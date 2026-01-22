新高3生対象 総合型・学校推薦型選抜～出願書類準備のポイント～2026年2月23日(月・祝)オンラインにて開催！
学校法人河合塾は、新高校3年生とその保護者の方を対象に、「総合型・学校推薦型選抜～出願書類準備のポイント～」を2026年2月23日(月・祝)にオンラインにて開催いたします。河合塾の専門講師が、この時期だからこそ押さえておきたい出願書類の作成ポイントをわかりやすく解説いたします。
■受験のプロが教える総合型・学校推薦型選抜のポイント
近年、総合型・学校推薦型選抜の拡大に伴い、一般選抜と併願する受験生が増加しています。入試の多様化により、教科学力に加えて出願書類の作成など、それぞれの大学・学部に応じた対策がこれまで以上に求められるようになりました。しかし、具体的な対策方法についてはまだ十分に浸透しておらず、多くの受験生や保護者が不安を抱えているのが現状です。
本イベントでは、総合型・学校推薦型選抜の出願書類対策や小論文対策に豊富な指導経験を持ち、多くの受験生をサポートしてきた河合塾小論文科の渡邊まゆみ講師が講演。「いつ頃からどんな準備が必要なのか」「どういった内容が求められているのか」といった、この時期だからこそ知っておきたい重要ポイントを具体的にわかりやすく解説いたします。
さらに、オンラインでの開催となるため、全国どこからでもご参加いただけます。配信後はアーカイブ視聴も可能。ご都合の良い時間にいつでも内容をご確認いただけます。
これから総合型・学校推薦型選抜の対策を始める受験生や保護者にとって、貴重な情報提供の場となります。貴媒体の催事案内などで広くご紹介いただきますようお願いいたします。
■「総合型・学校推薦型選抜～出願書類準備のポイント～」 概要
●開催日時：2026年2月23日(月・祝)
１.10:30～11:50 ２.13:30～14:50
※１.２.は同一の内容になります。
●講演者：河合塾小論文科講師 渡邊まゆみ
●実施形式：オンライン配信
※アーカイブ配信は2026年3月3日(火)～3月31日(火)まで配信予定
●対象：新高校3年生(現高校2年生)とその保護者の方
●受付締切：2026年2月19日(木)23:59まで
●費用：無料
小論文科講師 渡邊まゆみ(わたなべ・まゆみ)
●申込方法：以下のURLよりお申し込みください。
https://www.kawai-juku.ac.jp/event/d202627-3-00045586/
●参加方法：
ZOOMにて配信予定。ミーティングIDやパスコードはイベント実施の4～2日前に届くメールにてお知らせします。
※あらかじめご利用の端末にZOOMアプリのインストールをお願いします。
●お問い合わせ
受付期間：2026年2月23日(月・祝)16:00まで
URL：https://forms.office.com/r/wFbpRVAF4Y
※返信にお時間いただく場合がございますがご了承ください。