2月7日(土)『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』特別企画「ちびっこはだし運動会」に地元女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』選手らが参加決定！チャカランドとのタイアップ企画も実施。

一般社団法人日本フレスコボール協会

コミュニケーションデザインスポーツ”フレスコボール”の国内での普及活動を行っている、一般社団法人日本フレスコボール協会（以下「JFBA」、代表理事 窪島剣璽）と、一般社団法人日本ビーチテニス連盟（以下「JFBT」、会長 山田眞幹）、一般社団法人日本モルック協会（以下「JMA」、代表理事 八ツ賀秀一）は、2月7日(土)『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』特別企画「ちびっこはだし運動会」に地元女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』選手らが参加決定し、チャカランドとのタイアップ企画も実施することを発表いたします。

3年目の開催を迎える『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』。本イベントの特徴は、ビーチスポーツ各競技のうち「どれか」ではなく、「どれも」チャレンジするということ。1日目は、自身が選手として向き合っている競技を。2日目は、それ以外の競技に挑戦します。

ビーチスポーツの輪を広げ、ビーチスポーツで冬の沖縄を元気にするこのイベントでは、今年から『ちびっこはだし運動会』（運営：NPO法人日本ビーチ文化振興協会）も同時開催。ビーチスポーツ選手だけでなく、広く開かれたイベントとしての定着を目指しています。

このたび、沖縄から世界を目指す女子サッカーチーム『琉球DEIGOS』が、強力な仲間として運動会への参加が決定。同クラブは、沖縄県民から愛されるチームを目指して、日頃から県内のさまざまなイベントにも積極的に協力。今回も「沖縄のきれいな海を守り、子どもたちの健やかな成長の一助になりたい」と、連携が実現しました。

当日は一緒に運動会を楽しみ、ビーチクリーンも行うほか、令和歌謡曲グループ「チャカランド」のMVタイアップ撮影も予定。ビーチで遊んだり、はだしで遊んだりすることがめっきり少なくなった今、エネルギッシュな『琉球DEIGOS』選手たちとともに「ビーサン跳ばし」や「おんぶリレー」で親子で2月の運動会を楽しんでみませんか。参加は無料。詳しくは以下のイベントページをご覧ください。

https://jbeach.jp/2025/12/22/5356

■『沖縄ビーチスポーツフェスティバル2026』概要

日時 2026年2月7日（土）8日（日）

場所 豊崎海浜公園豊崎美らSUN ビーチ（沖縄県豊見城市豊崎5-1）

主催 沖縄ビーチスポーツフェスティバル実行委員会

後援 豊見城市、豊見城市商工会、一般社団法人豊見城市観光協会

＊本イベン卜は、沖縄県スポーツイベント支援事業として開催されます。

ブラジル発祥のラケットスポーツ「フレスコボール」イタリア発祥のラケットスポーツ「ビーチテニス」フィンランド発祥のモルックをビーチで行う「ビーチモルック」神奈川県茅ヶ崎市発祥のビーチカルチャー「ビーサン跳ばし」「ビーチウッドボール大村杯」も同時開催「ちびっこはだし運動会」は親子で大盛り上がり

■お問い合わせ

沖縄ビーチスポーツフェスティバル実行委員会

（主管団体：一般社団法人日本フレスコボール協会）

電話番号：03-6304-3295

メール：contact@frescoball.org