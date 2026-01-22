【チヨダ】自然体でおしゃれを楽しむ女性へ。ライフスタイルシューズブランド「Shutte」からスパッと履けるハンズフリーモデルが登場！

株式会社チヨダ

株式会社チヨダ（東京都杉並区 代表取締役社長 町野 雅俊）は、全国のシュープラザ、東京靴流通センター他各店舗と、公式オンラインショップ「kutsu.com」などで、かわいらしさや素材感を大切にしたナチュラルテイストのシューズブランド「Shutte」から手を使わずに立ったままスパッと履けるスパットシューズの機能を搭載したハンズフリーモデルを発売いたしました。

今回発売された Shutte はマニッシュテイストあふれる２モデル。ST-800は、プレーントゥとシューレースのシンプルなデザインが魅力的な定番の１足。ST-801は、ストレートチップにメダリオンデザインをあしらった、マニッシュな佇まいが味わえるクラシカルな仕上がり。ブラックとブラウンの２色展開なので、ボトムスとあわせてカラーを選ぶのも楽しい。また両モデル共に、ふかふかの低反発インソールと消臭・抗菌効果に優れたデオサニー素材を使用しているので、ソフトで優しく、清潔感のある爽やかな履き心地を実現。軽量設計で足取りも軽やかにしてくれるオススメのシューズです。是非この履き心地をお試しください。

Shutteアイテムはコチラ(https://kutsu.com/category/B_SHUTTE/)

■ 商品詳細

（ブランド名、品番、価格、サイズ、カラー）

Shutte ST-800

\4,950（税込） 22.5～25.0cm

ブラック

Shutte ST-801

\4,950（税込） 22.5～25.0cm

ブラック

ブラウン

■低反発インソール

カカトを包む低反発素材の立体インソール。土踏まずを持ち上げカカトをしっかりホールド。足への負担を軽減します。

■消臭＆抗菌加工

消臭＆抗菌効果に優れたデオサニー素材を使用。足汗による不快なにおいを軽減し、靴内を清潔に保ちます。

■取り扱い業態

シュープラザ、東京靴流通センター、公式オンラインショップ「kutsu.com」他

※一部取り扱いのない店舗がございます。

■スパットシューズのご紹介

「スパットシューズ」 は、『手を使わずに立ったままスパッと履ける』をコンセプトに、ハンズフリーシューズのパイオニアとして株式会社チヨダが2022年３月に発売いたしました。特許を取得した、靴ベラ状のかかと構造により、手を使わずに「スパッと！」履くことができます。その新感覚の履き心地と便利さで消費者のニーズを捉えて大ヒット。シリーズ累計378万足（※）を達成しました。

靴ベラ状のかかと構造で、手を使わずに立ったまま履けます。

スパットシューズはメンズ・レディース・ジュニア向けにスニーカーやカジュアルシューズ、ビジネスシューズなど幅広いラインナップを展開しております。またセーフティーシューズ（軽作業靴）や、厨房シューズなどの業務用をはじめ、ご高齢者やお身体の不自由な方に向けたサポートシューズなど、お客様のニーズに合わせて、さまざまなタイプのスパットシューズを展開しております。

※2022年３月～2025年８月 販売実績

＜Chiyoda 会社概要＞

■社名：株式会社チヨダ（東証プライム 証券コード：8185）

■本社：東京都杉並区荻窪４丁目30番16号 藤澤ビルディング５階

■代表者：代表取締役社長 町野 雅俊

■設立：1948年（創業1936年）

■決算期：２月末

■従業員数：1,065名（単体）

■資本金：68億9,321万円

■売上：800億円（単体）

■子会社：チヨダ物産株式会社、トモエ商事株式会社

■店舗数：873店舗（単体）

（2025年２月末現在）

https://www.chiyodagrp.co.jp/

