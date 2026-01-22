ゴミ箱のフタに貼るだけ！ゴキブリを寄せ付けない！　天然ハッカ油のゴキブリ忌避剤 『アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入』を新発売

アース製薬株式会社

アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、ゴキブリの忌避剤『アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入』を2026年2月2日（月）に全国で発売します。

アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入



「ゴキブリを見ないように事前に予防したい。」というお客様の為に、ゴミ箱のフタに貼るだけでゴキブリを寄せ付けない新たな習慣をご提案します。ゴキブリは、暗く、狭く、暖かい場所を好み、生ごみのニオイによって集まってくる習性があるため、ゴミ箱はゴキブリにとって格好のエサ場となります。しかし、自社調査ではゴミ箱で使用しやすい製品が市場に少ないことから、実際に対策をしているお客様は少ないことが明らかになっています。（※1）

そこで当社は、ゴキブリが寄ってくる原因となり得る「ゴミ箱を対策すること」そのものの必要性に着目し、本製品を発売します。普段ご家庭でご使用いただいております対策製品に追加でご使用いただける「プラス1の製品」としてお届けします。

【製品特長】

『アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入』は、どなたでも手軽に予防対策ができる設置型忌避剤です。



1.貼るだけでゴキブリを寄せ付けない忌避効果

本製品は、ゴキブリが嫌がる天然ハッカ油を有効成分として配合しており、ゴミ箱のフタ（内側）に貼るだけで、生ごみのニオイに誘われるゴキブリを寄せ付けません。

2.殺虫成分不使用

化学合成殺虫成分を一切使用していません。そのため、食品を扱うキッチンのゴミ箱周りや、赤ちゃんやペットがいるご家庭でもご使用いただけます。

3.忌避効果が約1ヵ月持続

貼るだけで忌避効果が約1ヵ月間持続します。（使用環境により異なります）ゴキブリを見るのが嫌で予防意識が高い層におすすめな忌避剤です。

【製品概要】

製品名：アースゴキブリよけ ゴミ箱用 2個入

販売名：アースゴキブリアウトQa2

分類：防除用医薬部外品

効能効果：ゴキブリの忌避

内容量：2個

価格：オープン

発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年2月2日（月）／全国

【アース製薬の虫ケア用品について】

アース製薬は「生命と暮らしに寄り添い、地球との共生を実現する」という経営理念のもと、お客様の健康で快適な生活の実現に真摯に向き合っています。当社は、虫ケア用品市場において、直近3年間で最も市場拡大に寄与しており、市場を牽引し続けています。『ごきぶりホイホイ』『アースレッド』『アースノーマット』をはじめ、時代の変化に対応した様々な製品を提供し、これからも多くの人々の暮らしに寄り添ってまいります。

※1：2021年 自社調査より（n=1,073）