感情分析AIで「職場の人間関係」を見える化、エアー 「WISE Emotional Insight」の「離職防止ソリューション」を提供

ITソリューションベンダーの株式会社エアー（所在地：大阪府吹田市 代表取締役社長 森 剛、以下、エアー）は、エアーが開発・提供する感情分析AIソリューション「WISE Emotional Insight」（ワイズ エモーショナル インサイト）において、職場の人間関係の変化から社員の離職に繋がる問題を早期発見する「離職防止ソリューション」の提供を開始しました。メール・チャットデータをAIで分析することで、離職につながる兆候を早期発見し、従業員の定着を支援します。

■サービス提供の背景

近年、採用コストの増加などから、企業の持続的な成長における離職防止策の重要性が高まっています。離職理由の上位に挙げられているのが、「職場の人間関係の悪化」です。これは従業員の心理的安全性を損ない、モチベーション低下や退職へ直結する重大な要因となっています。従って、人間関係の問題を“顕在化する前に”発見し、未然に防止することが離職防止の最重要な施策といえます。

「WISE Emotional Insight」は、従業員のコミュニケーションデータ（メールやチャット）をAIで解析し、感情の変化や「心の揺れ」を検知することで、人材流出や組織不正などの問題が顕在化する前に発見できるソリューションです。「組織不正ソリューション」と「離職防止ソリューション」の2つをご用意しています。「離職防止ソリューション」ではAIによる文脈理解と感情解析を組み合わせ、人間関係の健全度をスコア化します。従来のキーワードベースの検出では困難だった微妙な心情変化を把握できるため、離職防止への対策として有効なソリューションです。

■「離職防止ソリューション」の機能

AIが行為の危険度と受け手が感じた嫌悪感の二つの視点から、一つ一つのメッセージに対してスコアリングし、双方の”感情の変化”を時系列ラインチャートで可視化します。スコアリングの結果、リスクの高いメッセージを確認し監査結果を記録、レポートとして提出することも可能です。また、これらの情報から人間関係悪化のリスクが高いペアを警告表示することで、多数の従業員から効率的に問題を発見することが可能です。

＜ 時系列変化ラインチャート >

このようにWISE Emotional Insightの「離職防止ソリューション」は、従業員間の人間関係の問題が顕在化する前に早期対応できる仕組みを提供します。例えば、不安や孤独感を抱きやすく、突然の退職に繋がりやすい新入社員のフォローを支援します。企業は従業員が安心して働ける環境を整え、組織全体の定着率向上と生産性の維持を実現します。

■WISE Emotional Insightについて

「WISE Emotional Insight」は、ディープラーニングでメールやチャットなど文章の書き手の心理状態を観測および AI 分析し、感情の変化を自動検知することで、組織の健全性を監視するソリューションです。贈収賄、不正会計、カルテル、情報漏えいなどの早期発見を目的とした「組織不正ソリューション」と、人間関係悪化の早期発見を目的とした「離職防止ソリューション」をご用意しています。分析した感情の変化は、レーダーチャート、時系列ラインチャートや、危険度を示すアイコンなどを使って視覚的に表示されるため、異常値の発見を容易にします。また「離職防止ソリューション」では、当事者同士双方向の感情を分析し関係性を分類することで、人間関係の悪化の推測やリスクが高い言動の抽出を行います。膨大なデータから通常と異なる現象を見つけ出すことが得意な AI の特徴を活かして、感情の変化から不正行為の予兆を見つけ出すソリューションです。

「WISE Emotional Insight」の詳細は、下記ページをご参照ください。

サービス紹介ページ :https://air.co.jp/wei/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=wei_rishoku_press_20260122a

[エアーについて]

株式会社エアーは、「いつの時代も、”いま、最も必要なソリューション”を提供する」ことをモットーに、メールアーカイブ・監査ソリューション「WISE Audit」、メール誤送信対策クライアント製品「WISE Alert」、Microsoft 365向けメールセキュリティサービス「WISE Cloud」のほか印刷管理、BI、ビッグデータ管理、クラウド暗号化など幅広い分野のソリューションを提供しています。

株式会社エアー：大阪府吹田市

代表取締役社長：森 剛

URL：https://air.co.jp/(https://air.co.jp/?utm_source=prtimes&utm_medium=link&utm_campaign=wei_rishoku_press_20260122c)

