶È¤Î¿Ê²½¤ò»Ù¤¨È´¤¯¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¥Çー¥¿³èÍÑ¤ÈºÇÅ¬¤Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤è¤ë ¡ÈDX¡É ¤È¡¢¤½¤ì¤é¤òÄÌ¤¸¤¿¤è¤êÎÉ¤¤¸ÜµÒÂÎ¸³ ¡ÈCX¡É ¤Î¼Â¸½¤ò¤´»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÂó¤¯¿®Íê¤ÎÈ¼Áö¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë´ë¶È¤Î¥Ç¥¸¥¿¥é¥¤¥¼ー¥·¥ç¥ó¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹£Ø¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¤ËNTT¥³¥à ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó³ô¼°²ñ¼Ò¤«¤é¼ÒÌ¾ÊÑ¹¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
URL¡§ https://www.nttcoms.com/
¡Ú¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
NTT¥É¥³¥â¥Ó¥¸¥Í¥¹X³ô¼°²ñ¼Ò
¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¥µー¥Ó¥¹Éô
info_kara_push@nttcoms.com
https://www.nttcpaas.com/