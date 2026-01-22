春色満開、いちごスイーツが奏でるストロベリーワールドへようこそ！1/23（金）より第二弾の予約開始

株式会社ニュー・オータニ

ホテルニューオータニ幕張では、ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」にて、『サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ ～ストロベリーコレクション～［第二弾］』を2026年3月1日（日）～5月6日（水・休）の期間限定で開催いたします。

ホテルニューオータニ幕張、自慢のいちごビュッフェ第二弾の予約がスタート！

ザ・ラウンジ店内

2009年の春に千葉県内で初めていちごビュッフェをスタートしたホテルニューオータニ幕張。以降毎年1万人を超える方々にお愉しみいただいてきました。そんないちごビュッフェのパイオニアが贈る、春色満載のいちごビュッフェ第二弾の予約を明日、1月23日（金）12:00よりスタートいたします。

春色満開、いちごスイーツが奏でるストロベリーワールドへようこそ！

新スーパーあまおうショートケーキ

冬から春へと移りいくこの季節、温かい店内で味わういちごビュッフェは格物の贅沢です。現在開催中のストロベリーコレクション［第一弾］（～2/28）でも不動の人気を誇る、通常1ピース\1,500以上の「新スーパーあまおうショートケーキ」に、ホテルニューオータニ開業当時から60年間愛され続ける「ナポレオンパイ」が味わえるほか、第二弾では「いちごのシュークリーム」やお好みで生クリームを添えて味わう「いちごのバウムクーヘン」もお目見えします。

その場で焼きたてをご用意。ふわふわ食感のいちごのオムレット

ナポレオンパイいちごのシュークリームいちごオムレットいちごのマリトッツオ

その場で焼き上げるふわふわのパンケーキになめらかなクリームとフレッシュいちごをのせて生地を重ねた「いちごオムレット」、薫り高いアールグレイ（紅茶）のパウダーを練り込んだ生地に、カスタードクリームとスライスいちごをのせて、店内の400℃のピザ窯で一気に焼き上げる「アールグレイ薫るいちごピッツァ」、やわらかな自家製ブレッドに挟んだ甘さ控えめのクリームとフレッシュいちごが相性抜群の「いちごのマリトッツォ」が新たに登場します。

まさに三位一体！いちごの生搾りアイスモンブラン

いちごの生搾りアイスモンブラン

濃厚な和栗ペーストにいちごのペーストを合わせた特製マロンクリームをミルクジェラートの上にたっぷりと搾って仕上げる「いちごの生搾りアイスモンブラン」は、ご注文ごとに搾る絹糸のように繊細ないちご風味のモンブラン、冷たいミルクジェラート、甘酸っぱいいちごソースの三位一体の味わいをお愉しみいただけます。

また、プルプル食感の自家製プリンとフレッシュいちごにミルキーなソフトクリームを組み合わせた新作の「いちごとプリンのミニパフェ」にもご期待ください。ご注文ごとにその場で仕上げてご提供するため、出来立てのライブ感を存分に味わうことができます。

ピンク色のうどんも！大人気の明太子クリームうどんがお目見え

いちごとプリンのミニパフェ明太子クリームうどん

第二弾では、うどんやパスタなどの麺類で女性から圧倒的な支持を得ている明太子クリームの温かなうどんをご用意いたします。スープの濃度、味のバランス、色味など、シェフが何度も試行錯誤して完成した「明太子クリームうどん」は、クリーミーながらも出汁の旨みを感じるほのかなピンク色のスープが特長で、スイーツのお口直しにも最適な一杯に仕上げました。トッピングの明太子や大葉を添えてお召し上がりください。

ローストビーフやオリジナルサンドウィッチほか、食事メニューも充実！

ローストビーフいちごと生ハムのトルティーヤ（中央）

お食事メニューには、ホテル王道の「ローストビーフ」のカッティングサービスをはじめ、フレッシュいちごと生ハムの塩味が絶妙な「いちごと生ハムのトルティーヤ」、「クラシックポークカツサンド」やジュワっと旨みが染み出る「だし巻き卵サンド」や「ステーキサンドウィッチ」（土・日・祝日限定）などのニューオータニ特製サンドウィッチのほか、サラダバー、パスタやビーフシチューなど、バリエーション豊かなメニューも心ゆくまでご堪能いただけます。

開催概要

ホテルニューオータニ幕張

ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」

『サンドウィッチ＆スイーツビュッフェ ～ストロベリーコレクション～［第二弾］』

https://www.newotani.co.jp/makuhari/restaurant/lounge/strawberry-collection2/

[期間] 2026年3月1日（日）～5月6日（水・休）[第二弾]

[時間] ランチ 11:00～16:00（お料理終了）[120分制]

ディナー 17:30～20:00（お料理終了） ※毎週土・日曜日および3/20、5/4、5

[店舗] ティー＆カクテル「ザ・ラウンジ」（ロビィ階）

[料金]

大人 平日 \6,800 / 土・日・祝日 \7,500

小学生 \3,000 / 幼児（4歳以上） \1,500

※いずれもサービス料別

[ご予約・お問合せ]Tel: 043-299-1847（ザ・ラウンジ直通）