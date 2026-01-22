次世代エイジングケア ※1「FRACORA SHINPI(R)」シリーズから2026年3月2日、新3アイテムが誕生!

株式会社FRACORA左から、FRACORA SHINPI(R) セラムマスク、FRACORA SHINPI(R) アドバンスト セラムローション、 FRACORA SHINPI(R)、FRACORA SHINPI(R) バイタライジング リペアクリーム、FRACORA SHINPI(R)エンリッチ モイストクリーム、FRACORA SHINPI(R) UVプロテクトセラム

その肌にサイエンス。株式会社FRACORA（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：堀内泰司）は、FRACORA SHINPI(R) アドバンスト セラムローション、 FRACORA SHINPI(R)、FRACORA SHINPI(R) バイタライジング リペアクリーム、FRACORA SHINPI(R) UVプロテクトセラムを2026年3月2日(月)より発売いたします。

※1 年齢に応じたケア ※2 角層 ※3 ヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム（整肌成分）

年齢とともに進む「糖化」に着目。

ハリ・弾力、ツヤ、透明感※2…、

大人肌が求める理想へ導く、美容液発想の化粧水

くすみ※３やハリ不足など、さまざまなエイジングサインの原因となる、タンパク質と糖の結合である「糖化」に着目した化粧水。

肌にしっとりとなじみ、うるおいをキープ。ハリ、もっちりとした弾力、ツヤ、透明感にあふれた肌を目指します。

FRACORA SHINPI(R)︎

アドバンスト セラムローション

90mL 3,800円（ 税込）

■ご使用方法：

洗顔後、またはSHINPI 美容液で肌を整えた後、ディスペンサー2回押し分を手のひらに取り、顔全体になじませます。

1. 糖化に着目

シャクヤク根エキス※4

隠れ乾燥ケア成分。くすみ※3、ハリ不足、隠れ乾燥など見た目印象を左右する糖化に着目しています。

2. 長時間うるおい持続

異性化糖※5

長時間保湿成分。角層のバリア機能とターンオーバーをサポートし、乾燥ダメージをケア。肌のうるおいを長時間保ちます。

3. 土台※1ケア

【SHINPIシリーズ共通成分】

サイタイ幹細胞培養エキス※6

SHINPIシリーズ共通の独自成分。年齢が気になる肌の土台※1を守りながら、効果的にケアします。

4. テクスチャー

肌にのばした時の満足感にこだわったとろみのあるテクスチャー。ベタつくことなく軽やかに広がり、肌へ溶けこむようになじみます。

⚫角質柔軟 ⚫ターンオーバーをサポート ⚫毛穴ケア、その他美容成分を配合

※1 角層 ※2 うるおいによる艶やかな印象 ※3 乾燥による ※4 保湿成分 ※5 保湿成分 ※6 ヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム（整肌成分 ）

外的刺激から守り抜き、土台※1ケアが一日中続く。

美容液生まれのUV

紫外線はもちろん、花粉、PM2.5、ブルーライト、近赤外線といった外的ダメージから全方位防御。美容液の鍵となるシリーズ共通成分・サイタイ幹細胞培養エキス※2を惜しみなく配合することで、日中の土台※1ケアが揺るぎなく続きます。

乾燥くすみを感じさせない、ふっくらとしたハリつや肌へ。

FRACORA SHINPI(R)︎

UVプロテクトセラム

30g 3,800円（ 税込）

■ご使用方法：

化粧水で整えた後、パール粒大2 個分（約１cm）を手に取り、顔全体になじませます。気になる部分には重ねづけをします。

1. 全方位防御

紫外線、花粉・ PM2.5、ブルーライト、近赤外線によるダメージから徹底的に守ります。

SPF50＋／PA＋＋＋＋

2. 乾燥ダメージケア

乾燥ダメージケア成分「 イザヨイバラエキス」※3

土台※1保護成分「 サポナリアエキス」※4

日中に受けてしまった乾燥ダメージに対応。土台※1まで守り抜き、肌のうるおいをキープ。

3. 土台※1ケア

【SHINPIシリーズ共通成分】

サイタイ幹細胞培養エキス※2

SHINPIシリーズ共通の独自成分。年齢が気になる肌の土台※1を守りながら、日中ずっと効果的にケア

します。

4. テクスチャー・色

肌に溶け込むようになじむなめらかさで、軽いのにしっとりと仕上がります。素肌の美しさを引き出すナチュラルな色合い。

※1 角層 ※2 ヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム（整肌成分）※3 保湿成分 ※4 サポナリアプミラカルス培養エキス（保湿成分）

日中に受けたダメージを夜間に集中ケア。

土台※2ケアを加速させる高機能クリーム

不要な肌細胞※1にまでアプローチ。

独自のシリーズ共通成分・サイタイ幹細胞培養エキス※3だけでなく、2種の土台※2美容成分※4※5を配合することでSHINPIケアを加速させます。

眠っている間に集中リペア※6し、翌朝の肌にふっくらとしたハリと澄み渡る透明感※7を。

SHINPIシリーズ最高峰※8の実力が、ここに。

FRACORA SHINPI(R)︎

バイタライジング リペアクリーム

30g 8,000円（ 税込）

■ご使用方法：

化粧水で整えた後、専用のスパチュラでパール粒大2個分を手に取り、顔全体になじませます。

気になる部分には重ねづけをします。

1. 不要な肌細胞※1へのアプローチ

蓄積ダメージケア成分※9

エイジングを加速させる、日中の肌ダメージ。眠っている間にあらゆるダメージを集中リペア※6し、不要になった肌細胞※１に働きかけます。

2. 土台※2ケアの加速

【2種の土台※2美容成分】

アルガン幹細胞エキス※4

トータルコラーゲンケア※5

同時にアプローチすることで、一段階上のSHINPIケアを実現します。

3. 土台※2ケア

【SHINPIシリーズ共通成分】

サイタイ幹細胞培養エキス※3

SHINPIシリーズ共通の独自成分。年齢が気になる肌の土台※2を守りながら、効果的にケアする成分を、美容液１本分配合。

4. テクスチャー

コクがあるのにベタつかず、肌になめらかになじみます。翌朝、肌がふっくらするような満足感。

⚫乾燥ストレスケア ⚫巡りサポート※10 ⚫高保水 ⚫バリア保護の美容成分を配合

※1 角層のこと ※2 角層 ※3 ヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム （整肌成分） ※4 アルガニアスピノサカルス培養エキス （保湿成分）、※5 パルミトイルジペプチド-5 （保湿成分） ※6 古い角質細胞による細胞ダメージをケア ※7 うるおいによる艶やかな印象 ※8 FRACORAシリーズ内において ※9 エピロビウムフレイスケリ葉／茎エキス（ 保湿成分） ※10 うるおいのこと

左から逆時計回りに、FRACORA SHINPI(R) UV プロテクトセラム、FRACORA SHINPI(R) バイタライジング リペアクリーム、FRACORASHINPI(R) アドバンスト セラムローション(以上2026年3月2日発売)、FRACORA SHINPI(R)※1

コンセプトは「もう一度、美が目覚める」。

スキンケアブランド、FRACORA SHINPI(R)

多様化した肌悩みへの高い効果、美容医療発想※1の原料、そしてより高い肌なじみと浸透力※2…。

「原液美容液のパイオニア」である「FRACORA」が次なる挑戦として研究・開発し、誕生。「土台※3

から美を呼び覚ます」新発想の美容液から、ブランドは始まりました。

※1 美容医療のように一人ひとりの肌に向き合うこと ※2 角層まで ※3 角層※4 ヒトサイタイ間葉幹細胞エクソソーム（整肌成分） ※5 年齢に応じたケア

■会社概要

会社名 ： 株式会社 FRACORA

設立 ： 1960年

住所 ： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-22-2 新宿サンエービル 9F

代表取締役社長： 堀内 泰司

事業内容 ：ビューティ＆ヘルス事業

