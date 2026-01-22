ゾーホージャパン、特権アクセス管理ツール「PAM360」において、AI活用やCIEMなどを含む大幅機能アップデートを実施

ゾーホージャパン株式会社

ゾーホージャパン株式会社（代表取締役：マニカンダン・タンガラジ、本社：横浜市、以下、ゾーホージャパン）は、日本国内ユーザー向けの特権アクセス管理ツール「PAM360」において、AI活用やCIEM（クラウドインフラストラクチャ権限管理）などを含めた大幅機能アップデートを実施しました。この機能強化により、クラウド・ハイブリッド環境に分散する特権アクセス・特権IDの可視化や統制を支援します。

■狙われる特権アクセス、複雑化する管理環境

クラウドサービスの利用拡大やIT環境の複雑化に伴い、企業が管理すべき特権アクセス・特権IDの範囲は一段と拡大しています。特権アクセスは、システムや機密情報に対する強力な操作権限を伴うため、サイバー攻撃者にとって格好の標的となりやすい領域です。

こうした環境の変化を受け、特権アクセスの管理には、従来以上に高度なガバナンスや透明性が求められています。一方で、管理者権限や特権アカウントは、クラウドやオンプレミス、さらに分離されたネットワーク環境に分散しており、その可視化や一元管理はますます困難になっています。



これらの課題を踏まえ、統合特権アクセス管理ソリューション「PAM360」は、大幅な機能アップデートを実施しました。この機能追加・改善により、クラウド・ハイブリッド環境における、より高度かつセキュアな特権アクセス管理を可能にします。

■PAM360の主な機能強化ポイント

AI活用により、特権アクセスに関わるリスク分析・判断の負荷を削減

AIプラットフォーム「OpenAI」との連携が可能になりました。セキュリティやガバナンスを考慮した方法でAIを活用し、SSHセッション記録の要約や、AWS環境における過剰な権限の特定を可能にします。この機能は、特権アクセスに関わるリスク検知・分析を効率化し、セキュリティ態勢の強化を支援します。

CIEM（クラウド権限管理）で、AWS環境の権限を一元的に可視化

CIEM（クラウドインフラストラクチャ権限管理）機能を導入しました。この機能は、AWS（Amazon Web Services）環境における権限やポリシーを一元的に可視化・保護し、過剰な権限やポリシー違反、設定ミスを効率的に特定します。これにより、AWS環境におけるセキュリティリスクの素早い把握・修正を可能にします。

*今後、GCP（Google Cloud Platform）やMicrosoft Azureへの対応も予定しています。



Webセッションの特権操作を録画し、不正抑止やコンプライアンスを強化

PAM360は、これまでRDPやSSHなどのリモートアクセスにおける操作証跡の録画に対応していました。今回のアップデートでは、新たにWebアプリケーションへの特権アクセス（HTTPS接続）に関しても、セッション録画に対応しました。Web管理画面上のユーザー操作を可視化・記録することで、不正操作の抑止や監査対応の強化を支援します。

分離されたネットワーク内の特権アカウントも一元管理

分離されたネットワーク環境（DMZなど）に配置された特権アカウントの管理も可能にする仲介サーバーとして、「アプリケーションゲートウェイ」機能を導入しました。これにより、既存のネットワーク設計を維持したまま、これまでPAM360サーバーが直接管理できなかった特権アカウントや特権リソースも、セキュアに一元管理できます。

上記に加え、特権アクセス管理の効率化やセキュリティ強化、運用時の使いやすさ向上を目的とした複数の機能追加・改善も実施しました。

本機能アップデートの提供開始日：2025年12月24日

■特権アクセス管理ツール「PAM360」

ManageEngine PAM360（マネージエンジン パムサンロクマル）は、特権アクセスの利用承認/申請フロー、セッション管理、画面操作の録画、アプリケーションやコマンドの制限など、安全なPAM（特権アクセス管理）を効率的に実現するソフトウェアです。

Gartner(R) 特権アクセス管理領域のMagic Quadrant(TM) で評価

Gartner(R) Magic Quadrant(TM)では、特定の市場におけるリサーチの集大成であり、その市場で競合している各社の相対的な位置付けを広い視野で捉えることができ「実行能力（Ability to Execute）」と「ビジョンの完全性（Completeness of Vision）」の観点によってベンダーが評価されます。

ManageEngineは、特権アクセス管理領域のMagic Quadrant(TM)でチャレンジャーの１社として位置づけられました。

出典：

Gartner(R), Magic Quadrant(TM) for Privileged Access Management, By Abhyuday Data, Paul Mezzera, Shubham Gera, Tarun Rohilla, Michael Kelley, 2025年10月13日

Gartner(R), Research Methodologies, MAGIC QUADRANT(TM), 2026年1月7日 https://www.gartner.co.jp/ja/research/methodologies/methodologies

Gartner免責事項：

Gartnerは、Gartnerリサーチの発行物に掲載された特定のベンダー、製品またはサービスを推奨するものではありません。また、最高のレーティング又はその他の評価を得たベンダーのみを選択するようにテクノロジーユーザーに助言するものではありません。Gartnerリサーチの発行物は、Gartnerリサーチの見解を表したものであり、事実を表現したものではありません。Gartnerは、明示または黙示を問わず、本リサーチの商品性や特定目的への適合性を含め、一切の責任を負うものではありません。

GARTNERおよび MAGIC QUADRANTは、Gartner Inc.または関連会社の米国およびその他の国における登録商標およびサービスマークであり、同社の許可に基づいて使用しています。All rights reserved.

ManageEngine PAM360

ManageEngineについて

ManageEngineは、ゾーホージャパン株式会社が提供するネットワークやITサービス、セキュリティ、デスクトップ・ノートPC、ビジネスアプリケーションなどを管理する製品・サービス群です。必要十分な機能に限定、かつ、直感的な操作が可能な画面設計により、短期間での導入が可能であり、その後の運用フェーズにおいても手間がかからず、よりシンプルなIT運用管理を実現します。また、中堅・中小企業でも導入しやすいリーズナブルな価格で、これまで大手ITベンダーが提供する複雑で高額なツールを利用していた企業や、ツールを自社開発していた組織にも採用されてきました。現在では、日本国内の一般企業、官公庁や自治体などへ、9,000ライセンスを超える販売実績があり、安心して使える製品・サービスです。最大で37言語に対応する製品・サービスは、北米、欧州をはじめ、南米、中東、アジアなど世界で28万社以上の企業や組織が導入し、企業・組織のIT運用管理のシンプル化、グローバル化に貢献しています。

ゾーホージャパン株式会社について

ゾーホージャパン株式会社は、ワールドワイドで事業を展開するZoho Corporation Pvt. Ltd.（本社：インド タミル・ナドゥ州チェンナイ CEO：Shailesh Kumar Davey）が開発/製造したネットワーク管理開発ツールや企業向けIT運用管理ソフトウェア、企業向けクラウドサービスを日本市場に提供すると同時に関連するサポート、コンサルティングなども提供しています。企業向けIT運用管理ツール群「ManageEngine」は、世界28万社を超える顧客実績を誇り、国内でも販売本数を伸ばしています。「ManageEngine」は、ネットワーク管理のOEM市場でスタンダードとして認知されてきたネットワーク管理開発ツール「WebNMS」のノウハウや経験を生かして開発されたものです。また、業務改善/生産性向上を支援する企業向けクラウドサービス群「Zoho」は、世界で1億3000万人を超えるユーザーに利用されています。国内では「Zoho CRM」や、45種類以上の業務アプリケーションを利用できる「Zoho One」を中心にユーザー数を増やしています。

