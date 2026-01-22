『日本語教員試験一発合格 一問一答「1500」』日本語教員試験対策クイズアプリを提供開始、合格パックに付帯

パスメイクホールディングス株式会社

パスメイクホールディングス株式会社（本社：東京都渋谷区、代表：宇坂 純）グループの株式会社TCJグローバル（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：中澤 匠）は、日本語教員試験対策クイズアプリ『日本語教員試験一発合格 一問一答「1500」』の提供を開始しました。本アプリは、同社が提供する通信講座「日本語教員試験短期合格パック」の受講者向けに提供されます。

※「日本語教員試験短期合格パック」は、試験ルートでの登録日本語教員試験に対応した日本語教員試験対策のための通信講座です。試験ルート以外にも、日本語教員試験における応用試験対策にも多数の方に受講を頂いています。養成機関ルートに該当するTCJ日本語教師養成講座にも付帯されています。

■開発の背景：多忙な受験者が抱える「定着」の課題

日本語教員試験は出題範囲が広く、関連用語や制度の暗記なども求められます。TCJグローバルが実施した受講生アンケートによると、受験者のメイン層は40～60代であり、仕事や家庭と両立しながら、限られた時間で学習する受験者が多いことが分かっています。

そのため、「学習時間の確保が難しい」「覚えた知識が定着しているか不安」「直前期に効率よく総復習したい」といった課題を抱える受験者が少なくありません。こうした背景を受け、TCJグローバルでは、短時間でも反復学習が可能で、理解度を即座に確認できるクイズ形式に着目し、日本語教員試験対策に特化した一問一答型Webアプリの開発に至りました。

『日本語教員試験一発合格 一問一答「1500」』画面イメージ

■アプリの4つの特長

１. 厳選1,500問で試験頻出論点を網羅

日本語教員試験の出題傾向を踏まえ、重要度の高い知識を中心に構成。学習の優先順位が明確になります。

２. 一問一答でスキマ時間を「黄金の学習時間」に

通勤、家事の合間、就寝前など、5分程度の短時間でも一問一答形式で着実にアウトプット。毎日の積み重ねで知識定着を促します。

３. 理解度チェックと弱点把握が同時にできる

「分かるつもり」を防ぎ、曖昧な知識を可視化。復習すべきポイントが一目で分かります。

４. 合格パック教材と連動した設計

講義・テキストで学んだ内容を、クイズで即アウトプット。インプットとアウトプットを循環させ、学習効率を最大化します。

■「日本語教員試験短期合格パック」について

「日本語教員試験短期合格パック」は、日本語教員試験の出題範囲を整理した講義・教材を通じて、基礎知識や理論の理解から、試験対策までを一気通貫で学べる講座です。仕事や家庭と両立しながら短期間で試験合格を目指す受験者を主な対象としており、今回提供を開始した一問一答型クイズアプリは、知識定着と総復習を目的とした付帯サービスとして位置づけられています。

日本語教員試験 短期合格パック

https://japanese-teacher-training.com/

TCJは少子高齢化に伴う外国人材の活躍を支える日本語教員の育成に、さらに力を入れていきます。本通信講座を通じて、より多くの方が日本語教師資格を獲得し、国内外で活躍できるようサポートします。また、教育コンテンツのさらなる充実を目指し、日本語教育の質の向上に貢献します。

これからも、パスメイクホールディングスは、「学び」と「学びの活用」全力で支援し輝く人生づくりと豊かな社会づくりに貢献してまいります。

【株式会社TCJグローバルについて】

会社名：株式会社TCJグローバル(旧東京中央日本語学院)

代表取締役：中澤匠

設立：1988年

所在地：東京都新宿区信濃町34 トーシン信濃町駅前ビル 4F

事業内容：外国人留学生向け進学・就職日本語コースの運営、総合日本語コースの運営（在日外国人、海外在住者、企業向け研修）、日本語教師養成事業、行政・教育機関・企業向けの日本語教育コンサルティング、人材紹介(外国人・日本語教師)

URL：https://xn--euts3n8lg6bk91h.jp.net/